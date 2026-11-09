Bitcoin se prăbușește, iar investitorii își retrag banii din fondurile cripto. Ce se întâmplă pe piața criptomonedelor din SUA

Piața criptomonedelor din SUA a fost afectată duminică seară de scăderi puternice, Bitcoin și Ether ajungând la cele mai mici valori din luna august. Investitorii au reacționat la temerile privind înăsprirea reglementărilor americane, retragerile masive din ETF-uri și pierderile provocate de un furt de active de pe platforma Binance.

Criptomonedele au înregistrat scăderi puternice în tranzacțiile de duminică seară, bitcoin și ether coborând la cele mai reduse niveluri din ultimele două luni. Evoluția a fost determinată de îngrijorările investitorilor privind posibilitatea înăspririi reglementărilor din SUA, în cazul în care Partidul Democrat va obține controlul asupra Congresului SUA.

Bitcoin, cea mai veche și mai mare criptomonedă din lume în funcție de capitalizarea de piață, a pierdut peste 2%, ajungând la 73.708 dolari. Acesta este cel mai scăzut nivel înregistrat din luna august. Ether a înregistrat o scădere de aproximativ 5%, până la 2.223 de dolari, atingând, de asemenea, cel mai redus preț din luna august.

Piața criptomonedelor a fost afectată în ultimele ședințe și de furtul unor active în valoare de 6 miliarde de dolari de pe Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume. Un alt factor de presiune a fost reprezentat de rezultatele alegerilor de la mijlocul mandatului din SUA, desfășurate săptămâna trecută, în urma cărora au obținut funcții mai mulți politicieni cunoscuți pentru criticile la adresa industriei cripto.

Mai mulți reprezentanți ai Partidului Democrat și-au exprimat scepticismul față de criptomonede și au cerut reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor și gestionarea riscurilor din acest sector.

Senatoarea Elizabeth Warren, una dintre cele mai cunoscute voci critice la adresa criptomonedelor din Partidul Democrat, este considerată favorită pentru preluarea conducerii Comisiei Bancare a Senatului. Această funcție i-ar oferi atribuții importante de supraveghere a sectorului financiar, inclusiv a industriei criptomonedelor.

Îngrijorările privind o posibilă înăsprire a supravegherii au influențat și comportamentul investitorilor instituționali. Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) care investesc direct în bitcoin au înregistrat săptămâna trecută cele mai mari retrageri de capital din luna iunie.

Potrivit datelor SoSoValue, ieșirile nete de capital din aceste fonduri au ajuns la 1,28 miliarde de dolari. A fost a doua săptămână consecutivă de retrageri și cea mai slabă evoluție săptămânală de la sfârșitul lunii iunie.

Retragerile au contribuit la menținerea presiunii asupra pieței criptomonedelor, care nu a beneficiat în aceeași măsură de revenirea piețelor financiare în ansamblu, în special de creșterea acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic.