Imediat după izbucnirea conflictului, prețul acțiunilor Northrop Grumman a urcat cu 6%, RTX a înregistrat un plus de 4,7%, L3Harris Technologies a avansat cu 3,8%, Lockheed Martin cu 3,3%, iar Boeing a crescut cu 2%. Investitorii s-au concentrat în primele zile pe companiile expuse la segmente precum apărarea aeriană, radarele și războiul electronic.

În Europa, BAE Systems a crescut cu 6,1%, Hensoldt cu peste 5%, iar acțiunile Leonardo au urcat cu peste 2% în primele zile ale conflictului. Piețele au anticipat majorarea cheltuielilor militare și o creștere durabilă a achizițiilor în întreaga Europă, consolidând așteptările că cererea pentru sectorul de apărare ar putea rămâne ridicată și după faza imediată a conflictului.

Cu toate acestea, pe măsură ce conflictul, care inițial se spera să fie unul de scurtă durată, a ajuns la aproape o lună, entuziasmul investitorilor s-a răcit. De fapt, de la începutul conflictului, ambii indici ai sectorului de apărare din Europa și SUA au pierdut câștigurile inițiale și se află acum pe teritoriu negativ. STOXX Europe Targeted Defence, care reunește cele mai importante companii europene din sectorul de apărare, a pierdut peste 7% din 27 februarie 2026. De cealaltă parte a Atlanticului, indicele similar, S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, a pierdut peste 9% în aceeași perioadă. Este posibil ca investitorii să fi luat în considerare termenele lungi de livrare, dar și creșterea din acest sector din ultimul an, iar acest lucru, combinat cu o atitudine de evitare a riscului pe piețele financiare, îngrijorate de perspectivele unei inflații mai mari, de criza petrolului și de creșterea economică slabă, a dus la o corecție.

Indiferent de evoluția conflictului, argumentele fundamentale în favoarea sectorului de apărare rămân puternice. Chiar dacă un armistițiu sau încheierea războiului ar reduce presiunea pe termen scurt, schimbările structurale în prioritățile de achiziții ale guvernelor nu vor dispărea. SUA și țările europene se concentrează pe tehnologii moderne de apărare și pe reaprovizionarea rapidă a stocurilor consumate, ceea ce ar putea susține comenzi pe mai mulți ani pentru companii precum Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics, BAE Systems, Rheinmetall, Leonardo, Thales, Saab și Hensoldt.

Principalul risc pentru investitori îl reprezintă însă evaluarea companiilor. Cele mai mari acțiuni din sectorul apărării se tranzacționează la un raport preț/profit viitor cuprins între 21 și 39 de ori. În acest interval, cea mai mică valoare a raportului o are Lockheed Martin, iar cea mai mare, Rheinmetall. Un alt risc este că o încetare rapidă a ostilităților ar putea tempera dinamica tranzacțiilor pe termen scurt. Totuși, de la începutul anului, ambii indici se află pe teritoriu pozitiv, cu STOXX Defense la 3,77% și S&P Aerospace and Defense la 7%. Pentru comparație, STOXX 600 a pierdut peste 3% de la începutul anului, în timp ce S&P 500 a pierdut peste 5%.

Conform celui mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, 22% dintre investitorii individuali la nivel global și 15% dintre cei români consideră conflictul internațional drept cea mai mare amenințare la adresa investițiilor lor. Până în prezent, mesajul general al pieței este clar: sectorul apărării ar putea fi nu doar o acoperire împotriva crizelor, ci și o temă strategică de creștere legată de cheltuieli militare mai mari și reînarmare, într-un mediu geopolitic instabil.