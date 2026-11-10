Luca Niculescu anunță măsuri pentru industria auto din România. Șeful Dacia avertizează asupra riscului de concedieri: „Un moment de cumpănă”

Premierul Luca Niculescu a anunțat, marți, la Automotive Industry Forum & Gala Premiilor pentru Excelență, că Guvernul pregătește măsuri pentru creșterea competitivității industriei auto, inclusiv facilități fiscale și programe de investiții. Șeful Dacia România, Mihai Bordeanu, a avertizat însă că sectorul traversează un moment dificil, marcat de electrificare, costuri ridicate și concurența producătorilor chinezi.

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, la deschiderea oficială a celei de-a IX-a ediții a Automotive Industry Forum & Gala Premiilor pentru Excelență, că Executivul susține măsurile destinate creșterii competitivității industriei auto naționale, în condițiile dificultăților de pe piața europeană și ale riscului de pierdere a unor locuri de muncă.

Șeful Guvernului a mulțumit reprezentanților companiilor care activează în România pentru contribuția lor la dezvoltarea sectorului, la crearea de locuri de muncă și la consolidarea poziției țării în economia europeană și globală.

În discursul său, premierul a evidențiat prezența unor producători și furnizori importanți, printre care Dacia, Ford, NXP Semiconductors, Schaeffler, Infineon Technologies, Magna Exteriors și ROMBAT.

Acesta a subliniat tradiția constructorului auto de la Mioveni și aniversarea celor 50 de ani de activitate a Ford la Craiova.

„Mă bucur să văd aici reprezentanţi ai unor companii importante – Dacia – companie cu tradiţie şi rezonanţă pentru societatea românească, Ford – care împlineşte 50 de ani de activitate la Craiova, văd în sală şi alţi angajatori semnificativi: NXP Semiconductors, Schaeffler, Infineon Technologies, Magna Exteriors, ROMBAT, precum şi alţii. Le mulţumesc tuturor pentru că aţi contribuit, pentru că sunteţi pe cale de a contribui la dezvoltarea industriei auto din România, creaţi locuri de muncă şi consolidaţi poziţia ţării noastre în economia europeană şi globală”, a spus premierul în discurs.

Niculescu a prezentat și importanța economică a acestui sector, arătând că industria auto are o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro și contribuie cu mai mult de 13% la Produsul Intern Brut. De asemenea, România a ajuns în 2025 pe locul al șaptelea în clasamentul producătorilor auto din Uniunea Europeană.

Premierul a atras atenția că această poziție a fost obținută într-un context european dificil, în care competitivitatea producătorilor nu mai poate fi considerată garantată. El a evidențiat și importanța socială a industriei, care reprezintă sectorul productiv cu cel mai mare număr de angajați din România.

„Este o performanţă importantă, obţinută într-o piaţă europeană aflată sub presiune şi într-un context în care competitivitatea nu mai poate fi considerată un dat. În plan social, este sectorul productiv din România cu cel mai mare număr de angajaţi”, a subliniat premierul Niculescu.

Șeful Executivului a mai vorbit despre contribuția angajaților și a specialiștilor din domeniu la dezvoltarea industriei și la integrarea României în lanțurile valorice internaționale.

Luca Niculescu a arătat că industria auto traversează o perioadă de transformări importante, iar România participă la dezbaterile europene privind modernizarea și susținerea acestui sector.

Premierul a menționat în mod special Automotive Action Plan, planul european de acțiune pentru industria auto, precizând că o serie de inițiative guvernamentale sunt corelate cu obiectivele acestuia.

El a explicat că Executivul urmărește să sprijine producătorii auto naționali în contextul dificultăților de pe piața europeană și al amenințării privind reducerea numărului de locuri de muncă.

„Vedem cu toţii că industria auto se află într-o perioadă de transformări importante. Luăm parte activ la dezbaterile privind iniţiativele europene menite să modernizeze şi să susţină dezvoltarea industriei auto. Iar o serie de iniţiative guvernamentale sunt raliate acestora. Am în vedere, în primul rând, Automotive Action Plan – Planul de acţiune pentru industria auto. Guvernul susţine măsurile pentru creşterea competitivităţii industriei auto naţionale, în contextul în care vedem dificultăţile de pe piaţa europeană şi riscul de pierdere a unor locuri de muncă”, a precizat Luca Niculescu.

Un alt element important pentru competitivitatea sectorului este energia. Premierul a susținut că România se apropie de independența energetică prin proiectele de investiții și politicile publice orientate către consumatori, obiectivul fiind asigurarea necesarului de energie pentru populație și companii din producția internă.

Niculescu a evidențiat și necesitatea pregătirii angajaților pentru noile cerințe ale industriei, susținând o legătură mai strânsă între sistemul de educație și nevoile reale ale economiei.

În acest sens, premierul a indicat învățământul profesional și tehnic în sistem dual drept unul dintre instrumentele prin care tinerii pot dobândi competențe adaptate cerințelor companiilor.

„Prin proiectele de investiţii şi politicile publice orientate către consumator, România se apropie tot mai mult de independenţa energetică. Altfel spus, ţara noastră va asigura din producţia internă energia necesară consumatorilor industriali şi casnici. Un alt factor important pentru industria auto rămâne pregătirea resursei umane. Avem nevoie de o legătură mult mai strânsă între sistemul de educaţie şi cerinţele reale ale economiei, iar învăţământul profesional şi tehnic în sistem dual reprezintă un instrument important în această direcţie”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a mai precizat că a discutat cu ministrul Educației despre această problemă și că încurajează parteneriatele dintre școli și companii. Prin asemenea colaborări, tinerii ar putea dobândi experiență practică și competențe necesare pentru utilizarea noilor tehnologii.

Premierul a prezentat și câteva dintre măsurile economice și fiscale prin care Guvernul urmărește să susțină companiile și să stimuleze producția internă.

Niculescu a amintit programul de relansare economică, evaluat la miliarde de euro, și a susținut că industria auto trebuie să ocupe un loc important în această strategie, având în vedere contribuția sa la economia națională și europeană.

Unul dintre obiectivele Executivului este dezvoltarea furnizorilor locali și încurajarea fabricării în România a unor componente care sunt importate în prezent.

Premierul a reiterat angajamentul Guvernului privind eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027. Totodată, a prezentat facilitatea privind amortizarea superaccelerată pentru activele noi puse în funcțiune în 2026.

Potrivit acestuia, companiile vor putea deduce în primul an 65% din valoarea fiscală a echipamentelor tehnologice, mașinilor, uneltelor și instalațiilor de lucru eligibile.

„România se află într-un moment crucial din punct de vedere economic. Ne-am asumat, la preluarea mandatului, să relansăm economia, un program de miliarde de euro, pe care îl avem în vedere pentru susţinerea companiilor şi creşterea producţiei în România. Nu putem gândi o relansare economică fără a lua în calcul industria auto, care este un sector cheie al economiei naţionale şi europene. Vrem să încurajăm dezvoltarea furnizorilor locali şi producţia în România a unor componente pe care astăzi le importăm. Prin măsurile asumate la nivel guvernamental, urmărim să construim un cadru fiscal şi economic mai predictibil, care să încurajeze investiţiile şi dezvoltarea pe termen lung. Cunoaşteţi deja angajamentul Guvernului de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027. Avem, totodată, pentru activele noi puse în funcţiune în 2026, posibilitatea amortizării superaccelerate: cu 65% din valoarea fiscală dedusă în primul an, pentru echipamente tehnologice, maşini, unelte şi instalaţii de lucru. Este un sprijin concret pentru companiile care îşi modernizează liniile de producţie şi investesc în tehnologii noi”, a menţionat premierul.

În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, Niculescu a precizat că firmele pot beneficia, începând din acest an, de un credit fiscal rambursabil în valoare de 10% din cheltuielile eligibile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare.

Executivul urmărește astfel să încurajeze păstrarea în România nu doar a capacităților de producție, ci și a centrelor de inginerie, proiectare și inovare.

Premierul a menționat în acest context schema TechUp România, care are un buget multianual de peste 5,3 miliarde de lei și poate finanța investiții în mobilitate, sisteme autonome, energie verde, stocare, microelectronică și inteligență artificială.

„Ne dorim să păstrăm în România nu doar capacităţi de producţie, ci şi centre de inginerie, proiectare şi inovare. În aceeaşi logică, schema TechUp România, cu un buget multianual de peste 5,3 miliarde de lei, poate susţine investiţii în mobilitate şi sisteme autonome, energie verde şi stocare, microelectronică şi inteligenţă artificială. Toate acestea sunt domenii esenţiale pentru viitorul industriei auto”, a declarat premierul.

La finalul intervenției, Luca Niculescu și-a exprimat încrederea în capacitatea companiilor din domeniu de a continua să contribuie la dezvoltarea economiei naționale și la inovarea sectorului auto.

„Sunt convins că, împreună, putem în curând să vedem rezultatele acestor demersuri. Vă felicit pentru performanţele pe care le-aţi obţinut, pentru tot ceea ce faceţi într-un context care nu e întotdeauna simplu şi vă doresc mult succes în continuare”, a menţionat premierul în discurs.

La același eveniment, directorul Dacia România, Mihai Bordeanu, a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă industria auto la nivel global. Acesta a enumerat electrificarea, digitalizarea, presiunea asupra costurilor, apariția unor noi competitori și crizele geopolitice printre factorii care obligă producătorii să își adapteze rapid strategiile.

Bordeanu a început discursul cu o glumă inspirată de Radio Erevan, prin care a transmis că România nu ar trebui să lase industria auto fără sprijin, având în vedere importanța economică a sectorului.

„Se făcea o glumă la Radio Erevan: «Am putea implementa comunismul în Elveția?». Radio Erevan răspundea: «Am putea, dar ar fi păcat». Aș face o paralelă cu industria auto: am putea să lăsăm industria auto de izbeliște? Am putea, dar ar fi păcat”, și-a început discursul șeful Dacia la la Automotive Industry Forum & Awards for Excellence 2026.

Directorul Dacia a explicat că producătorii auto sunt obligați să ia decizii rapide, uneori dificile, care pot avea consecințe asupra companiilor și angajaților pe termen mediu. El a făcut referire și la concurența producătorilor chinezi, despre care a spus că beneficiază de subvenții de stat.

„Traversăm un moment de cumpănă, pe care va trebui să îl gestionăm cu responsabilitate și realism. Vedeți ce se întâmplă la nivel global: industria auto trece prin cea mai dinamică perioadă din toate timpurile. Vorbim despre electrificare, digitalizare, presiune enormă asupra costurilor, apariția unor noi competitori puternici, subvenționați de stat, mă refer la China când spun asta, și, evident, despre crize geopolitice din ce în ce mai mari. Trebuie să ne gândim, pe de o parte, la companiile auto, care gestionează această situație și trebuie să acționeze rapid, uneori prin decizii dure, cu impact pe termen mediu asupra companiilor și oamenilor”, a adăugat Bordeanu.

Referindu-se la situația din România, Mihai Bordeanu a susținut că viitorul industriei auto depinde de un parteneriat solid și de durată între companiile din domeniu și autorități.

Directorul Dacia a transmis că producătorii au nevoie de sprijin guvernamental, inclusiv prin adaptarea legislației muncii la realitățile actuale ale industriei și prin accelerarea investițiilor în infrastructura rutieră, feroviară și portuară.

Acesta a subliniat că asemenea măsuri sunt importante pentru menținerea competitivității sectorului auto din România.