Economia europeană traversează un nou episod de presiune severă, după escaladarea conflictului din Iran, care a dus la creșteri rapide ale prețurilor la petrol și gaze naturale. Efectele se propagă rapid în întreaga economie, afectând industriile, consumatorii și politicile monetare din Uniunea Europeană.

Potrivit analizelor economice internaționale, inclusiv Bloomberg, șocul energetic determină o revizuire descendentă a prognozelor de creștere economică și o intensificare a presiunilor inflaționiste, punând în pericol stabilitatea fragilă a zonei euro.

Statele europene încep să își ajusteze estimările privind evoluția PIB-ului, pe fondul incertitudinii geopolitice și al costurilor energetice ridicate. Germania, Italia și alte economii majore analizează scenarii mai prudente, în timp ce instituțiile financiare europene semnalează încetinirea ritmului de creștere.

Banca Centrală Europeană avertizează că impactul real al crizei ar putea fi mai puternic decât estimările actuale, deoarece efectele economice se transmit cu întârziere în industrie, consum și investiții.

Sectorul industrial este printre cele mai afectate de scumpirea energiei. Industria chimică germană, extrem de dependentă de gaze naturale, se confruntă cu riscuri majore de reducere a producției.

Companiile din domeniu raportează deja dificultăți operaționale și analizează ajustarea capacităților de producție, în special în contextul posibilelor perturbări ale rutelor de aprovizionare din Orientul Mijlociu.

Mai multe firme din sectorul chimic și energetic avertizează că prelungirea conflictului ar putea genera pierderi semnificative și scăderea competitivității pe piața globală.

Sectorul transporturilor resimte creșteri semnificative ale costurilor, în special pe segmentul maritim. Cheltuielile suplimentare pentru combustibil, asigurări și logistică afectează direct operatorii internaționali.

Pentru a compensa pierderile, companiile introduc taxe suplimentare de transport, ceea ce se reflectă în creșterea prețurilor finale pentru bunurile de consum.

Această situație amplifică riscul de blocaje în lanțurile de aprovizionare și contribuie la accelerarea inflației la nivel global.

Creșterea costurilor de producție și transport se transmite treptat către consumatori. Indicatorii de încredere arată că populația se așteaptă la o accelerare a inflației în perioada următoare.

Retailerii și companiile internaționale din sectorul modei și bunurilor de consum au început deja să ia în calcul majorări de prețuri, mai ales dacă tensiunile geopolitice persistă pe termen mediu.

În paralel, consumul ar putea încetini, pe măsură ce puterea de cumpărare este afectată de inflație.

Datele recente indică o ușoară creștere a inflației în mai multe state din Uniunea Europeană, chiar dacă nivelurile se mențin în apropierea țintelor oficiale ale Băncii Centrale Europene.

Totuși, tendința ascendentă a prețurilor energiei ridică semne de întrebare privind evoluția inflației în trimestrele următoare.

Economia europeană se confruntă din nou cu spectrul stagflației — o combinație periculoasă între creștere economică slabă și inflație ridicată.

Oficialii europeni avertizează că șocul energetic generat de conflictul din Iran poate încetini economia UE, în timp ce menține presiunea asupra prețurilor.

Într-un astfel de scenariu, creșterea economică a Uniunii Europene ar putea fi semnificativ mai mică decât estimările inițiale, iar inflația mai ridicată decât prognozele actuale.

Majoritatea statelor membre UE se confruntă cu constrângeri bugetare importante, ceea ce limitează capacitatea de intervenție în economie. După mai multe crize succesive, marja fiscală a multor guverne este redusă.

Doar câteva economii mari mai dispun de resurse semnificative pentru măsuri de sprijin, în timp ce restul statelor trebuie să prioritizeze cheltuielile publice, inclusiv cele legate de apărare și energie.

Banca Centrală Europeană se află într-o poziție dificilă, fiind nevoită să echilibreze controlul inflației cu evitarea unei recesiuni economice.

Piețele financiare anticipează posibile noi majorări ale dobânzilor, în cazul în care inflația continuă să crească. Totuși, deciziile vor depinde de evoluția prețurilor la energie și de ritmul de încetinire economică.