Potrivit datelor înregistrate de CURS, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar obține 33% din voturi, urmată de Partidul Social Democrat (PSD) cu 24% și Partidul Național Liberal (PNL) cu 16%.

În continuarea clasamentului, USR este creditat cu 9%, UDMR cu 5%, iar S.O.S. România cu 4%. POT ar obține 3%, în timp ce alte formațiuni politice cumulează împreună 6% din intențiile de vot.

Pe lângă preferințele electorale, sondajul surprinde și percepția generală a populației asupra direcției în care se îndreaptă țara. Conform rezultatelor, 80% dintre respondenți consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită, în timp ce doar 17% apreciază că direcția este una bună. Această distribuție indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației.

Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eșantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel național, în perioada 23–27 martie. Datele au fost colectate prin metoda CATI, iar marja de eroare este de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%. Rezultatele au fost ponderate în funcție de regiune și mediul de rezidență pentru a reflecta cât mai fidel structura populației.

Față de sondajul precedent realizat de CURS în luna ianuarie, AUR înregistrează o scădere de 2 puncte procentuale, la fel ca PNL, în timp ce PSD crește cu 1 procent, iar USR scade cu un procent. În același timp, alegerile parlamentare sunt programate peste doi ani, în 2028.

Sondajul CURS vine într-un context politic tensionat în cadrul coaliției formate din PSD, PNL, USR și UDMR, după ce guvernul a decis majorarea taxelor și impozitelor la începutul anului. Relațiile dintre partenerii de guvernare sunt marcate de divergențe, iar echilibrul politic este fragil, pe fondul măsurilor economice adoptate.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, este unul dintre principalii opozanți ai premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan. Acesta a exprimat încă din luna ianuarie intenția de a-l vedea pe Bolojan plecând din fruntea Guvernului, invocând lipsa de flexibilitate, ignorarea propunerilor venite din coaliție și efectele măsurilor fiscale asupra populației. Tot atunci a subliniat că momentul nu era oportun pentru o astfel de schimbare, având în vedere necesitatea numirii conducerilor serviciilor secrete și absența unui buget pentru 2026. În prezent, deși România are un buget adoptat, conducerea SRI și SIE nu a fost încă schimbată.

În acest context, PSD pregătește o consultare internă programată pentru 20 aprilie, la care vor participa aproximativ 5.000 de membri, care vor răspunde unui chestionar scurt privind direcția partidului și poziția față de guvernare. Întrebările nu au fost încă stabilite, urmând să fie definitivatede în următoarea ședință a Biroului Permanent Național. Se știe însă că formularea referitoare la retragerea sprijinului politic pentru Bolojan nu a fost acceptată, fiind căutate alte modalități de adresare a acestui subiect.