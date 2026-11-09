Atenționare de călătorie pentru Spania: Transportul aerian și feroviar poate fi perturbat pe 11 noiembrie

Românii care se află în Spania sau au planificate călătorii în această țară trebuie să fie atenți la programul zborurilor și al trenurilor în următoarele zile. O grevă generală de 24 de ore ar putea afecta transportul și alte servicii.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania că miercuri, 11 noiembrie, este programată o grevă generală cu o durată de 24 de ore, în intervalul 00:00-24:00. Acțiunea sindicală ar putea provoca perturbări ale transportului public și feroviar, ale curselor aeriene și serviciilor aeroportuare, precum și ale altor servicii publice și private.

În acest context, MAE le recomandă românilor să evite zonele în care au loc manifestații și să își planifice din timp deplasările. Aceștia sunt sfătuiți să verifice eventualele modificări ale curselor și serviciilor de transport pe paginile oficiale ale operatorilor și să urmărească informările transmise de autoritățile spaniole și companiile de transport.

Pentru informații actualizate privind circulația trenurilor, cetățenii români pot consulta site-urile oficiale ale operatorului feroviar Renfe și administratorului infrastructurii feroviare Adif.

În cazul transportului aerian, MAE recomandă verificarea situației zborurilor direct pe site-urile companiilor aeriene și ale aeroporturilor de plecare sau de destinație. Informațiile pot fi consultate și pe platforma operatorului aeroportuar Aena.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români aflați în Spania că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: +34 685 440 149, +34 685 440 159, +34 685 440 166 și +34 685 440 153. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii Call Center răspund în regim de permanență.

Românii care se confruntă cu situații dificile sau speciale, care necesită intervenție de urgență, pot apela și numerele de telefon puse la dispoziție de consulatele României din Spania. Pentru circumscripția consulară Madrid, numărul este +34 669 362 202, în timp ce românii aflați în zona Barcelonei pot suna la +34 661 547 853. Pentru Sevilla este disponibil numărul +34 648 212 169, pentru Bilbao +34 608 956 278, iar pentru Valencia +34 677 842 467.

Cetățenii români din circumscripțiile consulare Ciudad Real, Zaragoza și Almeria pot solicita asistență de urgență la numerele +34 609 513 790, +34 663 814 474, respectiv +34 682 733 408.

MAE reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații utile și recomandări pentru deplasările în afara țării.