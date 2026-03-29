Nemulțumirea față de Guvern a crescut și mai mult, atingând cote foarte ridicate, din cauza felului în care este gestionată criza carburanților. Evaluarea acțiunilor în această criză este una dintre cele mai negative din cadrul sondajului.

Potrivit rezultatelor, 89% dintre respondenți se declară nemulțumiți de modul în care autoritățile au gestionat situația, în timp ce doar 8% își exprimă mulțumirea.

Un procent de 3% nu au oferit un răspuns sau nu au o opinie. Aceste cifre evidențiază o ruptură semnificativă între așteptările populației și reacția executivului, în contextul în care creșterea prețurilor la carburanți a devenit una dintre principalele surse de presiune economică asupra gospodăriilor.

Impactul scumpirilor este resimțit pe scară largă de populație. Conform sondajului, 37% dintre respondenți afirmă că au fost afectați în foarte mare măsură, iar 44% în mare măsură. Doar 11% consideră că impactul a fost redus, în timp ce 5% îl percep ca fiind foarte redus, iar 3% nu au răspuns. În total, peste 80% dintre participanți declară că au resimțit puternic creșterile de prețuri, ceea ce explică nivelul ridicat de nemulțumire și presiunea publică pentru măsuri rapide din partea autorităților.

În ceea ce privește soluțiile preferate, majoritatea respondenților susțin intervenții directe ale statului în piață, în special prin reducerea taxelor aplicate carburanților. 36% dintre participanți consideră că Guvernul ar fi trebuit să reducă atât accizele, cât și TVA-ul, 25% susțin reducerea TVA-ului, iar 22% reducerea accizelor. De asemenea, 13% dintre respondenți optează pentru lăsarea pieței libere, în timp ce 4% nu au oferit un răspuns. Rezultatele indică o orientare clară către soluții intervenționiste, în condițiile în care populația resimte direct efectele crizei și solicită măsuri imediate pentru temperarea prețurilor.

Sondajul arată și că că majoritatea românilor privesc critic acțiunile militare lansate de SUA și Israel împotriva Iranului. Potrivit datelor, 55% dintre respondenți consideră că aceste intervenții sunt mai degrabă nejustificate, în timp ce 32% le apreciază ca fiind justificate, iar 13% declară că nu pot evalua situația.

Rezultatele indică o reticență semnificativă a populației din România față de implicarea militară externă și o percepție general rezervată în raport cu astfel de intervenții. Concluziile sondajului sugerează că opinia publică este înclinată mai degrabă spre prudență atunci când vine vorba de acțiuni militare în afara granițelor.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 23-27 martie 2026, pe un eșantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcție de regiune și mediul de rezidență.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională este membru ESOMAR și colaborează cu instituții publice, organizații neguvernamentale și parteneri internaționali, fiind considerat un actor relevant în analiza opiniei publice din România.