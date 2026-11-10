Alexandru Petrescu, președintele ASF, propune o schimbare de abordare în guvernanța corporativă: de la sancționarea eșecurilor la promovarea exemplelor de succes
SURSA FOTO: ASF - Alexandru Petrescu, președintele ASF
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), consideră că guvernanța corporativă trebuie să depășească abordarea bazată pe identificarea și sancționarea deficiențelor. Oficialul propune o orientare către recunoașterea excelenței și promovarea bunelor practici, după participarea la o reuniune OECD desfășurată la Paris.
Alexandru Petrescu a remarcat diferențele dintre abordarea europeană și cea asiatică în guvernanța corporativă
Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a transmis că una dintre principalele concluzii desprinse în urma participării la reuniunea Comitetului OECD pentru Guvernanță Corporativă, organizată la Paris în perioada 9–10 noiembrie, privește importanța abordărilor diferite, atât din perspectivă de reglementare, cât și din punct de vedere cultural.
Alexandru Petrescu a explicat că experiențele și exemplele prezentate de reprezentanții mai multor jurisdicții i-au atras atenția asupra diferențelor dintre modul în care este privită guvernanța corporativă în Asia și Europa.
Astfel, oficialul a observat că abordarea asiatică pare să acorde o importanță mai mare principiului „Name and Shine”, în timp ce dezbaterile europene s-au concentrat, în mod tradițional, mai degrabă pe conceptul „Name and Shame”.
Cele două expresii descriu direcții diferite de acțiune. Prima presupune evidențierea și recompensarea exemplelor pozitive, în timp ce a doua pune accentul pe identificarea deficiențelor, expunerea publică a acestora și sancționarea comportamentelor necorespunzătoare.
În opinia președintelui ASF, această diferență de perspectivă transmite o lecție importantă despre modul în care ar trebui construită o cultură solidă a guvernanței corporative.
Autoritățile de reglementare trebuie să promoveze și companiile care aplică bune practici
Alexandru Petrescu consideră că guvernanța corporativă nu ar trebui să se limiteze la identificarea eșecurilor și sancționarea neregulilor, ci trebuie să includă și recunoașterea performanței.
Oficialul a subliniat că promovarea exemplelor pozitive și încurajarea organizațiilor care stabilesc standarde mai ridicate sunt la fel de importante ca responsabilizarea celor care nu respectă regulile.
În acest context, președintele ASF a explicat că responsabilizarea rămâne esențială pentru funcționarea sistemului, însă inspirația oferită de exemplele de succes poate avea un rol la fel de important.
Dacă principiul „Name and Shame” poate descuraja comportamentele neconforme, abordarea „Name and Shine” poate stimula ambiția, consolida încrederea și contribui la dezvoltarea unei culturi mai puternice a responsabilității.
Oficialul a mai arătat că autoritățile de reglementare nu ar trebui să se limiteze la a face vizibile deficiențele de guvernanță, ci ar trebui să transforme practicile bune în modele care pot fi urmate și de alte organizații.
În viziunea lui Alexandru Petrescu, această schimbare de perspectivă ar putea reprezenta un pas important de la o cultură concentrată pe respectarea formală a regulilor la una în care buna guvernanță devine un obiectiv asumat.
Mesajul integral transmis de șeful ASF
„De la „Name and Shame” la „Name and Shine”, o perspectivă diferită asupra guvernanței corporative
Una dintre principalele mele concluzii în urma reuniunii Comitetului OECD pentru Guvernanță Corporativă, desfășurată la Paris, în perioada 9–10 noiembrie, a fost importanța abordării guvernanței corporative din perspective de reglementare și culturale diferite.
Ascultând experiențele și exemplele prezentate de numeroase jurisdicții, am fost în mod special atras de abordarea asiatică, care pare să pună un accent mai mare pe principiul „Name and Shine”, în timp ce dezbaterile europene au fost orientate, în mod tradițional, mai degrabă către „Name and Shame”.
Cred că această distincție transmite o lecție importantă. Guvernanța corporativă nu ar trebui să se definească exclusiv prin identificarea eșecurilor, expunerea deficiențelor și sancționarea practicilor necorespunzătoare. Ea ar trebui să însemne, în egală măsură, recunoașterea excelenței, promovarea exemplelor de bună practică și încurajarea celor care stabilesc standarde mai ridicate.
Responsabilizarea este esențială. Dar la fel de importantă este și inspirația. Dacă „Name and Shame” poate descuraja comportamentele neconforme, „Name and Shine” poate stimula ambiția, consolida încrederea și contribui la dezvoltarea unei culturi mai puternice a responsabilității.
În calitate de autorități de reglementare, nu ar trebui doar să facem vizibile deficiențele de guvernanță, ci și să transformăm bunele practici în modele demne de urmat.
Poate că tocmai aceasta este calea prin care putem face tranziția de la o cultură a conformării la o veritabilă cultură a bunei guvernanțe”, a transmis Alexandru Petrescu marți, 10 noiembrie.
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