Alexandru Petrescu, președintele ASF, propune o schimbare de abordare în guvernanța corporativă: de la sancționarea eșecurilor la promovarea exemplelor de succes

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), consideră că guvernanța corporativă trebuie să depășească abordarea bazată pe identificarea și sancționarea deficiențelor. Oficialul propune o orientare către recunoașterea excelenței și promovarea bunelor practici, după participarea la o reuniune OECD desfășurată la Paris.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a transmis că una dintre principalele concluzii desprinse în urma participării la reuniunea Comitetului OECD pentru Guvernanță Corporativă, organizată la Paris în perioada 9–10 noiembrie, privește importanța abordărilor diferite, atât din perspectivă de reglementare, cât și din punct de vedere cultural.

Alexandru Petrescu a explicat că experiențele și exemplele prezentate de reprezentanții mai multor jurisdicții i-au atras atenția asupra diferențelor dintre modul în care este privită guvernanța corporativă în Asia și Europa.

Astfel, oficialul a observat că abordarea asiatică pare să acorde o importanță mai mare principiului „Name and Shine”, în timp ce dezbaterile europene s-au concentrat, în mod tradițional, mai degrabă pe conceptul „Name and Shame”.

Cele două expresii descriu direcții diferite de acțiune. Prima presupune evidențierea și recompensarea exemplelor pozitive, în timp ce a doua pune accentul pe identificarea deficiențelor, expunerea publică a acestora și sancționarea comportamentelor necorespunzătoare.

În opinia președintelui ASF, această diferență de perspectivă transmite o lecție importantă despre modul în care ar trebui construită o cultură solidă a guvernanței corporative.

Alexandru Petrescu consideră că guvernanța corporativă nu ar trebui să se limiteze la identificarea eșecurilor și sancționarea neregulilor, ci trebuie să includă și recunoașterea performanței.

Oficialul a subliniat că promovarea exemplelor pozitive și încurajarea organizațiilor care stabilesc standarde mai ridicate sunt la fel de importante ca responsabilizarea celor care nu respectă regulile.

În acest context, președintele ASF a explicat că responsabilizarea rămâne esențială pentru funcționarea sistemului, însă inspirația oferită de exemplele de succes poate avea un rol la fel de important.

Dacă principiul „Name and Shame” poate descuraja comportamentele neconforme, abordarea „Name and Shine” poate stimula ambiția, consolida încrederea și contribui la dezvoltarea unei culturi mai puternice a responsabilității.

Oficialul a mai arătat că autoritățile de reglementare nu ar trebui să se limiteze la a face vizibile deficiențele de guvernanță, ci ar trebui să transforme practicile bune în modele care pot fi urmate și de alte organizații.

În viziunea lui Alexandru Petrescu, această schimbare de perspectivă ar putea reprezenta un pas important de la o cultură concentrată pe respectarea formală a regulilor la una în care buna guvernanță devine un obiectiv asumat.