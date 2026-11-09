Ministerul Muncii pregătește noi reguli pentru angajații firmelor aflate în dificultate. Salariile restante ar putea fi plătite de stat timp de 12 luni

Ministerul Muncii pregătește noi măsuri pentru protejarea angajaților companiilor de interes strategic care trec prin procese de restructurare. Un proiect de ordonanță de urgență prevede dublarea perioadei pentru care salariile restante pot fi acoperite din Fondul de garantare, de la 6 la 12 luni. Totodată, plafonul maxim acordat fiecărui salariat ar urma să crească la echivalentul a 12 salarii medii brute pe economie.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a pus luni în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care modifică Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Noile prevederi vizează salariații companiilor de interes strategic aflate în concordat preventiv, o procedură prin care firmele încearcă să își redreseze situația financiară și să evite insolvența.

Principala modificare constă în extinderea perioadei pentru care salariile și alte drepturi bănești restante pot fi acoperite din Fondul de garantare.

Astfel, perioada maximă ar urma să crească de la 6 la 12 luni consecutive, oferind o protecție mai îndelungată angajaților afectați de dificultățile financiare ale angajatorilor.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că salariații trebuie să beneficieze de protecție pe durata restructurării companiilor.

„Nimeni nu trebuie să rămână fără salariu în timp ce compania în care lucrează trece printr-un proces dificil de restructurare”, a transmis ministrul.

Proiectul prevede și majorarea sumei maxime care poate fi suportată din Fondul de garantare pentru fiecare salariat.

În prezent, plafonul este de 6 salarii medii brute pe economie, iar prin modificările propuse acesta ar urma să ajungă la 12 salarii medii brute.

Sprijinul va acoperi drepturile salariale și alte sume datorate angajaților, stabilite prin legislația în vigoare, contractele individuale de muncă sau contractele colective de muncă.

Sunt vizate creanțele salariale neplătite pentru care dreptul la acțiune nu s-a prescris.

„Am dublat perioada de acordare a sprijinului şi am crescut plafonul maxim garantat pentru că procesele de redresare în sectoarele strategice durează şi au nevoie de un cadru legislativ adaptat la realitate. Astfel, ne dorim să protejăm locurile de muncă, să oferim siguranţă familiilor şi să dăm companiilor timpul necesar să evite insolvenţa şi să îşi revină”, a declarat Florin Manole.

O altă modificare importantă privește companiile de interes strategic care au beneficiat deja de garantarea creanțelor salariale pentru perioada maximă de șase luni.

Potrivit proiectului, acestea vor putea depune o nouă cerere pentru acoperirea drepturilor restante aferente perioadei suplimentare, până la atingerea limitei de 12 luni.

Ministerul Muncii propune și clarificarea categoriilor de drepturi salariale care pot fi plătite din Fondul de garantare.

De asemenea, vor fi actualizate procedurile privind solicitarea și recuperarea sumelor, contestarea deciziilor emise de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și alte aspecte administrative.

Ministerul Muncii susține că modificările legislative sunt necesare deoarece procesele de restructurare economică ale companiilor strategice pot dura perioade îndelungate.

Extinderea sprijinului financiar ar urma să ofere firmelor mai mult timp pentru redresare, fără ca angajații să suporte integral consecințele dificultăților financiare.

„Prin aceste modificări, Ministerul Muncii urmăreşte consolidarea protecţiei salariaţilor şi adaptarea mecanismului de garantare la durata şi complexitatea proceselor de restructurare economică. Măsurile oferă timpul necesar companiilor de interes strategic să îşi revină financiar, asigurând totodată protecţie socială pentru angajaţi şi prevenind riscul unor blocaje majore pe piaţa muncii”, au transmis reprezentanții ministerului.

Proiectul se află în etapa de transparență decizională, astfel că noile reguli nu sunt încă în vigoare. Aplicarea lor depinde de adoptarea ordonanței de urgență.