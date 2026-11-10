ANSVSA a aplicat amenzi de peste 1,15 milioane de lei în industria alimentară. Inspectorii au descoperit nereguli la produsele comercializate

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 135 de amenzi, în valoare totală de peste 1,15 milioane de lei, în urma controalelor desfășurate în octombrie 2026. Inspectorii au verificat peste 8.700 de unități și activități din industria agroalimentară, în sectorul produselor de origine nonanimală. Verificările au evidențiat probleme privind igiena, întreținerea echipamentelor, etichetarea și ambalarea alimentelor. Operatorii economici au primit și 144 de avertismente.

Inspectorii ANSVSA au desfășurat, pe parcursul lunii octombrie 2026, un total de 8.713 controale la operatorii economici care produc, prelucrează sau comercializează alimente de origine nonanimală, pentru a verifica respectarea normelor privind siguranța alimentară.

Potrivit unui comunicat transmis marți de instituție, acțiunile de control au inclus unități din industria morăritului, panificației și patiseriei, producători de băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și operatori din alte ramuri ale industriei alimentare.

Verificările au fost realizate de inspectorii Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din toate județele și din municipiul București. În urma neregulilor constatate, autoritățile au dispus 135 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare cumulată a ajuns la 1.152.200 de lei. Totodată, au fost emise 144 de avertismente.

Președintele ANSVSA, dr.

a subliniat că responsabilitatea operatorilor economici trebuie să acopere întregul proces de producție și comercializare, iar controalele urmăresc atât prevenirea contaminării alimentelor, cât și respectarea constantă a obligațiilor legale.

„Fiecare etapă a procesului de producţie şi comercializare a alimentelor presupune responsabilităţi clare, iar respectarea acestora este esenţială pentru protejarea sănătăţii publice. Prin controalele efectuate, urmărim să ne asigurăm că operatorii economici aplică toate măsurile necesare pentru prevenirea contaminării şi menţinerea siguranţei produselor alimentare. Nu urmărim doar constatarea şi sancţionarea abaterilor, ci şi responsabilizarea operatorilor, astfel încât respectarea normelor să devină o practică permanentă, nu doar o obligaţie verificată în timpul controalelor. Consumatorii trebuie să aibă încredere că alimentele pe care le achiziţionează sunt produse şi comercializate în condiţii de siguranţă”, a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

Controalele efectuate în unitățile agroalimentare sunt incluse în Programul de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026, prin care instituția urmărește respectarea legislației aplicabile operatorilor din sectorul alimentar și reducerea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor.

Inspectorii au analizat condițiile de igienă și întreținere a spațiilor în care se desfășoară activitățile de producție, precum și modul în care sunt manipulate, prelucrate și depozitate materiile prime și produsele finite. Au fost verificate inclusiv documentele necesare pentru înregistrarea, autorizarea și funcționarea unităților.

O altă componentă a controalelor a vizat trasabilitatea alimentelor, corectitudinea etichetelor, măsurile de combatere a dăunătorilor și respectarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, sistemul de analiză a pericolelor și de identificare a punctelor critice de control. Inspectorii au urmărit și aplicarea programelor interne de autocontrol.

În mai multe unități verificate, inspectorii au constatat că spațiile destinate depozitării și prelucrării alimentelor nu îndeplineau cerințele de igienă. Au fost identificate și echipamente, utilaje sau ustensile aflate într-o stare necorespunzătoare pentru desfășurarea activităților alimentare.

Neregulile au vizat și operațiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, precum și utilizarea materialelor destinate curățeniei. Aceste aspecte au fost analizate în raport cu obligațiile operatorilor de a menține condiții adecvate de igienă în spațiile de producție și depozitare.

Reprezentanții instituției au precizat că au fost descoperite și deficiențe privind aplicarea procedurilor de siguranță alimentară, documentele produselor și respectarea cerințelor referitoare la personal.

„Alte nereguli au vizat documentarea şi aplicarea procedurilor HACCP, etichetarea şi ambalarea produselor, documentele de analiză şi trasabilitate, precum şi documentele de sănătate ale personalului, fişele de aptitudini şi echipamentele de protecţie”, se arată în comunicat.

Pe lângă verificările efectuate direct în unitățile agroalimentare, inspectorii ANSVSA au prelevat probe de produse alimentare pentru efectuarea analizelor de laborator, în cadrul programului național de supraveghere și control.

Testele au urmărit stabilirea conformității alimentelor cu cerințele legale, inclusiv verificarea încadrării în limitele maxime admise pentru reziduurile de pesticide și contaminanți. În funcție de categoria produselor, analizele au vizat și prezența altor substanțe nedorite sau interzise.

Autoritatea a explicat că sancțiunile au fost diferențiate în funcție de gravitatea încălcărilor constatate, fiind avute în vedere în special cazurile în care operatorii nu au corectat deficiențele în termenele stabilite sau au pus în pericol siguranța alimentelor.

„Sancţiunile au fost stabilite în raport cu gravitatea abaterilor, fiind vizate în special situaţiile în care deficienţele nu au fost remediate în termenul acordat sau au generat riscuri semnificative pentru siguranţa alimentelor”, susţin oficialii ANSVSA.

În paralel cu aplicarea sancțiunilor, inspectorii au oferit operatorilor economici informații și recomandări pentru remedierea deficiențelor identificate în timpul controalelor. Acțiunile de îndrumare au urmărit respectarea permanentă a normelor legale, nu doar corectarea problemelor în momentul verificărilor.

ANSVSA le reamintește consumatorilor că pot semnala probleme referitoare la siguranța produselor alimentare și pot solicita informații de specialitate prin intermediul serviciului Call Center al instituției.

Sesizările și solicitările pot fi transmise la numărul gratuit 0800 826 787, pus la dispoziția publicului pentru probleme care țin de siguranța alimentelor.