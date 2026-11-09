Blocaje la frontierele României. Sindicaliștii din vămi reclamă un deficit de aproximativ 1.000 de angajați și cer măsuri Guvernului

Sindicatul Național „Meridian” atrage atenția asupra problemelor de personal din Autoritatea Vamală Română, care ar contribui la aglomerația și întârzierile din punctele de trecere a frontierei. Potrivit sindicaliștilor, instituția are aproximativ 1.000 de posturi vacante, iar angajările și transferurile de personal nu răspund nevoilor reale ale sistemului. Organizația cere Guvernului să adopte măsuri structurale, nu doar soluții temporare pentru fluidizarea traficului.

Sindicatul Național „Meridian”, care reprezintă angajați ai Autorității Vamale Române, susține că problemele din punctele de trecere a frontierei sunt provocate în mare parte de lipsa personalului și de modul în care au fost gestionate resursele umane.

Într-un comunicat transmis luni, organizația sindicală arată că aglomerația și întârzierile din birourile vamale nu pot fi eliminate fără măsuri care să rezolve problemele acumulate în ultimii ani.

„Nu se poate solicita creşterea capacităţii de control la frontieră fără asigurarea resurselor umane necesare şi nu poţi pretinde fluidizarea traficului şi efectuarea unor controale vamale eficiente în condiţiile în care personalul existent este insuficient, suprasolicitat, iar politica de recrutare şi promovare nu răspunde nevoilor reale ale instituţiei”, transmite sindicatul „Meridian”.

Potrivit reprezentanților angajaților, la nivelul Autorității Vamale Române există aproximativ 1.000 de posturi vacante.

Această situație ar afecta atât capacitatea de efectuare a controalelor vamale, cât și gestionarea fluxurilor de mărfuri și transporturi.

Sindicaliștii reclamă și modul în care sunt distribuiți angajații între structurile Autorității Vamale Române.

Potrivit acestora, repartizarea personalului nu a ținut cont întotdeauna de volumul real al activității sau de importanța strategică a anumitor puncte de trecere a frontierei.

Organizația susține că angajările au fost insuficiente și realizate sporadic, în special în structurile centrale, în timp ce birourile vamale de frontieră continuă să se confrunte cu lipsa personalului.

O altă problemă semnalată este vârsta medie înaintată a angajaților, în condițiile în care recrutările constante au lipsit.

Sindicatul consideră că aceste deficiențe contribuie la suprasolicitarea personalului existent și la dificultățile întâmpinate în desfășurarea activităților de control.

Reprezentanții lucrătorilor vamali atrag atenția și asupra transferurilor de personal din alte structuri, despre care susțin că au fost realizate fără o strategie adecvată de pregătire profesională.

Potrivit sindicaliștilor, angajații transferați au nevoie de timp pentru a dobândi experiența și competențele specifice activității vamale.

„Personalul transferat nu dispune de experienţa şi pregătirea specifică activităţii vamale, ceea ce presupune perioade de formare şi adaptare. Mai mult, există situaţii în care persoane transferate din alte structuri au fost promovate într-un interval foarte scurt în funcţii de conducere, o asemenea abordare ridică probleme serioase privind respectarea principiilor profesionalismului, meritocraţiei şi valorificării experienţei personalului de specialitate existent”, subliniază sindicaliştii.

Organizația solicită ca experiența profesională a angajaților deja existenți în sistem să fie valorificată în procesul de recrutare și promovare.

Reacția sindicaliștilor vine după ce Guvernul României a decis joi constituirea unui grup de lucru interinstituțional, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne.

Acesta are ca obiectiv identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea activității din punctele de trecere a frontierei, fluidizarea traficului și creșterea capacității de control.

Sindicatul „Meridian” consideră că înființarea grupului reprezintă o recunoaștere a problemelor existente, dar avertizează că măsura nu este suficientă.

„Considerăm însă că simpla constituire a acestuia nu rezolvă problemele acumulate în ani de zile şi nu poate înlocui o strategie coerentă de personal, investiţiile şi măsurile administrative necesare funcţionării sistemului vamal.(…) Solicităm Guvernului României ca activitatea grupului de lucru interinstituţional să nu se limiteze doar la identificarea unor soluţii tehnice sau organizatorice de moment, ci să abordeze cauzele reale ale blocajelor din sistem”, se arată în comunicatul organizației.

Sindicaliștii cer ca activitatea grupului de lucru să includă analiza deficitului de personal, a modului de repartizare a angajaților și a politicilor de recrutare, pregătire profesională și promovare din Autoritatea Vamală Română.