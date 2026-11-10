Prețul petrolului scade puternic după declarațiile lui Donald Trump. Brent a coborât sub 92 de dolari pe baril

Prețurile petrolului au continuat să scadă marți, 10 noiembrie 2026, după ce președintele american Donald Trump a transmis că o nouă intervenție militară împotriva Iranului nu este necesară „în acest moment”. Declarațiile liderului de la Casa Albă au redus temerile privind perturbările prelungite ale aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu. Petrolul Brent a coborât sub pragul de 92 de dolari pe baril, potrivit Reuters.

Cotațiile petrolului au înregistrat noi scăderi marți, prelungind pierderile din ședința precedentă, pe fondul diminuării tensiunilor legate de o posibilă intensificare a operațiunilor militare americane împotriva Iranului.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 70 de cenți, respectiv 0,75%, ajungând la 91,88 dolari pe baril, la ora 02:46 GMT.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 78 de cenți, echivalentul unei scăderi de 0,90%, până la 86,07 dolari pe baril.

Ambii indici de referință înregistraseră anterior pierderi de 1% în cursul aceleiași ședințe de tranzacționare.

Scăderile vin după ce petrolul Brent a încheiat ședința de luni cu un declin de 5,85%, atingând cel mai redus nivel de după 31 august.

Față de maximul ultimelor șase luni, de 118 dolari pe baril, atins pe 30 octombrie, cotația Brent a pierdut aproximativ 22%.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că intenționează să amâne, pentru moment, lansarea unor noi atacuri militare împotriva Iranului.

Decizia vine în urma apelurilor formulate de mai multe state din regiune, inclusiv de premierul Qatarului, în cadrul discuțiilor desfășurate la Casa Albă.

Într-un interviu acordat Reuters, urmat de o apariție în sala de briefing a Casei Albe, Trump a precizat că intenționează să mențină, deocamdată, blocada navală din Strâmtoarea Ormuz.

Schimbarea de ton a administrației americane a contribuit la reducerea temerilor privind o nouă escaladare militară și posibilele efecte asupra aprovizionării cu petrol.

Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade, a explicat că investitorii urmăresc cu atenție declarațiile președintelui american după alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

„Piața continuă să acorde prioritate tonului mai conciliant adoptat de președintele Trump față de Iran după alegerile de la jumătatea mandatului”, a declarat Tim Waterer.

Acesta a subliniat că atacurile asupra transportului maritim din regiune continuă, însă nu au provocat, până în prezent, o nouă creștere a primei de risc incluse în prețul petrolului.

„Deși atacurile asupra navelor din zona Strâmtorii Ormuz continuă, acestea nu s-au intensificat într-o asemenea măsură încât să determine piața să includă o nouă primă de risc în prețuri”, a explicat analistul.

Pe partea ofertei, producția de petrol a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a crescut în luna octombrie, potrivit unui sondaj realizat de Reuters.

Creșterea a fost susținută în principal de Arabia Saudită, Kuweit și Irak, în ciuda restricțiilor care continuă să afecteze exporturile.

În același timp, diminuarea temerilor privind o intensificare a atacurilor americane asupra Iranului după alegerile din SUA a contribuit la retragerea cotațiilor petrolului de la maximele înregistrate la sfârșitul lunii octombrie.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că riscurile privind transportul maritim rămân ridicate.

Gregory Brew, analist senior în cadrul Eurasia Group, consideră că o scădere suplimentară a prețului petrolului Brent sub pragul de 90 de dolari pe baril este puțin probabilă fără progrese concrete în relațiile dintre Washington și Teheran.

„În pofida scăderilor recente, este puțin probabil ca prețul petrolului Brent să coboare sub 90 de dolari pe baril în absența unor semnale mai durabile de detensionare a situației și a unui acord între SUA și Iran”, a afirmat Gregory Brew.

Analistul a atras atenția și asupra atacurilor care continuă să vizeze navele ce tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

„În același timp, riscurile pentru transportul maritim rămân ridicate, deoarece Iranul continuă să atace navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat acesta.

Pe plan internațional, oficialii ruși și ucraineni urmau să se întâlnească marți pentru două zile de negocieri mediate de Statele Unite.

Acestea sunt primele discuții de acest tip organizate după luna februarie, într-un context în care administrația americană încearcă să avanseze negocierile pentru încheierea conflictului.

Întâlnirea are loc după ce Donald Trump a sugerat săptămâna trecută că ar putea fi posibil un acord de pace amplu pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, care durează de patru ani și jumătate.

Potrivit declarațiilor președintelui american, un eventual acord ar putea include și aspecte referitoare la securitatea Europei.