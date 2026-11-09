ASF cere reguli stricte pentru inteligența artificială în companii. Ce riscuri trebuie să controleze consiliile de administrație

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) solicită reguli clare pentru utilizarea inteligenței artificiale în companii. Tema a fost discutată la cea de-a 52-a reuniune a Comitetului OCDE pentru Guvernanță Corporativă, unde au fost analizate riscurile, responsabilitățile conducerii și necesitatea unor mecanisme eficiente de supraveghere.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat că utilizarea inteligenței artificiale în activitatea companiilor trebuie susținută de mecanisme de guvernanță care să permită consiliilor de administrație să înțeleagă impactul acestor tehnologii, să analizeze oportunitățile și riscurile și să își îndeplinească responsabilitățile.

Petrescu participă la cea de-a 52-a reuniune a Comitetului pentru Guvernanță Corporativă al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), alături de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor din statele membre. În cadrul unei sesiuni dedicate inteligenței artificiale, el a evidențiat necesitatea unei mai bune înțelegeri a modului în care companiile listate integrează aceste tehnologii în structurile și practicile de guvernanță corporativă.

Președintele ASF a arătat că regulile de reglementare și supraveghere trebuie să fie proporționale și adaptate specificului fiecărei companii. Acestea trebuie să țină cont de măsura în care inteligența artificială influențează modelul de afaceri, strategia și profilul de risc al societăților.

Agenda reuniunii OCDE cuprinde mai multe teme legate de transformările din mediul de afaceri și de pe piețele financiare. Printre subiectele abordate se numără structura piețelor pentru control corporativ, efectele inteligenței artificiale asupra guvernanței corporative, raportarea și gestionarea capitalului uman, evoluția codurilor de guvernanță corporativă și ofertele secundare de acțiuni.

În cadrul discuțiilor despre evoluția codurilor de guvernanță corporativă, Petrescu a prezentat experiența României în aplicarea standardelor din acest domeniu. El a explicat că monitorizarea nu trebuie privită doar ca un instrument de verificare a respectării regulilor, ci și ca un mecanism care contribuie la aplicarea efectivă a standardelor de guvernanță.

Potrivit președintelui ASF, o abordare eficientă presupune corelarea aplicării codului de guvernanță cu o evaluare mai amplă a structurilor, practicilor și proceselor interne ale companiilor.

„În calitate de lead discussant în sesiunea dedicată inteligenţei artificiale, am evidenţiat necesitatea unei mai bune înţelegeri a modului în care companiile listate integrează aceste tehnologii în structurile şi practicile lor de guvernanţă. Utilizarea inteligenţei artificiale în activitatea companiilor trebuie însoţită de mecanisme de guvernanţă care să permită consiliilor de administraţie să îi înţeleagă implicaţiile, să evalueze oportunităţile şi riscurile şi să îşi exercite în mod eficient responsabilităţile. În acelaşi timp, abordările de reglementare şi supraveghere trebuie să fie proporţionale şi să ţină seama de specificul fiecărei companii, precum şi de măsura în care inteligenţa artificială influenţează modelul de afaceri, strategia şi profilul de risc. Agenda reuniunii reflectă transformările importante prin care trec companiile şi pieţele: structura pieţelor pentru control corporativ, implicaţiile inteligenţei artificiale asupra guvernanţei corporative, raportarea şi gestionarea capitalului uman, evoluţia codurilor de guvernanţă corporativă, precum şi ofertele secundare de acţiuni”, a afirmat Petrescu.

Referitor la ofertele secundare de acțiuni, Petrescu a evidențiat importanța analizelor comparative realizate la nivelul OCDE. Acestea le permit autorităților naționale să compare cerințele și practicile interne cu evoluțiile internaționale, să identifice eventualele diferențe și să evalueze dacă există un echilibru adecvat între accesul companiilor la capital și protecția investitorilor.

„Dezbaterile privind ofertele secundare de acţiuni au evidenţiat, la rândul lor, valoarea exerciţiilor comparative realizate la nivelul OCDE. Acestea permit autorităţilor naţionale să analizeze cerinţele şi practicile interne în raport cu evoluţiile internaţionale, să identifice diferenţele şi să evalueze dacă echilibrul dintre accesul companiilor la capital şi protecţia investitorilor rămâne unul adecvat”, a menţionat Petrescu.

România a primit, în aprilie 2025, avizul formal al Comitetului pentru Guvernanță Corporativă al OCDE, care a confirmat încheierea procesului de evaluare și alinierea politicilor naționale la standardele internaționale în acest domeniu.

Președintele ASF a precizat că România își menține implicarea activă în activitatea Comitetului și în aplicarea standardelor OCDE. El a subliniat că guvernanța corporativă nu trebuie privită doar ca o obligație de respectare a regulilor, ci și ca un cadru care asigură transparența, responsabilitatea, protejarea drepturilor acționarilor și dezvoltarea durabilă a companiilor, contribuind la consolidarea încrederii pe termen lung.