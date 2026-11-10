Bursa de Valori București, vizată zilnic de atacuri cibernetice. Remus Vulpescu: „Toată lumea e atacată zilnic”

Bursa de Valori București (BVB) se confruntă zilnic cu atacuri cibernetice, însă sistemele sale continuă să funcționeze, potrivit directorului general Remus Vulpescu. Acesta a explicat că instituția gestionează riscurile de securitate informatică și se pregătește pentru schimbările tehnologice din sectorul financiar, inclusiv utilizarea blockchain și posibilitatea tranzacționării non-stop.

Sistemul de procesare a tranzacțiilor al Bursei de Valori București asigură de zeci de ani funcționarea neîntreruptă a pieței pe care sunt tranzacționate instrumente financiare.

De-a lungul timpului, au existat situații în care accesarea site-ului instituției a fost îngreunată, în special în perioadele caracterizate de interes ridicat pentru evoluția pieței bursiere.

În timpul crizei financiare, de exemplu, informațiile potrivit cărora site-ul BVB ar fi devenit nefuncțional erau legate, în realitate, de o capacitate insuficientă a conexiunii la internet pentru a face față creșterilor bruște ale numărului de accesări.

În prezent, provocările sunt diferite, iar securitatea cibernetică reprezintă una dintre preocupările instituției.

Directorul general al BVB, Remus Vulpescu, a declarat că atacurile informatice reprezintă o realitate zilnică, nu doar pentru Bursa de Valori București, ci și pentru alte instituții și organizații.

„Trăim și noi realitatea tuturor, aceea a atacurilor cibernetice zilnice”, a declarat Remus Vulpescu.

Acesta a subliniat că amenințările informatice nu reprezintă incidente izolate.

„Nu e o metaforă. Nu că am avut recent; toată lumea e atacată zilnic.”

Remus Vulpescu: Bursa de Valori București știe să gestioneze riscurile

În ciuda atacurilor cibernetice, conducerea Bursei de Valori București susține că instituția dispune de măsuri pentru gestionarea riscurilor de securitate informatică.

Remus Vulpescu a explicat că BVB acordă atenție protejării sistemelor informatice și continuității activității de tranzacționare.

„Facem față pentru că știm să gestionăm”, a afirmat directorul general al BVB.

Securitatea cibernetică rămâne astfel o componentă importantă a activității instituției, în condițiile în care sistemele informatice sunt esențiale pentru funcționarea pieței de capital.

Dincolo de riscurile informatice, Bursa de Valori București urmărește evoluțiile tehnologice din sectorul financiar și posibilitățile de modernizare a sistemelor de tranzacționare.

Remus Vulpescu a arătat că unele burse utilizează deja tehnologia blockchain în sistemele de tranzacționare, iar această direcție este analizată și de operatorul pieței de capital din România.

Totodată, în sectorul bursier există inițiative care urmăresc extinderea programului de tranzacționare la 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, cu decontarea tranzacțiilor de la o zi la alta.

„Probabil că viitorul așa va arăta”, a declarat Remus Vulpescu.

Directorul general a precizat că Bursa de Valori București se pregătește pentru această evoluție, care va presupune investiții în tehnologie, resurse umane și eforturi suplimentare.

Modernizarea sistemelor și adaptarea la noile tehnologii reprezintă astfel direcții urmărite de BVB, în paralel cu menținerea securității infrastructurii informatice și a continuității tranzacționării.