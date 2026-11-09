Doliu în lumea filmului: renumitul cineast Sebastián Lelio s-a stins din viață. Toți românii i-au văzut filmele

Moartea lui Sebastián Lelio, regizorul chilian premiat cu Oscar pentru „O femeie fantastică”, a provocat tristețe în lumea cinematografiei. Cineastul s-a stins din viață la numai 52 de ani.

Renumitul cineast Sebastián Lelio, a cărui dramă revoluționară „Una mujer fantástica” („O femeie fantastică”) a fost recompensată cu un Premiu Oscar și un Urs de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Germania, a încetat din viață. A murit vineri, 6 noiembrie, la vârsta de 52 de ani.

Partenera sa, Amalia Kassai, a anunțat decesul său pe Instagram, invocând motive de sănătate, fără a preciza însă cauza exactă a morții.

Presa din Chile relatează că Lelio a decedat în locuința sa din Las Condes, Santiago.

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a cineastului chilian Sebastián Lelio din motive de sănătate. Trecem printr-o perioadă foarte dureroasă, iar amintirea lui va rămâne cu noi pentru totdeauna. A fost o persoană minunată care a contribuit la cultura chiliană în momente importante din istoria sa. Ca familie, cerem respect pentru intimitatea noastră și considerație în aceste vremuri dificile. Familia Lelio Kassai Familia Campos Watt”, este mesajul postat de Amalia Kassai.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Amalia Kassai (@amaliakassai)

Sebastián Lelio Watt este un regizor, scenarist, producător și monteor chilian, cunoscut la nivel internațional pentru filmele sale apreciate de critici și pentru contribuția la cinematografia latino-americană. S-a născut la 8 martie 1974, în Mendoza, Argentina, și a crescut ulterior în Chile.

A studiat timp de un an Jurnalismul la Universidad Andrés Bello, după care s-a orientat către cinematografie. A absolvit Escuela de Cine de Chile (Școala de Film din Chile), unde și-a format bazele carierei de regizor.

Și-a început activitatea realizând scurtmetraje, iar debutul în lungmetraj a avut loc în 2005, cu filmul „La Sagrada Familia”. Producția, filmată într-un interval scurt și supusă unui proces intens de montaj, i-a atras atenția criticilor și a reprezentat primul pas important în cariera sa.

Recunoașterea internațională a început să se contureze în anii următori. În 2009, filmul „Navidad” a fost selectat la Festivalul de Film de la Cannes, iar în 2011, „El año del tigre” a fost prezentat la Festivalul de Film de la Locarno. Un moment important al carierei sale a fost lansarea peliculei „Gloria”, în 2013, care i-a adus aprecieri internaționale și mai multe premii.

În 2017, Sebastián Lelio a regizat „Una mujer fantástica” („O femeie fantastică”), o producție importantă pentru cinematografia chiliană. Filmul abordează teme precum identitatea de gen și drepturile persoanelor transgender, prin povestea unei femei care se confruntă cu prejudecățile și discriminarea. Producția a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 2018, devenind un reper pentru cinematografia din Chile.

În aceeași perioadă, regizorul și-a extins activitatea către producții în limba engleză. A lansat drama „Disobedience” (2017), cu Rachel Weisz și Rachel McAdams, urmată de „Gloria Bell” (2018), un remake american al filmului său din 2013, cu Julianne Moore în rolul principal. În 2022, a regizat drama psihologică „The Wonder”, în care joacă Florence Pugh, iar în 2025 a lansat musicalul „La Ola” („The Wave”).

De-a lungul carierei, Sebastián Lelio a obținut numeroase distincții internaționale. În 2017, „Una mujer fantástica” a câștigat Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu și premiul Teddy pentru cel mai bun lungmetraj, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. În 2018, aceeași producție a fost recompensată cu Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, Premiul Goya pentru cel mai bun film iberoamerican și Premiul Independent Spirit pentru cel mai bun film străin.

Filmul „Gloria” a fost, de asemenea, recompensat la nivel internațional. În 2014, a câștigat trei premii Platino, pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu. Aceste distincții au consolidat poziția lui Sebastián Lelio printre regizorii chilieni cu vizibilitate internațională.