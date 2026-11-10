Kanal D ar putea trece în proprietatea unui grup media românesc. Ce urmează după anunțarea tranzacției

Consiliul Concurenței a anunțat marți, 10 noiembrie 2026, că analizează tranzacția prin care Grupul Clever intenționează să preia Dogan Media International, compania care operează Kanal D și Kanal D2 în România. Operațiunea, evaluată la 109 milioane de euro, implică două grupuri importante din industria media românească. Autoritatea de concurență urmează să stabilească dacă achiziția respectă legislația și condițiile de concurență de pe piață.

Consiliul Concurenței a început evaluarea tranzacției prin care două companii din Grupul Clever, proprietarul Prima TV, intenționează să achiziționeze Dogan Media International S.A., societatea care deține posturile Kanal D și Kanal D2, precum și alte active media din România.

Potrivit unui comunicat transmis marți de autoritatea de concurență, operațiunea vizează companiile Content Project S.R.L. și Clever Media Network S.R.L., ambele aparținând Grupului Clever.

„Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Content Project S.R.L. și Clever Media Network S.R.L., companii care fac parte din Grupul Clever, intenționează să achiziționeze Dogan Media International S.A.”, arată, marți, autoritatea de concurență, într-un comunicat de presă.

Tranzacția reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni de achiziție din industria media românească, potrivit evaluării prezentate de Grupul Clever. Finalizarea acesteia este condiționată de obținerea aprobărilor necesare, inclusiv a autorizării din partea Consiliului Concurenței.

Preluarea Dogan Media International ar permite Grupului Clever să își extindă portofoliul de televiziuni, posturi de radio și platforme online, prin integrarea unor active media care funcționează deja pe piața românească.

Dogan Media International S.A. operează posturile de televiziune Kanal D și Kanal D2, postul de radio Radio Impuls, precum și mai multe pagini web asociate activităților sale.

De cealaltă parte, Grupul Clever are investiții în sectorul media din România și controlează mai multe televiziuni și platforme digitale. Printre acestea se numără Prima TV, Cinemaraton și Agro TV, alături de alte canale și publicații online.

Prin achiziția propusă, cele două portofolii media ar urma să fie reunite în cadrul aceluiași grup, operațiune care necesită evaluarea impactului asupra concurenței din domeniu.

Autoritatea de concurență va examina achiziția Dogan Media International pentru a determina dacă reunirea activităților celor două grupuri este compatibilă cu funcționarea normală a pieței media din România.

Procedura de analiză se desfășoară în baza Legii concurenței nr. 21/1996, care reglementează controlul concentrărilor economice și stabilește condițiile în care asemenea operațiuni pot fi autorizate.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenței (nr. 21/1996), această operațiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurențial normal și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, se menționează în comunicat.

În cadrul procedurii, Consiliul Concurenței poate analiza efectele tranzacției asupra structurii pieței și asupra concurenței dintre operatorii media. Anunțul privind examinarea operațiunii nu reprezintă o decizie de autorizare a achiziției.

Consiliul Concurenței a deschis posibilitatea transmiterii de observații și puncte de vedere referitoare la tranzacția dintre Grupul Clever și Dogan Media International, în cadrul procedurii de evaluare.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritate, persoanele și entitățile interesate pot transmite observații prin e-mail, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

Punctele de vedere primite în această perioadă pot fi luate în considerare în analiza efectuată de instituție, înainte de adoptarea unei decizii privind autorizarea operațiunii.

Valoarea anunțată a tranzacției prin care Grupul Clever intenționează să achiziționeze Dogan Media International se ridică la 109 milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu acordul dintre părți.

Prețul convenit pentru achiziția companiei deținute de grupul turc Dogan Media este de „109.000.000 de euro, sub rezerva anumitor ajustări și cu plata eșalonată”.

Astfel, suma finală poate fi modificată în funcție de ajustările prevăzute în acordul dintre cumpărător și vânzător, iar achitarea contravalorii tranzacției nu este programată într-o singură etapă.

Operațiunea se află în prezent în procedura de analiză a Consiliului Concurenței, instituția urmând să emită o decizie în termenele stabilite de legislația aplicabilă.