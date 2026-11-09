TAROM introduce încă două aeronave Boeing MAX în aprilie 2027. Cristian Anghel confirmă continuarea zborurilor

TAROM își continuă activitatea în 2027 și pregătește extinderea flotei. Planul de restructurare trebuie renegociat cu Comisia Europeană. Directorul companiei, Cristian Anghel, a confirmat continuarea zborurilor și recepția a două aeronave în aprilie 2027.

Directorul general al TAROM, Cristian Anghel, a dat asigurări că operatorul aerian va continua să funcționeze și în 2027, în contextul procesului de modernizare și consolidare a companiei. Anghel a precizat că TAROM are planuri de dezvoltare și că pasagerii pot cumpăra în continuare bilete fără îngrijorări privind viitorul companiei.

Prezent la o conferință de presă susținută luni de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan-Ovidiu Popa, Anghel a fost întrebat dacă TAROM va opera zboruri în lunile ianuarie și februarie 2027. Directorul general a confirmat că activitatea companiei va continua și anul viitor.

Anghel a precizat că TAROM a recepționat două aeronave Boeing MAX de ultimă generație în lunile septembrie și octombrie și că alte două aeronave de același tip urmează să intre în flota companiei în aprilie 2027. Potrivit lui, aceste achiziții fac parte din procesul de modernizare și consolidare a operatorului aerian.

„Răspunsul este în mod cert afirmativ. TAROM va zbura şi anul viitor. Avem planuri mari pentru TAROM. Am recepţionat două aeronave Boeing MAX de ultimă generaţie în lunile septembrie şi octombrie. Urmează alte două aeronave să fie recepţionate de către TAROM în aprilie 2027. Şi, cu această ocazie, îndemn toţi pasagerii companiei TAROM să cumpere cu încredere bilete la compania TAROM, pentru că traversăm un proces de modernizare şi consolidare, iar TAROM va exista cu siguranţă şi anul următor”, a susţinut Anghel.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat recent, în cadrul unui eveniment de specialitate, că planul de restructurare a companiei TAROM trebuie renegociat cu Comisia Europeană cât mai curând posibil, de preferat până la sfârșitul anului 2026. Demersurile în acest sens ar urma să înceapă chiar în luna noiembrie.

Potrivit lui, planul de restructurare al operatorului aerian ar fi trebuit să fie încheiat în această perioadă, însă măsurile prevăzute nu au fost realizate. În aceste condiții, documentul trebuie renegociat cu reprezentanții Comisiei Europene.

Chirițoiu a apreciat că TAROM beneficiază de un grad ridicat de ocupare a aeronavelor, ceea ce contribuie la veniturile companiei, chiar și în condițiile unor tarife ridicate pentru bilete.

Președintele Consiliului Concurenței a precizat că aceeași situație se regăsește și în cazul Complexului Energetic Oltenia, care are, de asemenea, un plan de restructurare ce necesită renegocierea cu Comisia Europeană. El a adăugat că a discutat deja cu miniștrii Transporturilor și Energiei, urmând ca procedurile necesare să fie inițiate în cursul acestei luni.