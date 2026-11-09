Porcul de Crăciun, mai ieftin anul acesta. Prețurile au coborât până la 8 lei pe kilogram, dar crescătorii se plâng că nu au cumpărători

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Guvernul impune reguli pentru producătorii de carne de porc

Românii care vor să cumpere un porc pentru sărbătorile de iarnă găsesc anul acesta prețuri considerabil mai mici decât în 2025. În unele gospodării din județul Sibiu, porcii se vând cu numai 8 lei pe kilogramul în viu, iar fermierii sunt dispuși să negocieze pentru a atrage clienți. În ciuda ieftinirilor, crescătorii spun că vânzările merg tot mai greu, în special din cauza puterii reduse de cumpărare și a concurenței cărnii din import.

Pregătirile pentru Crăciun au început, iar gospodăriile care cresc porci au scos deja animalele la vânzare. În județul Sibiu, prețurile pornesc de la 8 lei pe kilogramul în viu, un nivel considerabil mai mic decât cel practicat în sezonul trecut.

Unii crescători acceptă să vândă chiar și cu 8,50 lei pe kilogram, numai pentru a nu rămâne cu animalele nevândute.

Un producător local a declarat pentru Știrile Pro TV că a acceptat acest preț deoarece își dorește să vândă porcii cât mai repede.

Situația este diferită față de anul trecut, când unii fermieri cereau între 14 și 16 lei pe kilogramul în viu.

Un crescător de porci din rasa Marele Alb a redus acum prețul la 10 lei pe kilogram, însă spune că numărul cumpărătorilor continuă să scadă.

„Tot mai puțini clienți care vor să taie porci. Nu mai are lumea bani”, a declarat fermierul.

Pentru a atrage clienți înaintea sărbătorilor, unii producători au început să ofere servicii suplimentare, fără costuri sau la prețuri reduse.

Printre acestea se numără sacrificarea gratuită a porcului și tarife mai mici pentru pregătirea preparatelor tradiționale, precum cârnații, caltaboșul și toba.

Chiar și în aceste condiții, fermierii întâmpină dificultăți în găsirea cumpărătorilor.

„Iau mai puțin, unii nu mai iau. Din foștii mei clienți, patru inși nu mai iau, au refuzat”, a explicat un crescător.

Pentru multe familii, achiziționarea unui porc întreg rămâne o cheltuială importantă, chiar dacă prețul pe kilogram a scăzut.

Ieftinirea porcilor nu este determinată de o reducere a costurilor de producție, ci de evoluțiile pieței europene.

Potrivit specialiștilor din sector, apariția pestei porcine africane în Spania a dus la blocarea unei părți a exporturilor de carne către piețele asiatice.

Cantitățile care nu au mai putut fi exportate au rămas pe piața europeană, contribuind la creșterea ofertei și la reducerea prețurilor.

Această situație afectează și producătorii români, care trebuie să concureze cu produsele provenite din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Carnea care vine din import este cea care pune presiune foarte mare pe piață”, a explicat președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc.

Datele Ministerului Agriculturii arată că, la începutul lunii noiembrie, prețul mediu al porcilor în viu din România a ajuns la 5,92 lei pe kilogram.

În aceeași perioadă a anului trecut, prețul depășea 7 lei pe kilogram.

La nivelul Uniunii Europene, prețul carcasei de porc a scăzut cu aproximativ 13%, însă România a înregistrat una dintre cele mai mari reduceri, de peste 20%.

Prețul mediu raportat de Ministerul Agriculturii reprezintă un indicator al pieței și nu trebuie confundat cu sumele cerute de gospodării pentru animalele vândute direct cumpărătorilor.

În perioada următoare, crescătorii încearcă să își valorifice animalele înainte de Crăciun, inclusiv prin negocieri directe și servicii suplimentare oferite clienților.