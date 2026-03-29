Partidul Social Democrat continuă seria consultărilor interne la nivel național pentru a evalua oportunitatea menținerii participării la guvernare. În cadrul unei reuniuni regionale desfășurate la Brăila, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj critic la adresa modului în care este gestionat actul guvernamental, semnalând diferențe tot mai vizibile de viziune în interiorul coaliției.

Potrivit declarațiilor sale, discuțiile purtate cu organizațiile județene din regiune au evidențiat îngrijorări legate de evoluția indicatorilor economici și de direcția generală a politicilor publice. Grindeanu a subliniat că o parte semnificativă a membrilor PSD consideră că actuala abordare guvernamentală nu produce rezultatele așteptate pentru cetățeni.

”E a treia întâlnire regională pe care o avem, astăzi sunt cele şase judeţe din regiunea dumneavoastră. Au fost discuţii foarte bune. Rostul acestor întâlniri este de a informa despre situaţia la zi a guvernării, în primul rând începând cu o autoevaluare a noastră, a acţiunilor noastre, cât şi a acţiunile miniştrilor PSD din Guvernul României şi după aceea cu o evaluare a întregului act de guvernare şi cu tot ceea ce însemană proiecte, programe, lucruri ce ţin de o bună guvernare”, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Brăila, Sorin Grindeanu.

Acesta a criticat, de asemenea, ceea ce a descris ca fiind o gestionare excesiv tehnică a guvernării, în detrimentul nevoilor reale ale populației. În acest context, liderul social-democrat a transmis că guvernarea trebuie să fie orientată către oameni, nu exclusiv către obiective administrative sau rapoarte economice rigide.

”În acest moment, punctul de vedere şi al nostru şi al colegilor care au luat cuvântul este că nu ne îndreptăm într-o direcţie bună, că toţi indicatorii macroeconomici sunt unii care nu ne dau speranţă. Că de fapt asta ar trebui să ne preocupe, guvernezi pentru oameni, guvernezi ca oamenii să ducă o viaţă mai bună, nu guvernezi pentru nişte tabele în Excel care arată mai mult ca un dosar de insolvenţă. De data asta un dosar de insolvenţă pentru ţară. Nu aşa se face o guvernare. Şi dacă o guvernare merge în modul ăsta, trebuie să schimbi ceva”, a susţinut Grindeanu.

PSD a intrat în actuala formulă de guvernare cu obiective asumate de colaborare și stabilitate, însă, potrivit liderilor partidului, evaluările actuale vor cântări decisiv în decizia finală privind continuarea sau nu a participării la guvernare.