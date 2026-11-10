Noi reguli pentru facturile restante și eșalonarea plăților. Deconectarea de la curent, gaze și internet pentru datorii mici ar putea fi interzisă

Românii care au facturi restante la energie electrică, gaze naturale, apă, încălzire sau internet ar putea beneficia de noi măsuri de protecție împotriva deconectării. Un proiect legislativ propune interzicerea întreruperii serviciilor pentru datorii mai mici de 50 de euro sau decât valoarea medie a facturilor din ultimele 12 luni, fiind luat în calcul pragul mai mare. Furnizorii ar urma să fie obligați să ofere posibilitatea eșalonării datoriilor înainte de a recurge la deconectare.

Un proiect legislativ propune introducerea unor reguli unitare pentru protejarea consumatorilor care acumulează restanțe la plata serviciilor esențiale.

Măsurile vizează furnizorii de energie electrică, gaze naturale, energie termică, operatorii de utilități publice, precum și companiile care oferă servicii de telefonie și internet.

Principala modificare constă în stabilirea unui prag valoric sub care deconectarea consumatorilor să fie interzisă.

Acesta va reprezenta cea mai mare dintre două valori: echivalentul în lei al sumei de 50 de euro, calculat la cursul BNR din ziua emiterii facturii, sau valoarea medie a facturilor emise în ultimele 12 luni pentru același loc de consum.

De exemplu, dacă media facturilor lunare este de 400 de lei, pragul de protecție ar fi de 400 de lei, nu echivalentul a 50 de euro.

Interdicția ar urma să se aplice indiferent de numărul facturilor neachitate sau de existența penalităților de întârziere.

Există însă o excepție. Dacă datoria rămâne neachitată mai mult de 12 luni consecutive, furnizorul ar putea solicita deconectarea, dar numai după parcurgerea procedurii obligatorii de notificare și eșalonare.

Pentru datoriile care ating sau depășesc pragul de protecție, furnizorii nu vor putea întrerupe direct serviciile.

Potrivit proiectului, aceștia vor trebui să transmită o notificare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data programată pentru deconectare.

Documentul va trebui să conțină valoarea exactă a datoriei, facturile restante, penalitățile, data posibilă a deconectării și o ofertă de eșalonare.

Consumatorul va avea la dispoziție 15 zile pentru a accepta planul, a solicita modificarea acestuia sau a achita restanțele.

Eșalonarea va avea o durată minimă de trei luni pentru datoriile mai mici decât dublul pragului de protecție și de șase luni pentru celelalte datorii.

Dacă ratele sunt respectate, furnizorul nu va putea solicita deconectarea pe durata eșalonării.

Proiectul introduce și interdicții suplimentare pentru anumite categorii de consumatori.

Persoanele vulnerabile și cele afectate de sărăcie energetică nu vor putea fi deconectate de la energie electrică și gaze naturale pe parcursul anului, indiferent de valoarea datoriei.

Aceeași protecție este prevăzută pentru consumatorii care depind de echipamente medicale alimentate cu energie electrică, a căror întrerupere le-ar pune în pericol viața sau sănătatea.

În acest caz, dependența de echipament va trebui confirmată printr-un document medical transmis furnizorului, fără menționarea diagnosticului.

O altă prevedere importantă îi vizează pe consumatorii care contestă sumele facturate.

Deconectarea pentru neplata unei sume contestate ar urma să fie interzisă, cu condiția achitării tuturor sumelor scadente care nu fac obiectul contestației.

Protecția se va aplica pe durata soluționării reclamației și, în anumite situații, încă 30 de zile după comunicarea răspunsului.

Dacă persoana se adresează instanței în termenul prevăzut, interdicția va continua până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Proiectul stabilește și reguli privind costurile suportate de consumatori pentru reluarea serviciilor.

Taxa de reconectare nu va putea depăși costul efectiv al operațiunii tehnice și nu va putea include penalități, dobânzi sau alte cheltuieli suplimentare.

În cazul în care deconectarea a fost realizată cu încălcarea legii, reconectarea va trebui efectuată gratuit.

Inițiatorii proiectului susțin că actualele reglementări permit situații în care consumatorii sunt deconectați pentru datorii de câteva zeci de lei, iar costurile reconectării ajung să fie comparabile cu restanța sau chiar mai mari.

Aceștia precizează însă că noile reguli nu ar elimina obligația achitării facturilor. Datoriile ar rămâne exigibile, penalitățile ar putea continua să se acumuleze, iar furnizorii și-ar păstra dreptul de recuperare a sumelor prin procedurile legale.

Prevederile sunt, deocamdată, propuneri legislative și nu reprezintă reguli deja intrate în vigoare.