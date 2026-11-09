Nvidia pierde 350 de miliarde de dolari într-o singură zi. CEO-ul Jensen Huang, vizat de o anchetă privind o presupusă operațiune de spionaj chinezesc

Acțiunile Nvidia au scăzut luni cu aproximativ 8%, iar compania americană a pierdut aproape 350 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră. Declinul vine după anunțarea unei investigații independente privind o presupusă operațiune de spionaj care l-ar fi vizat pe directorul general Jensen Huang. Consiliul de administrație susține că nu există, deocamdată, motive să creadă că secretele comerciale ale companiei sau securitatea națională a Statelor Unite au fost compromise.

Nvidia, unul dintre cei mai importanți producători de cipuri pentru inteligență artificială, a înregistrat luni o scădere puternică pe bursă, după apariția informațiilor privind o posibilă operațiune de spionaj împotriva directorului general Jensen Huang.

Potrivit Reuters, acțiunile companiei au pierdut aproximativ 8% din valoare, ceea ce a dus la o reducere de aproape 350 de miliarde de dolari a capitalizării bursiere.

Scăderea a venit după ce Nvidia a anunțat deschiderea unei investigații independente pentru a stabili dacă directorul general a fost vizat de un serviciu de informații străin.

Ancheta ar putea avea implicații asupra poziției lui Jensen Huang la conducerea companiei, deși Nvidia a transmis că membrii consiliului de administrație își mențin încrederea în acesta.

În centrul suspiciunilor se află Alice Huang, cunoscută și sub numele Huang Le, o femeie de afaceri chineză care a ocupat anterior o funcție de conducere în cadrul companiei singaporeze Megaspeed.

Potrivit informațiilor care fac obiectul investigației, aceasta ar fi fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China (MSS), principala agenție civilă de informații și contrainformații a țării.

Presupusa operațiune ar fi urmărit obținerea unor informații despre Nvidia și influențarea accesului Chinei la cele mai avansate procesoare dezvoltate de compania americană.

Alice Huang ar fi profitat de o relație extraconjugală cu Jensen Huang pentru a se apropia de conducerea producătorului de cipuri.

Aceste acuzații nu au fost confirmate prin concluziile unei investigații, iar existența unei operațiuni de spionaj rămâne, în acest stadiu, o suspiciune.

Duminică, consiliul de administrație al Nvidia a anunțat că va investiga independent informațiile privind posibila implicare a unui serviciu străin de informații.

Compania a precizat că nu are motive să considere că secretele sale comerciale sau securitatea națională a Statelor Unite ar fi fost compromise.

Tot duminică, Jensen Huang a transmis o scrisoare angajaților în care a recunoscut că a avut o relație extraconjugală. Directorul general nu a menționat-o însă pe Alice Huang în mesaj.

Jensen Huang este una dintre cele mai cunoscute personalități din industria tehnologică și deține aproximativ 3,6% din acțiunile Nvidia, fiind al cincilea cel mai mare acționar al companiei, potrivit datelor LSEG.

Scăderea acțiunilor a atras atenția analiștilor financiari, care urmăresc posibilele consecințe ale investigației asupra companiei.

Chris Weston, analist la Pepperstone, în Melbourne, consideră că reacția pieței reflectă îngrijorările investitorilor, într-o perioadă în care există deja incertitudini privind sectorul centrelor de date.

Acesta a apreciat că evoluțiile recente nu sunt favorabile acțiunilor Nvidia, însă nu se așteaptă ca Jensen Huang, pe care l-a descris drept „nașul inteligenței artificiale”, să fie înlocuit.

Consiliul de administrație al companiei a transmis, la rândul său, că își păstrează încrederea în directorul general.

Miliardarul Bill Ackman, fondatorul Pershing Square Capital Management, a comentat situația într-o postare publicată pe platforma X.

Acesta l-a descris pe Jensen Huang drept „un om incredibil”, dar a avertizat că situația ar deveni mult mai gravă dacă investigația ar identifica elemente care depășesc cadrul unei relații extraconjugale.

Ackman a subliniat că o eventuală implicare a unui serviciu de informații străin ar ridica probleme serioase pentru securitatea națională americană.