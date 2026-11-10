Populația României continuă să scadă. Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor

Populația României a înregistrat un nou spor natural negativ în septembrie 2026, în condițiile în care numărul deceselor a depășit numărul nașterilor. Atât nașterile, cât și decesele înregistrate au scăzut comparativ cu august 2026 și cu aceeași lună a anului trecut. Datele publicate marți, 10 noiembrie 2026, arată că diferența dintre cele două categorii a rămas semnificativă. Statisticile includ și informații privind căsătoriile, divorțurile și distribuția deceselor pe grupe de vârstă și medii de rezidență.

Populația României a continuat să înregistreze un spor natural negativ în septembrie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), prin comunicatul nr. 285 din 10 noiembrie 2026, privind mișcarea naturală a populației.

În perioada analizată au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.143 de copii, cu 100 mai puține decât în august 2026. Scăderea lunară a fost de 0,8%.

În același interval, autoritățile au înregistrat 17.834 de certificate de deces, dintre care 9.407 pentru persoane de sex masculin și 8.427 pentru persoane de sex feminin. Comparativ cu august, numărul deceselor a fost mai mic cu 1.041, echivalentul unei reduceri de 5,5%.

Defalcat pe sexe, diminuarea lunară a numărului de decese a fost de 5,1% în cazul bărbaților și de 5,9% în cazul femeilor.

În ceea ce privește mortalitatea infantilă, în septembrie au fost înregistrate 49 de certificate de deces pentru copii cu vârsta sub un an, cu opt mai puține decât în luna precedentă.

Diferența dintre nașterile și decesele înregistrate a determinat un spor natural negativ de 4.691 de persoane. Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

Distribuția deceselor pe grupe de vârstă arată că persoanele de cel puțin 80 de ani au reprezentat cea mai mare categorie în statisticile mortalității din septembrie 2026.

În această grupă au fost înregistrate 7.272 de decese, reprezentând 40,8% din totalul lunii. Persoanele cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani au reprezentat 28,1% din total, respectiv 5.008 decese.

Alte 2.837 de decese au fost consemnate în rândul persoanelor cu vârste între 60 și 69 de ani, categorie care a reprezentat 15,9% din total.

La grupele de vârstă mai tinere, numărul deceselor a fost considerabil mai redus. Astfel, în categoria 0-4 ani au fost înregistrate 67 de decese, în grupa 5-19 ani au fost raportate 42 de decese, iar în rândul persoanelor de 20-29 de ani au fost consemnate 89 de decese.

Statisticile privind mișcarea naturală a populației includ și date referitoare la căsătoriile înregistrate la oficiile de stare civilă și la divorțurile pronunțate sau constatate prin procedurile prevăzute de lege.

În septembrie 2026, la nivel național au fost înregistrate 11.263 de căsătorii.

În aceeași lună, numărul divorțurilor a ajuns la 2.391. Indicatorul cuprinde atât divorțurile pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive, cât și pe cele realizate prin acordul soților, pe cale administrativă sau prin procedură notarială.

Comparația anuală a indicatorilor demografici arată că în septembrie 2026 au fost înregistrate mai puține nașteri și decese decât în aceeași perioadă din 2025, în timp ce sporul natural a rămas negativ.

Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii a fost mai mic cu 158 față de septembrie 2025, ceea ce corespunde unei scăderi de 1,2%.

În privința mortalității, numărul certificatelor de deces a fost mai redus cu 330, respectiv cu 1,8%, comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Totodată, numărul certificatelor de deces înregistrate pentru copiii cu vârsta sub un an a fost mai mic cu 15 față de septembrie 2025.

Sporul natural a rămas negativ în ambele perioade analizate. În septembrie 2026, diferența dintre nașteri și decese a fost de minus 4.691 de persoane, comparativ cu minus 4.863 de persoane în septembrie 2025.

Repartizarea deceselor în funcție de mediul de rezidență evidențiază diferențe între zonele urbane și cele rurale, atât în privința numărului de persoane decedate, cât și a evoluției față de anul precedent.

În mediul urban au fost înregistrate 9.098 de decese în septembrie 2026, dintre care 4.708 în rândul bărbaților și 4.390 în rândul femeilor.

Comparativ cu septembrie 2025, numărul deceselor din mediul urban s-a redus cu 1,5%. În cazul bărbaților, scăderea a fost de 3,8%, în timp ce în rândul femeilor s-a înregistrat o creștere de 1,2%.

În mediul rural au fost consemnate 8.736 de decese, dintre care 4.699 pentru persoane de sex masculin și 4.037 pentru persoane de sex feminin.

Față de aceeași lună a anului trecut, numărul deceselor din mediul rural a scăzut cu 2,2%. Reducerea a fost de 0,3% în cazul bărbaților și de 4,3% în cazul femeilor.

Indicatorii privind mișcarea naturală a populației sunt calculați pe baza evenimentelor demografice înregistrate de autorități, iar datele aferente anului 2026 au caracter provizoriu.

Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii și numărul persoanelor decedate într-o anumită perioadă de referință.

Statisticile pentru 2026 sunt prezentate în funcție de data înregistrării evenimentelor demografice, nu de momentul în care acestea s-au produs efectiv. Prin urmare, valorile pot fi modificate ulterior.

Revizuirile pot include evenimente înregistrate cu întârziere, după luna de referință, precum și eliminarea din statisticile lunii analizate a evenimentelor produse în perioade anterioare. Aceste ajustări presupun redistribuirea evenimentelor demografice pe luni, în funcție de data producerii lor.

Datele aferente lunilor din 2025 sunt semi-definitive, în timp ce informațiile pentru lunile din 2026 sunt provizorii.

Următorul comunicat privind mișcarea naturală a populației, aferent lunii octombrie 2026, este programat pentru 10 decembrie 2026.

Puteți consulta integral comunicatul „Mișcarea naturală a populației”, mai jos: