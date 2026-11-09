România primește aproape 4 milioane de euro de la Comisia Europeană. Produsele românești vor fi promovate în Japonia, Thailanda și alte țări

Comisia Europeană a aprobat finanțarea a două programe românești de promovare a produselor agroalimentare, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru promovarea produselor pe bază de cătină și a celor din carne de pui, atât pe piețele europene, cât și în afara Uniunii Europene. Alte trei proiecte depuse de România se află pe lista de rezervă și ar putea primi finanțare dacă vor exista fonduri suplimentare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat luni că două proiecte românești au fost selectate pentru finanțare în cadrul campaniei 2026 a politicii europene de promovare a produselor agricole, cunoscută sub denumirea „Enjoy, it’s from Europe”.

Valoarea totală a finanțării aprobate este de aproximativ 4 milioane de euro, fondurile urmând să fie acordate după semnarea acordurilor de grant.

„Comisia Europeană a aprobat finanţarea a două programe româneşti de promovare a produselor agroalimentare, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro. Selecţia a fost realizată în cadrul campaniei 2026 a Politicii UE de promovare a produselor agricole − «Enjoy, it’s from Europe»”, a transmis Ministerul Agriculturii.

România a depus cinci proiecte în cadrul acestei campanii. Două au fost selectate direct, iar celelalte trei au fost incluse pe lista de rezervă.

Acestea din urmă ar putea beneficia de finanțare în cazul în care Comisia Europeană va pune la dispoziție un buget suplimentar.

Unul dintre programele aprobate urmărește promovarea produselor românești pe bază de cătină pe piețele din afara Uniunii Europene.

Campaniile vor viza țări precum Japonia și Thailanda, unde vor fi prezentate mai multe produse agroalimentare obținute din cătină.

Printre acestea se numără sucurile de cătină combinate cu ghimbir sau măr, nectarul de cătină, cătina ecologică uscată sau măcinată și uleiul de cătină.

De asemenea, vor fi promovate amestecuri pe bază de cătină cu colagen, ginseng sau apilarnil.

Prin aceste campanii, producătorii români vor beneficia de promovare pe piețe internaționale, în cadrul programelor susținute financiar de Uniunea Europeană.

Cel de-al doilea program aprobat de Comisia Europeană vizează promovarea unei game variate de produse din carne de pui.

Spre deosebire de campania dedicată cătinei, acest proiect se va concentra asupra piețelor din Uniunea Europeană, inclusiv Franța și Germania, dar și asupra pieței din România.

Potrivit Ministerului Agriculturii, produsele promovate vor include mușchiulețul de pui, pipotele și inimile, ficatul de pui și pulpele de pui.

Campaniile urmăresc creșterea vizibilității acestor produse și susținerea competitivității sectorului agroalimentar românesc.

Ministerul Agriculturii a precizat că programele aprobate fac parte din categoria SIMPLE, fiind implementate de statele membre în cadrul gestiunii partajate.

Finanțarea europeană va deveni disponibilă după semnarea acordurilor de grant.

Cele două proiecte selectate susțin obiectivele Pactului Verde European, ale Strategiei „De la fermă la consumator” și ale Politicii Agricole Comune.

Aceste politici europene pun accent pe sustenabilitate, agricultură ecologică și promovarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase.

Reprezentanții MADR consideră că programele aprobate vor contribui la consolidarea poziției României pe piața agroalimentară europeană și internațională.

În același timp, cele trei proiecte aflate pe lista de rezervă păstrează posibilitatea de a obține sprijin financiar european, în funcție de disponibilitatea unor fonduri suplimentare.