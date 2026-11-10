Se strică vremea! Ploile cuprind treptat toată țara. Se anunță lapoviță și ninsoare la munte

Vremea se schimbă în mai multe regiuni ale țării. Ploile vor cuprinde treptat noi zone, iar la munte își vor face apariția lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla mai puternic la altitudini mari.

Prognoza meteo pentru 10 noiembrie 2026 indică temperaturi maxime cuprinse între 6 și 14 grade Celsius în România. Ploile vor afecta mai multe regiuni ale țării, iar la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Valorile termice diurne se vor menține apropiate de cele din intervalul anterior. Maximele vor varia între 6 grade în nordul Moldovei și 14 grade în Dobrogea, sudul Banatului și sudul Munteniei.

Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice și temporar noros în restul țării. Vor fi ploi în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, iar spre seară și în cursul nopții precipitațiile se vor extinde în cea mai mare parte a Moldovei și, izolat, în celelalte regiuni. La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina lapovița și ninsoarea.

Cantitățile de apă vor ajunge la 1-10 l/mp, iar izolat vor depăși 15 l/mp în zonele montane și submontane din vestul și nord-vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în vestul și estul teritoriului, unde vitezele vor atinge, în general, 40-45 km/h. La munte, în zonele înalte, rafalele vor ajunge la 60-70 km/h.

Temperaturile minime vor fi mai ridicate decât în noaptea precedentă și se vor situa între 1 grad în zonele depresionare și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe arii restrânse în zonele joase.

În București, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, însă probabilitatea de precipitații va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 11-12 grade, iar minima se va situa între 3 și 5 grade.

La Cluj, vremea va rămâne închisă, rece și ploioasă. Sunt prognozate precipitații pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab, cu intensificări izolate. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 10 grade Celsius.

La munte, vremea va fi închisă pe 10 noiembrie 2026, iar la altitudini de peste 1.500 de metri sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În zonele montane și submontane din vestul și nord-vestul țării, cantitățile de apă vor fi, în general, de 1-10 l/mp, iar izolat vor depăși 15 l/mp. Vântul va prezenta intensificări în zonele montane înalte, unde rafalele vor atinge 60-70 km/h.

Temperaturile minime vor fi mai ridicate decât în noaptea precedentă, însă în zonele depresionare valorile termice vor putea coborî până la 1 grad Celsius.