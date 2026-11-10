Pensii private 2026. Cum verifici câți bani ai acumulat în Pilonul 2 și în ce condiții îi poți retrage

Românii care contribuie la Pilonul 2 de pensii private pot afla online la ce fond sunt înscriși și câți bani au acumulat în contul personal. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) explică pașii necesari pentru verificarea economiilor, dar și condițiile în care acestea pot fi retrase. Peste un milion de persoane au accesat portalul pilonul2.ro în primele zece luni ale anului 2026.

Cei aproximativ 8,5 milioane de români care contribuie la Pilonul 2 pot verifica fondul de pensii la care sunt înscriși și valoarea economiilor acumulate, potrivit informațiilor publicate marți, 10 noiembrie 2026, de APAPR.

Primul pas este accesarea platformei pilonul2.ro, unde este disponibil formularul pus la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Prin completarea numelui și a codului numeric personal (CNP), participanții pot afla în mai puțin de 30 de secunde la care dintre cele șapte fonduri de pensii private contribuie.

După identificarea fondului, persoanele interesate trebuie să acceseze platforma online a administratorului respectiv. Portalul pilonul2.ro centralizează linkurile către toate cele șapte fonduri, astfel încât participanții să își poată crea un cont cu utilizator și parolă.

Prin intermediul acestui cont pot verifica suma acumulată și istoricul contribuțiilor virate.

Potrivit APAPR, aproape două milioane de români își verifică deja online conturile personale de pensie privată. Totodată, peste un milion de persoane au accesat pilonul2.ro în primele zece luni ale anului 2026.

Pilonul 2 este sistemul de pensii private obligatorii lansat în România în 2008. Prin acest mecanism, o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un cont individual administrat de un fond de pensii private.

În prezent, contribuția la Pilonul 2 reprezintă 4,75% din venitul brut lunar și este inclusă în contribuția totală de asigurări sociale (CAS), de 25%.

Prin urmare, participarea la Pilonul 2 nu presupune o contribuție suplimentară față de cea datorată deja de salariați.

Sumele virate lunar sunt investite de administratorii fondurilor, în condițiile prevăzute de legislație, pentru obținerea unor câștiguri pe termen lung.

La pensionare, suma acumulată în cont reflectă atât contribuțiile virate de-a lungul anilor, cât și rezultatele investițiilor.

Potrivit datelor APAPR valabile la 30 septembrie 2026, fondurile de pensii private din Pilonul 2 administrau peste 237 de miliarde de lei în beneficiul participanților.

Din această sumă, aproximativ 96 de miliarde de lei reprezentau câștigul net obținut din investiții, peste contribuțiile virate.

De la lansarea sistemului, în 2008, fondurile de pensii private au înregistrat un randament mediu anual de 8,5%, comparativ cu o rată medie anuală a inflației de 4,8%, potrivit datelor prezentate de asociație.

APAPR explică faptul că valoarea economiilor din conturile personale poate crește sau scădea de la o zi la alta, deoarece portofoliile de investiții sunt reevaluate zilnic în funcție de cotațiile instrumentelor financiare.

Astfel, fluctuațiile valorii activului personal net sunt normale, iar rezultatele investițiilor trebuie analizate pe termen lung, nu doar de la o lună la alta.

Banii acumulați în Pilonul 2 nu pot fi retrași în orice moment. Potrivit APAPR, legislația permite încasarea acestora în trei situații: la pensionarea pentru limită de vârstă, după obținerea deciziei de pensionare din sistemul public, în cazul pensionării pentru invaliditate, indiferent de grad, și în cazul decesului participantului, când sumele revin moștenitorilor legali sau testamentari.

Conform regulilor încă în vigoare, beneficiarii pot opta pentru încasarea întregii sume printr-o singură plată sau pentru plăți lunare egale, eșalonate pe o perioadă de maximum cinci ani, respectiv cel mult 60 de plăți.

Pentru retragerea banilor, participantul sau moștenitorul trebuie să contacteze administratorul fondului de pensii, care va comunica documentele necesare și procedura de urmat.

Aceste reguli se aplică până la autorizarea primelor fonduri specializate de plată, cel mai devreme în cursul anului 2027, când va începe să producă efecte noua Lege nr. 2/2026 privind plata pensiilor private.

Până la 30 septembrie 2026, aproximativ 365.000 de români primiseră bani din Pilonul 2, valoarea totală a plăților ajungând la aproximativ 8,5 miliarde de lei.

APAPR recomandă participanților să își actualizeze periodic datele personale și de contact la administratorul fondului de pensii, inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență.

Actualizarea acestor informații permite transmiterea la timp a comunicărilor referitoare la contul personal.

În fiecare an, în luna mai, administratorii fondurilor de pensii private transmit participanților o scrisoare anuală de informare, care cuprinde contribuțiile virate în anul precedent și valoarea economiilor acumulate la sfârșitul anului.

Participanții pot solicita ca documentul să fie transmis electronic, prin e-mail, în locul variantei tipărite.

Pentru persoanele care au întrebări suplimentare despre funcționarea sistemului, APAPR a lansat și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, denumit „Domnul Pensionescu”.

Acesta oferă informații generale despre contribuții, investiții, condițiile de retragere a banilor și pensiile private facultative din Pilonul 3.

Asistentul virtual nu are însă acces la conturile individuale. Pentru verificarea sumei exacte acumulate, participanții trebuie să utilizeze platforma online a administratorului fondului la care sunt înscriși.