Un proiect de lege inițiat de fostul viceprimar al Chișinăului, Angela Cutasevici, vizează reglementarea domeniului parcărilor în capitala Republicii Moldova și ridică probleme similare celor cu care se confruntă Bucureștiul.

Potrivit estimărilor autorităților, în Chișinău circulă zilnic aproximativ 400.000 de mașini, în condițiile în care numărul optim ar fi de peste patru ori mai mic, respectiv maximum 90.000.

Noul act normativ propune tarifarea parcărilor pe domeniul public și oferă autorităților locale instrumente moderne de gestionare, într-un context în care urbaniștii consideră că singura soluție reală pentru fluidizarea traficului este descurajarea utilizării automobilului personal.

Angela Cutasevici, care este în prezent deputat din partea MAN, partidul condus de primarul Ion Ceban, a explicat că o parte dintre familii și-au achiziționat a doua mașină din motive de protecție și siguranță, iar decizia privind introducerea TVA de 20% la importul de autoturisme începând cu 2026, măsură ulterior amânată, a contribuit la această tendință.

Proiectul de lege, care ar urma să înlocuiască regulamentul vechi din 1998, urmărește clarificarea noțiunilor esențiale precum parcaj, parcare sau parcaj de reședință și definește rolurile autorităților locale în planificarea și autorizarea parcărilor, precum și în aprobarea regulilor de disciplinare, potrivit HotNews.

Cutasevici a precizat că legea nu garantează locuri de parcare pentru toate cele 400.000 de mașini, ci creează cadrul legal pentru investiții publice și private în infrastructura existentă.

Ea a subliniat că proiectul stabilește doar principiile generale de tarifare: prețurile vor fi mai mari în zonele centrale și mai mici în periferii, iar costul parcării va depinde de tipul automobilului și durata staționării.

De asemenea, deputata a punctat că implicarea sectorului privat este esențială, menționând că în Chișinău există deja 88 de parcări private cu plată, totalizând aproximativ 11.000 de locuri, a căror eficiență depinde însă de gestionarea parcării pe domeniul public.

Locuitorii Chișinăului resimt zilnic lipsa locurilor de parcare. Pe strada Gheorghe Asachi, de exemplu, mașinile sunt lăsate neregulamentar, în unele zone pe ambele părți ale carosabilului, ceea ce îngreunează traficul și afectează transportul public.

Situații similare se regăsesc pe străzile Andrei Doga și adiacente, unde automobilele sunt parcate aleatoriu pe suprafețe neamenajate, transformate în noroi după ploile recente.

Fostul viceprimar a arătat că Primăria Chișinăului a investit în ultimii ani în modernizarea transportului public, achiziționând peste 300 de unități de transport confortabile și sigure, și a construit mai mult de 50 km de benzi dedicate pentru autobuze.

„Este important să încurajăm populația să utilizeze transportul public și să fie descurajată deplasarea autovehiculelor fără necesitate”, a recunoscut Angela Cutasevici.

Urbanistul Victor Chironda a explicat că orașele europene care au reușit să reducă traficul nu au făcut-o prin construirea de parcări noi, ci prin descurajarea folosirii automobilului personal.

El a arătat că, indiferent de câte parcări se construiesc, centrul nu se va elibera complet. În opinia sa, soluția constă în introducerea rapidă a parcărilor cu plată în zonele centrale și transformarea parcării într-un serviciu controlat.

Chironda a mai subliniat că deficitul de terenuri disponibile în Chișinău este sever: Primăria nu are terenuri pentru parcări noi, iar spațiile existente în centru sunt insuficiente.

„Oricâte parcări ai construi, nu vor fi suficiente. Centrul nu se va elibera niciodată doar prin parcări. (…) Primăria nu are terenuri pentru parcări noi. Singura parcare pe care o poate oferi este cea de pe marginea drumului. În centru, spații pentru parcări noi – zero”, spune Chironda.

Specialistul în urbanism a explicat că, atâta timp cât oamenii pot lăsa mașinile gratuit pe marginea drumului sau pe trotuar, parcările private nu vor funcționa eficient, pentru că oamenii nu vor plăti tariful de 50 de lei moldovenești pe oră (circa 2,5 euro – n.red.). În ceea ce privește reacția publicului față de tarife, urbanistul a spus că odată implementat sistemul și instituit controlul, oamenii vor plăti, așa cum se întâmplă și în alte țări.

În prezent, tarifele pentru o oră de parcare în Chișinău variază între 20 de lei (aproximativ 1 euro) și 100 de lei moldovenești (aproximativ 5 euro), iar noua lege ar urma să pună bazele unui sistem coerent și modern de gestionare a parcărilor, care să descurajeze traficul inutil și să încurajeze utilizarea alternativelor de transport.