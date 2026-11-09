Criză pe piața îngrășămintelor din Europa. AGF Azot reduce producția și suspendă investițiile

Producătorul european AGF Azot reduce producția de îngrășăminte în fabricile din Europa, după ce gazele naturale s-au scumpit până la 100 de euro/MWh, iar cererea fermierilor a scăzut puternic.

Producătorul european de îngrășăminte cu azot AGF Azot a început să suspende anumite linii de producție, pe fondul creșterii puternice a prețurilor gazelor naturale și al scăderii cererii de îngrășăminte. Compania nu exclude noi reduceri ale producției în următoarele săptămâni, dacă situația de pe piață nu se îmbunătățește, potrivit agenției de presă Reuters.

Directorul general al companiei, Petr Tsingr, a declarat că fabricile de îngrășăminte funcționează în prezent la o capacitate medie de 80-85%, nivel care corespunde limitei tehnologice minime admise. Acesta a avertizat că ar putea fi necesare noi reduceri ale producției dacă prețurile gazelor rămân ridicate, iar cererea continuă să scadă.

Decizia de reducere a producției a fost determinată de scumpirea gazelor naturale, care reprezintă atât o materie primă esențială, cât și o sursă de energie pentru fabricarea amoniacului și a îngrășămintelor cu azot. În prima săptămână din noiembrie, prețurile gazelor naturale în Europa au ajuns la 90-100 de euro/MWh, fiind de trei ori mai mari decât la sfârșitul lunii februarie, înainte de intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Din cauza costurilor ridicate, AGF Nitrogen a oprit deja o linie de producție din Franța, în timp ce o altă linie funcționează cu întreruperi periodice. În cazul fabricilor situate în apropierea porturilor maritime, compania a început să înlocuiască producția proprie cu amoniac importat, potrivit sursei citate.

În paralel, cererea de îngrășăminte din partea fermierilor europeni a scăzut semnificativ, ajungând la o fracțiune din volumele obișnuite. Costurile mari de producție au dus la creșterea prețurilor îngrășămintelor, ceea ce îi determină pe fermieri să limiteze achizițiile înaintea noului sezon agricol. Nici consumul industrial de amoniac nu a rămas neafectat, acesta diminuându-se cu aproximativ 50%.

Conducerea AGF Nitrogen a explicat că menținerea producției la nivelul actual a devenit dificilă și din cauza lipsei spațiului de depozitare, întrucât depozitele companiei sunt aproape pline. În plus, repornirea unei linii de producție presupune costuri de câteva milioane de euro.

Singurul segment în care cererea se menține relativ stabilă este cel al AdBlue, produs pe bază de uree utilizat pentru reducerea emisiilor poluante ale vehiculelor.

AGF Nitrogen deține opt linii de producție în Franța, Germania, Slovacia și Austria, cu o capacitate anuală totală de 3,5 milioane de tone de amoniac și 7 milioane de tone de îngrășăminte. Potrivit companiei, aceasta deține aproximativ 20% din piața europeană, relatează presa poloneză.

Pe fondul incertitudinilor de pe piață, AGF Azot a suspendat și toate proiectele de investiții în industria chimică europeană. Compania solicită Uniunii Europene să introducă un plafon al prețurilor gazelor naturale pentru consumatorii industriali și să reducă obligațiile privind cotele de emisii de dioxid de carbon pentru producătorii de substanțe chimice considerate esențiale.

Producătorul cere acordarea de sprijin financiar fermierilor pentru achiziția de îngrășăminte destinate următorului sezon agricol. Potrivit companiei, o astfel de măsură ar contribui la relansarea cererii și ar ajuta producătorii europeni de îngrășăminte să își mențină activitatea.