România continuă să piardă populație. Numărul deceselor a depășit cu peste 5.600 numărul nașterilor în august 2026, potrivit INS

România a înregistrat și în luna august 2026 un spor natural negativ, numărul deceselor fiind de 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor, potrivit datelor publicate luni, 12 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). În total, au fost înregistrate 13.243 de nașteri și 18.875 de decese. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, atât numărul nașterilor, cât și cel al deceselor au crescut.

Potrivit datelor INS, în august 2026 au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.243 de copii, cu 254 mai puțini decât în luna iulie. Scăderea a fost de 1,9%.

În același interval, numărul certificatelor de deces a ajuns la 18.875, în creștere cu 98 față de luna precedentă, echivalentul unui avans de 0,5%.

Dintre persoanele decedate, 9.917 au fost bărbați și 8.958 femei. Comparativ cu iulie, numărul deceselor în rândul bărbaților a crescut cu 2,2%, în timp ce în cazul femeilor a scăzut cu 1,3%.

În aceste condiții, sporul natural al populației s-a menținut negativ, la minus 5.632 de persoane. Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

În ceea ce privește mortalitatea infantilă, în august au fost înregistrate 57 de decese în rândul copiilor cu vârsta sub un an, cu șapte mai puține decât în luna precedentă.

Datele INS arată că cele mai multe decese au fost înregistrate în rândul populației vârstnice.

Astfel, 7.701 persoane decedate aveau cel puțin 80 de ani, reprezentând 40,8% din totalul deceselor înregistrate în august.

Alte 5.439 de decese, respectiv 28,8%, au fost înregistrate la persoane cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani.

În categoria de vârstă 60-69 de ani au fost raportate 2.973 de decese, reprezentând 15,8% din total.

Cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani, cu 58 de cazuri, 0-4 ani, cu 69 de cazuri, și 20-29 de ani, cu 82 de cazuri.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, numărul nașterilor a crescut cu 210, respectiv 1,6%.

În același timp, numărul deceselor a fost mai mare cu 725, ceea ce reprezintă o creștere de 4%.

Sporul natural a rămas negativ și s-a deteriorat față de august 2025, când diferența dintre nașteri și decese era de minus 5.117 persoane.

În privința deceselor copiilor sub un an, datele arată o scădere cu 11 cazuri față de aceeași lună a anului trecut.

INS a prezentat și distribuția deceselor în funcție de mediul de rezidență.

În mediul urban au fost înregistrate 9.651 de decese, dintre care 5.024 în rândul bărbaților și 4.627 în rândul femeilor.

În mediul rural, numărul deceselor a fost de 9.224, dintre care 4.893 bărbați și 4.331 femei.

Față de august 2025, numărul deceselor a crescut cu 4,2% în mediul urban și cu 3,8% în mediul rural.

Raportul INS prezintă și date referitoare la căsătoriile și divorțurile înregistrate în România.

În august 2026, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 15.016 căsătorii.

În aceeași perioadă, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau încheiate prin acordul soților, pe cale administrativă ori notarială, a fost de 2.105.

Institutul Național de Statistică precizează că datele pentru anul 2026 sunt provizorii și pot suferi modificări pe măsură ce sunt incluse evenimentele demografice înregistrate cu întârziere.

Următorul comunicat privind mișcarea naturală a populației, aferent lunii septembrie 2026, urmează să fie publicat pe 10 noiembrie.