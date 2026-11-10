Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radioului Public. Cine sunt membrii desemnați

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat marți noua componență a Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Membrii desemnați pentru Radioul Public au primit 360 de voturi favorabile, în timp ce noua conducere administrativă a TVR a fost aprobată cu 368 de voturi „pentru”. Noii membri au depus jurământul în Parlament și urmează să voteze propunerile pentru funcțiile de președinte ale celor două instituții.

Cele două Camere ale Parlamentului, reunite în ședință comună, au votat marți componența noilor Consilii de Administrație ale televiziunii și radioului public.

În urma votului, membrii desemnați pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune au obținut 360 de voturi favorabile, iar cei propuși pentru Societatea Română de Televiziune au primit 368 de voturi „pentru”.

După aprobarea componenței celor două consilii, noii membri au depus jurământul în plenul comun al Parlamentului.

Următoarea etapă presupune votarea propunerilor pentru președinția celor două instituții.

În Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune au fost desemnați reprezentanți ai principalelor formațiuni politice parlamentare.

Din partea PSD au fost votate Loredana Corchiș și Nicoleta Amalia Matei, în timp ce PNL este reprezentat de Radu Carp și Cristina-Ancuța Pocora.

USR a desemnat un reprezentant, Gabriel Barbu, iar din partea AUR au fost votate Sorina-Ruxandra Matei și Maria Muntean.

Grupurile parlamentare ale UDMR sunt reprezentate de Andercó Aliz-Timea.

Parlamentul a aprobat și membrii titulari ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune.

Din partea PSD au fost desemnați Ruxandra-Ileana Săraru, Radu-Bogdan Herjeu și Răzvan-Ioan Dincă.

AUR este reprezentat de Maria Țoghină, iar PNL de Sorin Bejan și Diana-Ștefana Baciuna.

Din partea USR a fost desemnată Alexandra Coliban, în timp ce UDMR este reprezentat de Annamária Bodoczi.

Urmează desemnarea președinților TVR și Radioului Public

După votul Parlamentului și depunerea jurământului, noii membri ai Consiliilor de Administrație urmează să voteze propunerile pentru funcțiile de președinte ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune.

Astfel, procedura de stabilire a conducerii celor două instituții publice continuă după aprobarea componenței consiliilor de către plenul reunit al Parlamentului.