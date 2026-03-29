Reforma administrației publice rămâne un subiect intens dezbătut în spațiul politic, iar poziția exprimată recent de Sorin Grindeanu, președintele PSD, readuce în prim-plan disputa privind direcția în care ar trebui să evolueze aparatul administrativ din România.

Liderul social-democrat a transmis un mesaj clar: modernizarea administrației nu poate fi redusă la concedieri în masă, ci trebuie construită pe criterii de eficiență, digitalizare și reorganizare structurală.

În viziunea lui Sorin Grindeanu, ideea că reforma înseamnă exclusiv reducerea numărului de angajați din instituțiile publice este una eronată și contraproductivă. Acesta a subliniat că simpla disponibilizare a personalului nu garantează îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

Mai mult, liderul PSD consideră că o astfel de abordare poate chiar afecta funcționarea administrației, în condițiile în care instituțiile locale au responsabilitatea de a furniza servicii esențiale comunităților.

Grindeanu a insistat asupra ideii că scopul real al reformei ar trebui să fie creșterea calității serviciilor publice. Din această perspectivă, reducerea personalului fără o analiză serioasă a impactului nu reprezintă o soluție sustenabilă.

El a atras atenția că o administrație eficientă nu este neapărat una mai mică, ci una mai bine organizată, în care resursele umane sunt utilizate corect și adaptate nevoilor reale ale cetățenilor.

„Da, este nevoie de reformă în administraţie, iar aceasta trebuie făcută pentru a asigura servicii mai bune românilor. Să dai oameni afară nu reprezintă reformă. Concedierile în masă nu aduc niciun beneficiu nimănui, poate doar o satisfacţie greu de înţeles a unora care se hrănesc cu suferinţa oamenilor”, a transmis Grindeanu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Printre soluțiile propuse în mod repetat în dezbaterea privind reforma administrației se numără comasarea unităților administrativ-teritoriale (UAT) și accelerarea procesului de digitalizare.

În acest context, Grindeanu a susținut că adevărata reformă trebuie să includă modernizarea infrastructurii administrative și simplificarea procedurilor birocratice prin tehnologie. Digitalizarea ar putea reduce timpii de procesare, ar elimina redundanțele și ar crește accesibilitatea serviciilor pentru cetățeni.

De asemenea, reorganizarea teritorială ar putea contribui la o mai bună utilizare a resurselor și la creșterea eficienței instituțiilor locale.