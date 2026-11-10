Alexandru Nazare încearcă să evite taxe mărite în 2027: „Nu vrem să fim forțați de împrejurări să facem asta”. Impozitul pe locuințe nu va fi calculat la valoarea de piață

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a exclus o nouă majorare a taxelor în 2027 și a dat asigurări că impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu va fi introdusă. Oficialul a explicat, după întâlnirile de la Bruxelles, că Guvernul urmărește reducerea deficitului prin diminuarea cheltuielilor, eliminarea risipei și selectarea investițiilor cu efect economic mai mare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunile Eurogrup și ECOFIN de la Bruxelles, unde au fost abordate teme legate de situația economică a statelor membre, finanțarea apărării și utilizarea fondurilor europene.

Oficialul a vorbit și despre o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul întâlnirilor pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a avut la București cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu.

Nazare a explicat că discuția cu secretarul general al NATO i-a oferit ocazia să atragă atenția asupra necesității finanțării apărării în regiunea Mării Negre și asupra amenințărilor apărute în ultima perioadă.

„Cred că este foarte important de spus că, în momentul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avea la București întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Luca Niculescu, în cadrul discuțiilor noastre de aici, din cadrul Eurogrupului, am avut o discuție foarte serioasă cu secretarul general (n.r. – al NATO), Mark Rutte, legată de finanțarea apărării. A fost un moment care mi-a permis să pun problema finanțării și a securității Mării Negre, în special din perspectiva noilor amenințări care au apărut în ultima vreme, și să spun că avem nevoie să atragem atenția asupra acestei zone, pentru că securitatea Mării Negre înseamnă, de fapt, securitatea Europei”, a spus Alexandru Nazare.

Într-o intervenție la Antena 3, ministrul a subliniat că regiunea Mării Negre are nevoie de instrumente de apărare finanțate corespunzător, în condițiile în care securitatea acesteia este legată de cea a întregului continent european.

„Avem nevoie să finanțăm mai bine instrumente care să genereze apărare la Marea Neagră și acest lucru s-a întâmplat în același timp cu discuțiile de la București”, a punctat Nazare.

În cadrul reuniunii ECOFIN, Alexandru Nazare a participat și la discuțiile privind directiva referitoare la tutun. România exprimase rezerve importante față de propunerea Comisiei Europene în octombrie anul trecut, însă între timp s-a ajuns la un compromis acceptat de autoritățile române.

Ministrul a precizat că acordul prevede perioade de tranziție care să ofere predictibilitate în privința veniturilor pe care România le estimează din accize.

„De asemenea, în cadrul ECOFIN, am avut mai multe discuții bilaterale, dar și în cadrul discuției principale legate de directiva privind tutunul. În octombrie anul trecut, România a exprimat rezerve importante asupra propunerii Comisiei. Astăzi nu a mai fost cazul, pentru că am ajuns la un compromis viabil, cu care am putut să fim de acord, care oferă niște perioade de tranziție suficient de importante astfel încât să avem o siguranță în privința veniturilor pe care România le proiectează în zona de accize”, a spus șeful de la Finanțe.

Alexandru Nazare a avut întâlniri bilaterale cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, și Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă. În discuția cu Dombrovskis au fost abordate perspectivele adoptării bugetului european pentru 2027 și obiectivele României privind finalizarea procedurilor pentru cererile de plată 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul a explicat că autoritățile române încearcă să obțină sumele maxime disponibile prin cele două cereri, deoarece banii europeni au un impact asupra deficitului bugetar înregistrat la sfârșitul anului.

„Este foarte important pentru ambele cereri, pentru că deficitul României, la final de an, depinde de maximizarea acestor sume și trebuie să ducem aceste discuții în sincron: ministrul Fondurilor Europene, pe de o parte, ministrul Finanțelor, pe de altă parte. De aceea am provocat aceste discuții, astăzi, foarte importante, cu comisarul Dombrovskis. Este posibil să avem inclusiv o misiune în următoarele săptămâni la București”, a transmis Nazare.

Oficialul a mai precizat că a discutat cu Wopke Hoekstra despre raportul „Mind the Gap”, pe care Comisia Europeană urmează să îl publice în următoarele săptămâni. Potrivit ministrului, autoritățile române au transmis mai multe observații pentru acest document, în urma unei colaborări mai strânse între instituțiile implicate în gestionarea datelor economice și fiscale.

„De asemenea, am discutat și cu comisarul Hoekstra mai multe subiecte legate inclusiv de raportul „Mind the Gap”, pe care Comisia urmează să îl publice în următoarele săptămâni. A fost o coordonare mult mai bună în ultima vreme între Ministerul de Finanțe, ANAF, Institutul de Statistică și Banca Națională, astfel încât am oferit foarte multe observații asupra acestui raport, care vor fi integrate de Comisie, iar rezultatul îl vom vedea în câteva săptămâni, la publicare, sperăm noi, cu o ameliorare a cifrei care a fost publicată anul trecut”, a spus ministrul.

Întrebat dacă România poate menține deficitul sub control fără o nouă majorare a taxelor, ministrul Finanțelor a afirmat că Guvernul nu își dorește să recurgă la o asemenea măsură. Nazare a explicat că majorarea impozitelor ar putea afecta creșterea economică din 2027, de care România are nevoie pentru a face mai ușor de suportat procesul de consolidare fiscală.

În opinia sa, autoritățile trebuie să identifice economii la nivelul cheltuielilor publice, să elimine risipa și să continue reorganizarea instituțiilor și agențiilor statului.

„Nu ne dorim să majorăm taxele, nu vrem să fim forțați de împrejurări pentru a face asta. Credem că o majorare a taxelor ar afecta proiecția de creștere economică în 2027. Avem nevoie de o creștere cât mai serioasă în 2027, ca să putem să facem procesul de consolidare mai ușor de suportat. De aceea, orice măsură care aduce atingere procentului de creștere economică din 2027 nu este o măsură dezirabilă. Dar asta înseamnă că, pe de altă parte, trebuie să luăm măsuri să facem economii, să umblăm la cheltuieli, să eliminăm risipa, să comasăm o parte din agenții, să venim cu o serie de măsuri reale, credibile, aici, la Bruxelles, astfel încât să putem să evităm o astfel de situație în care să ne uităm la o creștere a taxelor în 2027”, a spus clar Alexandru Nazare.

Ministrul a exclus în mod explicit o nouă creștere a TVA și a clarificat că impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027.

Nazare a făcut referire la informațiile privind o posibilă creștere de 27 de ori a impozitelor pe proprietate, despre care a spus că au provocat panică în rândul populației.

„În orice caz, nu intenționăm să creștem TVA. Acea ipoteză legată de creșterea impozitelor pe proprietate de 27 de ori, care a indus panică, nu a existat niciun moment, deci nu vom avea impozitul la valoarea de piață introdus în 2027. Nu există așa ceva”, a adăugat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a mai declarat că autoritățile urmăresc să evite măsurile fiscale care ar putea afecta economia și să se concentreze asupra investițiilor cu un efect de multiplicare ridicat.

Ministrul consideră că proiectele aflate în diferite stadii de implementare trebuie analizate și prioritizate în funcție de contribuția lor la creșterea economică.

Oficialul a atras atenția că, deși nivelul investițiilor a crescut considerabil începând din 2021, ritmul de creștere a încetinit, iar pentru perioada actuală există o proiecție de contracție.