Alexandru Rogobete ia în calcul concedierea medicilor care pleacă de la stat la privat. Ministrul Sănătății avertizează că nu va mai tolera aceste practici

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, analizează posibilitatea concedierii medicilor care părăsesc spitalele publice înainte de încheierea programului pentru a lucra în sistemul privat. Oficialul critică și practica transferării pacienților din unitățile sanitare de stat către cabinetele private ale doctorilor. Potrivit ministrului, aceste situații persistă de aproximativ două decenii în sistemul medical românesc. Rogobete avertizează că este pregătit să aplice sancțiuni severe pentru încălcarea obligațiilor profesionale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ia în considerare desfacerea contractelor de muncă în cazul medicilor care își întrerup activitatea în spitalele publice înainte de terminarea programului pentru a merge la propriile cabinete sau la alte unități medicale private.

Într-o declarație acordată Euronews, oficialul a explicat că această posibilitate se numără printre măsurile pe care le analizează pentru a combate nerespectarea programului de lucru în unitățile sanitare de stat.

Rogobete consideră că abandonarea activității din spital în timpul orelor de serviciu nu mai poate fi tolerată și susține că sancțiunile ar putea ajunge până la încetarea raporturilor de muncă.

„Mă gândesc inclusiv la desfacerea contractului de muncă pentru cei care îşi părăsesc spitalul public înainte de finalizarea programului”, a declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a atras atenția că plecarea medicilor din spitalele publice în timpul programului și redirecționarea pacienților către serviciile medicale private reprezintă probleme vechi ale sistemului sanitar, care continuă să se manifeste după aproximativ 20 de ani.

Ministrul a criticat în special situațiile în care un medic își întrerupe activitatea în unitatea publică încă din cursul dimineții, pentru a continua consultațiile în propriul cabinet privat. Acesta a pus sub semnul întrebării și modul în care unii pacienți ajung să fie transferați din sistemul public către cel privat.

„Mă refer aici şi la plecatul la ora 10 din spitalul public la cabinetul propriu privat sau transferul pacienţilor în mod imoral şi, aş putea spune, chiar ilegal, pe ici, pe colo, către zona privată”, a explicat Alexandru Rogobete.

Pentru a descrie mai clar situațiile la care se referă, ministrul a prezentat un exemplu ipotetic privind un medic cardiolog care lucrează într-un spital public, dar deține și un cabinet privat în apropiere. În scenariul prezentat, doctorul părăsește spitalul în timpul programului și își continuă activitatea în cabinetul propriu, unde ajung și pacienții săi.

Rogobete a precizat că asemenea practici provoacă nemulțumiri atât în rândul pacienților, cât și la nivelul conducerii Ministerului Sănătății.

„Dau un exemplu – cardiolog, care are la colţul blocului un cabinet propriu, care la ora 11 pleacă în cabinetul lui cu tot cu pacienţi. Aici apare frustrarea cea mai mare, şi a pacienţilor, dar şi a mea”, a adăugat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății a subliniat că observațiile sale privind nerespectarea programului și transferarea pacienților către cabinetele private nu trebuie interpretate drept o critică generală la adresa personalului medical din România.

Alexandru Rogobete a evidențiat că în spitalele publice lucrează numeroși medici și alți profesioniști care își îndeplinesc responsabilitățile și depun eforturi suplimentare pentru asigurarea îngrijirilor medicale.

Potrivit oficialului, există angajați care rămân la spital după încheierea programului, revin la serviciu din timpul liber atunci când situația o impune sau efectuează mai multe gărzi decât ar trebui.

Ministrul a făcut astfel o distincție între personalul medical care își respectă obligațiile și categoria angajaților care continuă să părăsească spitalele publice în timpul programului.

„Nu vreau să generalizez. Aşa cum am spus de fiecare dată, în sistemul de sănătate există oameni excepţionali, care stau peste program, care vin de acasă, care fac mai multe gărzi decât ar trebui, dar există şi această categorie care pare că nu vrea să înţeleagă”, a declarat Rogobete.

Declarațiile privind posibila concediere a medicilor care nu respectă programul de lucru au fost făcute la câteva zile după un alt avertisment transmis de Alexandru Rogobete personalului medical, referitor la respectarea regulilor de igienă în spațiile cu cerințe stricte de protecție sanitară.

Ministrul Sănătății le-a solicitat medicilor și asistentelor care își desfășoară activitatea în sălile de operație sau în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) să nu poarte verighete, alte bijuterii ori unghii false în timpul exercitării atribuțiilor profesionale.

Rogobete a avertizat că nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni severe, inclusiv pierderea locului de muncă pentru personalul medical care continuă să încalce cerințele impuse în aceste spații.