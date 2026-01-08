Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că a depus în Parlamentul României un proiect de lege care prevede instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România”. Inițiativa este legată de aniversarea a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

Potrivit expunerii de motive, proiectul are ca obiectiv marcarea, la nivel național, a unui an dedicat relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii. Contextul internațional actual este invocat explicit, fiind descris ca unul în care valorile libertății, democrației și libertății de exprimare sunt tot mai frecvent puse sub presiune.

Inițiatorii susțin că demersul legislativ are rolul de a consolida cooperarea politică, culturală și instituțională dintre cele două state, dar și de a reafirma angajamentul României față de parteneriatul strategic cu Washingtonul.

Conform proiectului depus, pe parcursul anului 2026 ar urma să fie organizate conferințe, dezbateri publice, evenimente culturale, academice și educaționale, precum și acțiuni de diplomație publică. Aceste activități ar avea ca scop promovarea cooperării româno-americane și a valorilor democratice comune.

Textul legislativ prevede că autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material și logistic desfășurarea acestor evenimente. Implicarea instituțiilor publice este prezentată ca fiind una facultativă, în funcție de competențele și resursele disponibile.

Un element distinct al proiectului de lege îl reprezintă prevederea referitoare la implicarea serviciilor publice de media. Textul stabilește posibilitatea ca Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune să aloce, la cerere, până la 1% din timpul de emisie materialelor realizate în cadrul „Anului Statelor Unite ale Americii în România”.

Această alocare nu este obligatorie, ci condiționată de solicitările formulate și de deciziile editoriale ale instituțiilor respective. Scopul este de a promova evenimentele și a mesajele asociate anului tematic, fără a afecta grilele obișnuite de programe.

Inițiativa legislativă urmează să fie dezbătută în Parlament, conform procedurilor constituționale și legislative în vigoare. Proiectul va parcurge etapele de avizare, dezbatere în comisii și vot în plen, atât în Camera Deputaților, cât și în Senat.