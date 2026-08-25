Wizz Air vrea să preia rutele interne operate de TAROM. Compania națională respinge propunerea „nerealistă și neserioasă”

Wizz Air se declară pregătită să discute cu Guvernul României despre preluarea rețelei interne operate în prezent de TAROM. Propunerea marchează o schimbare de strategie pentru operatorul low-cost, însă a provocat o reacție dură din partea companiei naționale.

Directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, susține că operatorul low-cost ar fi dispus să intre în discuții cu Guvernul pentru a înlocui rețeaua internă a TAROM.

Poziția reprezintă o schimbare importantă pentru companie, care până anul trecut nu manifesta interes pentru operarea curselor interne din România.

Varadi a mai criticat în trecut situația companiei naționale și sprijinul financiar primit de aceasta. Șeful Wizz Air a susținut că banii contribuabililor folosiți pentru TAROM reprezintă o risipă și s-a declarat deranjat de faptul că operatorul continuă să beneficieze de subvenții.

„Îmi pare rău pentru contribuabilii români care trebuie să plătească pentru TAROM. Este o risipă de bani și de timp. Desigur, nu ne afectează direct, dar este deranjant faptul că această companie aeriană continuă să fie subvenționată”, transmite Jozsef Varadi, CEO Wizz Air.

Răspunsul TAROM a venit rapid. Compania de stat consideră că ideea înlocuirii rețelei sale interne de către Wizz Air este nerealistă și neserioasă, transmite Observator News.

TAROM a invocat în acest context numărul curselor anulate în România de operatorul privat în ultimii ani și a catalogat declarațiile directorului Wizz Air drept ofensatoare.

„Propunerea ca Wizz Air să înlocuiască reţeaua internă a TAROM este una nerealistă şi neserioasă, cel puţin având în vedere numărul mare de curse anulate în România din ultimii ani de către operatorul privat”, transmite compania națională.

Nici reprezentanții angajaților TAROM nu privesc favorabil scenariul. Sindicalistul Narcis Pascu susține că Wizz Air nu ar avea șanse să preia zborurile TAROM și a pus sub semnul întrebării eficiența aeronavelor operatorului low-cost pentru cursele interne.

„Nu va avea nicio şansă să preia zborurile companiei TAROM. (De ce?) Păi nu are avioanele performante care ar trebui să fie pentru cursele interne. Au un consum foarte mare de carburant”, declară Narcis Pascu.

În prezent, TAROM operează șase rute interne din Capitală, către Iași, Suceava, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea și Baia Mare, precum și zborurile de retur.

Prețurile pot fi însă mai ridicate decât cele oferite de concurență. Pentru un zbor București-Iași dus-întors în luna septembrie, de exemplu, un bilet TAROM ajunge la aproximativ 1.000 de lei, în timp ce la un operator concurent costul este de aproximativ 700 de lei.

În ultimul an, peste 1,7 milioane de pasageri au călătorit cu TAROM, numărul fiind în scădere comparativ cu anul precedent.

Situația financiară a companiei rămâne una dintre problemele majore. TAROM nu a mai înregistrat profit din activitatea sa curentă de 19 ani.

Excepția contabilă a venit în 2024, când compania a raportat un rezultat pozitiv de 287 de milioane de lei. Suma nu a provenit însă din operarea zborurilor, ci din vânzarea unor active, inclusiv aeronave și sloturile deținute pe aeroportul Heathrow din Londra.

În ultimii 18 ani, statul român a direcționat către TAROM aproximativ 130 de milioane de euro sub formă de ajutoare.

Cel mai amplu plan de restructurare, în valoare de peste 95 de milioane de euro, a început în 2021. Compania se află acum sub presiunea respectării obiectivelor asumate.

Comisia Europeană a stabilit un termen până la sfârșitul anului pentru îndeplinirea planului. În cazul în care restructurarea eșuează, TAROM riscă să nu mai poată beneficia de ajutoare de stat timp de zece ani.