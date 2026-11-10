Producția de carne din România, în septembrie 2026. Sacrificările de porci și bovine au scăzut, în timp ce producția de carne de pasăre a crescut

Producția de carne din România a înregistrat evoluții diferite în septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă și cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), sacrificările de porci au scăzut atât față de august 2026, cât și față de septembrie 2025. În schimb, sacrificările de păsări și producția de carne de pasăre au crescut în ambele comparații.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în luna septembrie 2026 au fost sacrificați 307.000 de porci, în scădere față de cei 311.000 înregistrați atât în august 2026, cât și în septembrie 2025.

Greutatea totală în carcasă a porcilor sacrificați a ajuns la 26.393 de tone, comparativ cu 26.977 de tone în luna august și 27.166 de tone în septembrie anul trecut.

În unitățile industriale specializate, respectiv abatoare, au fost sacrificați 301.000 de porci, față de 293.000 în august și 295.000 în septembrie 2025.

Greutatea în carcasă înregistrată în abatoare a fost de 25.823 de tone, în creștere față de cele 25.201 tone din august și 25.609 tone din septembrie anul precedent.

Greutatea medie în carcasă a unui porc sacrificat a fost de 86 de kilograme, în scădere de la 86,7 kilograme în august și 87,4 kilograme în septembrie 2025.

În cazul porcilor sacrificați în abatoare, greutatea medie în carcasă a fost de 85,8 kilograme.

Spre deosebire de sectorul porcin, sacrificările de păsări au înregistrat o creștere în septembrie 2026, atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Conform INS, în septembrie au fost sacrificate 37,602 milioane de păsări, față de 35,971 milioane în august 2026 și 31,591 milioane în septembrie 2025.

Greutatea totală în carcasă a ajuns la 60.635 de tone, în creștere de la 57.601 tone în august și 52.642 de tone în septembrie anul trecut.

În abatoarele specializate au fost sacrificate 36,870 milioane de păsări, comparativ cu 35,542 milioane în august și 30,011 milioane în septembrie 2025.

Producția de carne de pasăre realizată în aceste unități a fost de 59.587 de tone, față de 56.997 de tone în luna precedentă și 50.552 de tone în septembrie anul trecut.

Greutatea medie în carcasă a unei păsări sacrificate a fost de 1,6 kilograme, nivel similar celui din august, dar sub valoarea de 1,7 kilograme înregistrată în septembrie 2025.

În septembrie 2026 au fost sacrificate 43.000 de bovine, față de 41.000 în luna august. Comparativ cu septembrie 2025, când au fost sacrificate 44.000 de bovine, numărul acestora a scăzut.

Greutatea totală în carcasă a fost de 7.196 de tone, în creștere față de cele 6.793 de tone înregistrate în august, dar sub nivelul de 7.319 tone din septembrie anul trecut.

În abatoare au fost sacrificate 13.000 de bovine, comparativ cu 12.000 în august și 16.000 în septembrie 2025.

Greutatea în carcasă înregistrată în aceste unități a fost de 3.216 tone, față de 2.958 de tone în august și 3.846 de tone în septembrie anul precedent.

Greutatea medie în carcasă a unei bovine sacrificate a ajuns la 167,3 kilograme, comparativ cu 165,7 kilograme în august și 166,3 kilograme în septembrie 2025.

În cazul bovinelor sacrificate în abatoare, greutatea medie în carcasă a fost de 247,4 kilograme.

Datele INS arată că în septembrie 2026 au fost sacrificate 280.000 de ovine și caprine, față de 232.000 în august.

Comparativ cu septembrie 2025, când au fost sacrificate 299.000 de animale, numărul acestora a fost însă mai mic.

Greutatea totală în carcasă a ajuns la 4.077 de tone, în creștere față de cele 3.213 tone din august, dar în scădere comparativ cu cele 4.350 de tone înregistrate în septembrie anul trecut.

În unitățile industriale specializate au fost sacrificate 113.000 de ovine și caprine, față de 121.000 în august și 90.000 în septembrie 2025.

Greutatea în carcasă realizată în abatoare a fost de 2.039 de tone, comparativ cu 1.908 tone în august și 1.536 de tone în septembrie anul precedent.

Greutatea medie în carcasă a unui animal sacrificat a fost de 14,6 kilograme, față de 13,8 kilograme în august și 14,5 kilograme în septembrie 2025.

În abatoare, greutatea medie în carcasă a ajuns la 18 kilograme, în creștere față de 15,8 kilograme în august și 17,1 kilograme în septembrie anul trecut.

Datele pentru luna septembrie 2026 sunt provizorii, precizează Institutul Național de Statistică. Informațiile se referă exclusiv la sacrificările de animale și păsări destinate consumului.