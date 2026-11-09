Canada extinde sancțiunile împotriva Rusiei. 730 de nave și 850 de entități, pe lista restricțiilor

Canada a anunțat luni, în cadrul reuniunii ministeriale a G7, noi sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile urmăresc să limiteze capacitățile militare ruse și să crească presiunea economică asupra Kremlinului, prin restricții aplicate industriei militare și intermediarilor financiari implicați în războiul din Ucraina.

Canada a decis să impună noi sancțiuni Rusiei pentru agresiunea militară împotriva Ucrainei, a anunțat ministrul de Externe din Canada, Anita Anand, în cadrul unei reuniuni ministeriale a G7. Guvernul de la Ottawa a inclus pe lista sancțiunilor 38 de entități și 24 de persoane, măsurile având ca obiectiv reducerea capacităților militare ale Rusiei, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe din Canada.

Noile restricții vizează în special industria militară rusă. Autoritățile canadiene au impus sancțiuni unor actori implicați în dezvoltarea tehnologiei rachetelor balistice, precum și în desfășurarea activităților informatice ale Rusiei.

Totodată, măsurile urmăresc să majoreze costurile economice ale războiului împotriva Ucrainei. Printre entitățile vizate se numără intermediari financiari și platforme de tranzacționare a criptomonedelor care contribuie la susținerea economiei de război a Rusiei.

Canada își menține angajamentul, alături de partenerii săi, de a intensifica presiunile asupra persoanelor și entităților care contribuie la susținerea mașinăriei de război a Rusiei, se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe din Canada.

Potrivit agenției de presă AFP, lista sancțiunilor impuse de Canada Rusiei cuprinde în prezent 1.600 de persoane, 850 de entități și 730 de nave. Printre acestea se află și ambarcațiuni care ar putea face parte din așa-numita „flotă-fantomă”, utilizată de Rusia pentru exporturile de petrol, gaze și carburanți.