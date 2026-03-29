Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, la Brăila, că, deși în această perioadă statul încasează sume suplimentare din prețul carburanților, guvernarea nu ar trebui să se concentreze doar pe cifrele financiare. El a subliniat că scopul guvernării este să îmbunătățească viața oamenilor, nu să se mulțumească cu încasările bugetare.

”Eu ştiu că în această perioadă se încasează mult la bugetul de stat pe ce se adaugă în plus (la preţul combustibililor – n.r.). Şi ştiu că unora care stau doar şi privesc guvernarea României doar din punct de vedere contabil, s-ar putea să le placă. Până la urmă tu guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru datele care îţi intră la finanţe. Şi guvernezi pentru ca oamenii să trăiască mai bine”, a declarat, duminică, la Brăila, Sorin Grindeanu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un apel Guvernului, solicitând adoptarea rapidă a măsurilor menite să atenueze impactul creșterii prețurilor la carburanți. El a subliniat că aproape toate statele europene au implementat scheme similare pentru reducerea prețurilor și că decizia trebuie luată urgent la nivelul conducerii Guvernului, nu din alte surse.

”Somez încă o dată pe prim-ministru, şi pe ministrul Finanţelor, şi Guvernul în ansamblu, urgent, să adopte măsurile prin care se atenuează acest şoc al creşterii preţurilor şi românii să beneficieze de ceea ce beneficiază aproape toţi europenii şi nu doar europenii. Aproape în toate ţările a intrat în vigoare o schemă de acest tip, prin care s-au redus preţurile. E prea mult, e o lună de zile de când am avut coaliţie şi Bogdan Ivan a prezentat cele 5 variante. Decizia nu poate să se ia decât de la vârful Guvernului, nu din altă parte”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a declarat că au existat numeroase discuții cu Guvernul pe tema reducerii prețului la carburanți, inclusiv în săptămâna aprobată bugetul, când a pus la dispoziție biroul său pentru întâlniri între ministrul Energiei și cel al Finanțelor, în speranța că ordonanța va fi adoptată rapid.

”Au fost discuţii nenumărate în această perioadă. (…) În săptămâna când s-a aprobat bugetul, acum vreo 10 zile, am pus la dispoziţie biroul meu să discute ministrul Energiei, cu ministrul Finanţelor, sperând că imediat se iese cu această ordonanţă şi că imediat după buget vom avea această ordonanţă. Speranţa mea a fost deşartă. Mâine eu chiar sper să se ia o decizie şi să îşi schimbe Guvernul viteza cu care ia decizii”, a adăugat Grindeanu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că luni va avea loc o ședință dedicată prețului combustibililor, reiterând două propuneri principale: reducerea TVA sau diminuarea proporțională a accizei.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că până la finalul zilei de luni se va adopta un nou set de măsuri pentru scăderea prețurilor la carburanți, cel mai probabil prin reducerea accizei.