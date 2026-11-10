S-a stins una dintre cele mai iubite voci ale copilăriei noastre. Actorul a avut și o carieră militară impresionantă

Donnie Dunagan, actorul care i-a dat voce personajului Bambi în celebrul film de animație Disney din 1942, a murit la vârsta de 92 de ani. Decesul s-a produs pe 4 noiembrie 2026, în urma unui cancer pulmonar. După încheierea carierei cinematografice, acesta a servit timp de 25 de ani în Corpul Pușcașilor Marini al Statelor Unite. Dunagan a participat la trei misiuni în Vietnam și a primit mai multe decorații militare.

Donnie Dunagan, cunoscut pentru interpretarea vocală a personajului Bambi în filmul de animație lansat de Disney în 1942, a încetat din viață miercuri, 4 noiembrie 2026, la vârsta de 92 de ani.

Informația privind decesul a fost prezentată de publicația People, în timp ce The Hollywood Reporter a precizat că actorul a murit din cauza unui cancer pulmonar, citându-l pe scriitorul și istoricul de film Tom Weaver.

Deși a rămas cunoscut publicului pentru rolul din producția Disney, Dunagan a avut ulterior o carieră militară de 25 de ani, în timpul căreia a participat la trei misiuni în Vietnam. Pentru serviciul său militar, a fost decorat cu trei medalii Purple Heart și o medalie Bronze Star, înainte de a se retrage în 1977, cu gradul de maior.

Cariera cinematografică a lui Donnie Dunagan a început în copilărie, după ce talentul său pentru dans a atras atenția unui reprezentant al industriei de film americane.

Născut Donald Roan Dunagan, la 16 august 1934, în San Antonio, Texas, acesta a început să participe la spectacole de la vârsta de trei ani. După ce a câștigat un concurs de step în Memphis, un reprezentant al studioului RKO a contribuit la organizarea mutării familiei sale la Los Angeles.

Debutul său cinematografic a avut loc în 1938, în filmul Mother Carey’s Chickens. Un an mai târziu, a apărut în producțiile Son of Frankenstein și Tower of London, având ocazia să joace alături de actorii Boris Karloff și Basil Rathbone, cunoscuți pentru rolurile lor în filme de groază.

Colaborarea cu Disney a început după ce Walt Disney a contactat personal familia copilului. Într-un interviu acordat în 2025 actorului de voce Jim Cummings, Dunagan a povestit că Disney dorea ca el să îi ajute pe animatorii studioului să redea expresiile unui copil pe chipul unui pui de căprioară.

Ulterior, tânărul actor a petrecut mai mult de un an la studioul Disney din Burbank, unde a înregistrat replicile personajului Bambi.

Participarea lui Donnie Dunagan la realizarea filmului Bambi a inclus și înregistrarea uneia dintre cele mai emoționante secvențe ale producției, în care puiul de căprioară își caută mama după ce amândoi sunt urmăriți de un vânător.

Actorul a povestit ulterior că, în timpul înregistrărilor, un asistent de regie i-a cerut să își imagineze că propria mamă a murit, pentru a putea reda reacția emoțională necesară scenei.

În versiunea inițială a filmului, moartea mamei lui Bambi fusese animată și urma să fie prezentată direct pe ecran. Walt Disney a decis însă să modifice secvența în etapa de montaj, astfel încât momentul morții să nu mai fie arătat spectatorilor.

După lansarea producției, Dunagan a primit inclusiv scrisori ostile din partea unor membri ai comunității vânătorilor, nemulțumiți de modul în care vânătoarea fusese prezentată în film.

Deși Bambi a devenit cel mai cunoscut personaj interpretat de Donnie Dunagan, producția Disney a reprezentat al șaptelea și ultimul film din cariera sa cinematografică.

După încheierea activității de la Hollywood, Donnie Dunagan a ales o carieră militară și s-a înrolat în Corpul Pușcașilor Marini al Statelor Unite în 1952, la vârsta de 18 ani.

În cei 25 de ani de serviciu, a participat la trei misiuni în Vietnam și a primit trei medalii Purple Heart, acordate militarilor americani răniți sau uciși în acțiuni de luptă, precum și o medalie Bronze Star.

Dunagan a devenit, de asemenea, cel mai tânăr instructor de instrucție din istoria Corpului Pușcașilor Marini. Ulterior, a ocupat funcții de ofițer de contrainformații și comandant al unei unități Force Recon, specializată în misiuni de recunoaștere.

În 1977, s-a retras din serviciul militar cu gradul de maior.

Pe parcursul carierei militare, Dunagan a evitat să le dezvăluie colegilor că fusese vocea lui Bambi. Nu îi plăcea să se laude cu trecutul său cinematografic și se temea că ar putea primi porecla „Maiorul Bambi”.

Mai târziu, actorul a recunoscut că decizia de a-și ascunde experiența de la Disney a reprezentat unul dintre cele mai mari regrete ale vieții sale.

„Unul dintre cele mai mari regrete ale vieții mele este că nu am avut curajul să le spun prietenilor mei apropiați din Corpul Pușcașilor Marini că am făcut parte din minunata muncă a domnului Disney”, a mărturisit Donnie Dunagan.

Activitatea profesională a lui Donnie Dunagan a continuat și după retragerea sa din serviciul militar, acesta orientându-se către sectorul privat și ocupând funcții în cadrul unor companii financiare.

A lucrat pentru firme din New York, Los Angeles și San Antonio, înainte de a deveni director executiv al companiei Pace Corp., cu sediul în Los Angeles.

După mai mulți ani, reprezentanții Disney au descoperit că fostul interpret al lui Bambi era încă în viață și l-au invitat să participe la realizarea unei ediții DVD a filmului de animație.

Această colaborare i-a oferit ocazia să reia legătura cu studioul și cu publicul care își amintea personajul din producția lansată în 1942.

Ulterior, Dunagan a început să participe la convenții și festivaluri dedicate cinematografiei și animației, unde le povestea admiratorilor despre experiența sa din copilărie și despre colaborarea cu Walt Disney.

Într-un interviu acordat în 2015, fostul actor a descris legătura de durată dintre public și personajul Bambi drept „o bucurie fără egal și o responsabilitate reală”.

Donnie Dunagan a lăsat-o în urmă pe soția sa, Dana, cu care se căsătorise în septembrie 1992.