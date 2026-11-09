Salariul minim crește de la 1 decembrie în Franța. Guvernul a anunțat noua sumă pe care o vor primi angajații

Guvernul Franței a anunțat majorarea salariului minim cu 1,6%, începând cu 1 decembrie 2026. Decizia vine după mai multe săptămâni de proteste provocate de scăderea puterii de cumpărare și de nemulțumirile angajaților și studenților. Sindicatele consideră însă că majorarea este insuficientă și anunță continuarea manifestațiilor.

Guvernul francez a decis să majoreze salariul minim cu 1,6%, măsura urmând să intre în vigoare la 1 decembrie 2026, potrivit AFP și EFE.

În urma acestei decizii, salariul minim lunar va ajunge la aproximativ 1.502 euro, față de nivelul actual de 1.477,93 euro. Creșterea reprezintă aproximativ 23,65 euro pe lună pentru angajații plătiți la nivelul minim.

Decizia a fost luată după mai multe săptămâni de manifestații și după o întâlnire de două ore între premierul Sébastien Lecornu și reprezentanții sindicatelor.

Discuțiile au avut loc în contextul grevei generale din 29 octombrie, la care au participat și studenți, dar și reprezentanți ai mișcării „vestelor galbene”.

Ministrul francez al Muncii, Jean-Pierre Farandou, a explicat că Executivul a decis atât devansarea majorării automate programate inițial pentru 1 ianuarie, cât și stabilirea unui procent de creștere de 1,6%.

Premierul francez a prezentat măsura drept un sprijin concret pentru angajații cu venituri mici.

Sébastien Lecornu a subliniat că majorarea reprezintă a doua cea mai mare creștere a salariului minim din ultimii 20 de ani și că efectele acesteia nu trebuie considerate doar simbolice.

Potrivit premierului, decizia a fost analizată astfel încât costurile suplimentare suportate de angajatori să nu provoace pierderi de locuri de muncă.

În paralel, Guvernul francez a anunțat că intenționează să relaxeze fiscalitatea pentru companiile care acceptă să acorde majorări salariale în cadrul negocierilor contractelor colective din lunile următoare.

Autoritățile încearcă astfel să încurajeze creșterea veniturilor și pentru angajații care câștigă peste salariul minim.

Reprezentanții sindicatelor franceze au primit cu nemulțumire anunțul Guvernului, considerând că suma suplimentară nu compensează pierderea puterii de cumpărare.

Lidera confederației sindicale CGT, Sophie Binet, a criticat măsura, pe care a descris-o drept una nesemnificativă în raport cu revendicările angajaților.

„Sunt firimituri, nu am venit aici să cerem milă, vrem recunoașterea muncii noastre pe care muncitorii o cer la manifestații”, a declarat Sophie Binet.

Aceasta a susținut că, în realitate, creșterea suplimentară decisă de Guvern este de numai cinci euro, deoarece restul sumei corespunde majorării automate deja prevăzute pentru începutul anului viitor.

Lidera sindicală a comparat această diferență cu prețul unui kilogram de roșii și a anunțat că protestele vor continua.

CGT intenționează să participe la greva generală anunțată de funcționarii publici pentru 17 noiembrie, dar și la manifestațiile studențești programate pentru marți și pentru sâmbetele următoare.

Și reprezentanții altor organizații sindicale au considerat insuficientă creșterea anunțată.

Marylise Léon, din partea CFDT, și Frédéric Souillot, reprezentantul FO, au transmis că sunt dispuși să acorde o șansă negocierilor colective.

Aceștia au avertizat însă că vor urmări dacă angajatorii respectă solicitările Guvernului privind majorările salariale.

Sindicatele au atras atenția și asupra situației din anumite ramuri profesionale, unde nivelurile minime de salarizare stabilite prin contractele colective rămân sub salariul minim legal.

În aceeași zi, Executivul francez a anunțat și prelungirea până în 2027 a ajutoarelor pentru carburanți acordate anumitor sectoare economice, măsuri care erau deja aplicate în 2026.