Tot ce trebuie să știi despre transferul dosarului de pensie! Cine plătește pensia și cât durează procedura

Schimbarea domiciliului poate aduce întârzieri administrative pentru pensionarii care solicită transferul dosarului la o altă casă de pensii. Unii beneficiari așteaptă luni întregi ca documentele să ajungă la noua instituție. Există însă reguli clare privind plata pensiei, inclusiv cine trebuie să achite banii în cele trei luni de transfer.

Pensionarii care își schimbă domiciliul și solicită transferul dosarului de pensie trebuie să cunoască regulile privind durata procedurii și plata drepturilor bănești. Legislația prevede că pensia nu trebuie întreruptă în această perioadă, iar responsabilitatea achitării banilor rămâne temporar la casa teritorială de pensii care gestionează inițial dosarul.

Un pensionar care a solicitat transferul dosarului de pensie comunitară de la Constanța la București așteaptă de două luni ca documentele să ajungă la noua instituție. Deși cererea a fost depusă la 4 septembrie 2026, situația nu pare să se fi schimbat. Reprezentanții casei de pensii din București i-ar fi comunicat că nu au primit dosarul, în timp ce instituția din Constanța i-ar fi transmis același lucru.

Situația ridică întrebări privind durata transferului și riscul ca pensionarul să rămână fără bani până la finalizarea procedurii. Potrivit explicațiilor oferite de un specialist, transferul unui dosar de pensie poate dura aproximativ trei luni. În tot acest interval, plata trebuie asigurată de casa teritorială de pensii care a gestionat dosarul înainte de schimbarea domiciliului.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că instituția de la vechiul domiciliu continuă plata drepturilor de pensie pentru încă trei luni calendaristice. Această perioadă nu reprezintă un termen obligatoriu în care transferul trebuie finalizat, ci o măsură prin care beneficiarul este protejat împotriva întreruperii veniturilor.

Plata este efectuată de vechea casă teritorială de pensii prin mandate poștale, la noua adresă de domiciliu a beneficiarului. Între timp, instituția care primește dosarul trebuie să verifice documentele și informațiile din evidențele administrative, să valideze punctajul mediu anual și să pregătească preluarea plății.

După finalizarea verificărilor și îndeplinirea formalităților, noua casă de pensii preia responsabilitatea achitării drepturilor. Instituția care emite noua decizie comunică modificările către sistemul central de plăți, astfel încât pensionarul să primească banii prin modalitatea solicitată, inclusiv în cont bancar, dacă a optat pentru această variantă.

Prin urmare, întârzierea transferului dosarului nu ar trebui să ducă automat la suspendarea pensiei. Plata trebuie să continue potrivit procedurii stabilite de CNPP, chiar dacă documentele nu au ajuns încă la noua instituție.

Transferul dosarului este necesar atunci când pensionarul își schimbă domiciliul dintr-un județ în altul sau dintr-un județ în București. Cererea trebuie depusă la casa teritorială de pensii care gestionează dosarul inițial.

Conform informațiilor publicate de CNPP, beneficiarul trebuie să solicite în scris transferul drepturilor de pensie în alt județ și să prezinte o copie a actului de identitate din care să reiasă noua adresă de domiciliu. Instituția menționează și talonul de pensie în prezentarea generală a procedurii.

În ceea ce privește documentele emise de alte instituții publice, Legea nr. 9/2023 a eliminat obligația cetățenilor de a prezenta copii ale acestora. Fotocopierea documentelor necesare trebuie asigurată gratuit de instituțiile publice.

Dacă au trecut mai multe săptămâni de la depunerea cererii, iar noua casă de pensii susține că nu a primit documentele, beneficiarul poate solicita în scris informații de la instituția la care a înregistrat solicitarea de transfer.

Este important ca pensionarul să păstreze numărul de înregistrare al cererii, data depunerii și orice dovadă privind transmiterea documentelor. Poate cere să i se comunice dacă dosarul a fost expediat, data la care a fost trimis și numărul de ieșire sau confirmarea transmiterii.

Aceste informații pot ajuta la identificarea eventualelor blocaje administrative, în special dacă documentele au fost expediate, dar nu au ajuns la instituția destinatară. Dacă transferul nu a fost încă efectuat, pensionarul poate solicita explicații privind stadiul cererii și motivele întârzierii.

În cazul pensiilor comunitare, transferul dosarului poate presupune verificarea perioadelor de contribuție realizate în alte state și transmiterea unor documente între instituțiile de pensii din țările respective. Schimbarea domiciliului în România nu determină recalcularea automată a perioadelor de contribuție din străinătate și nici pierderea drepturilor de pensie deja stabilite. Noua casă teritorială de pensii trebuie să preia și să verifice dosarul, păstrând informațiile necesare pentru plata drepturilor.

Regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială stabilesc cadrul prin care sunt recunoscute perioadele de asigurare realizate în statele membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, mutarea domiciliului nu anulează drepturile dobândite în urma contribuțiilor plătite în alte țări.

Pentru pensionarii aflați în această situație, este important ca transferul administrativ să fie urmărit, iar eventualele întârzieri să fie clarificate cu instituțiile implicate. Plata pensiei trebuie să continue conform procedurii, fără întreruperi cauzate de simpla mutare a dosarului.

Astfel, pensionarii care solicită transferul dosarului de la o casă teritorială de pensii la alta nu pierd automat drepturile bănești în perioada în care documentele sunt transmise și verificate. Casa de pensii de la vechiul domiciliu continuă plata timp de trei luni calendaristice, în timp ce instituția destinatară verifică dosarul și pregătește preluarea drepturilor.

Dacă procedura depășește această perioadă sau apar neclarități privind plata pensiei, beneficiarii pot solicita explicații în scris atât de la instituția care a transmis dosarul, cât și de la cea care trebuie să îl preia.