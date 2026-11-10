Natalia Intotero anunță investiții de 1,3 miliarde de euro în România. Un gigant energetic din Grecia intră pe piața românească

România ar urma să beneficieze de investiții de 1,3 miliarde de euro în sectorul energiei regenerabile până în 2030, potrivit unui anunț făcut de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero. Investițiile au fost prezentate cu ocazia lansării oficiale a HELLENiQ Renewables în România, companie din cadrul grupului energetic elen HELLENiQ ENERGY.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, a anunțat că grupul energetic elen HELLENiQ ENERGY intenționează să investească 1,3 miliarde de euro în dezvoltarea energiei regenerabile din România până în anul 2030.

Anunțul a fost făcut după participarea oficialului român la lansarea HELLENiQ Renewables pe piața din România, eveniment la care a fost prezent și Andreas Shiamishis, directorul general al HELLENiQ ENERGY.

Potrivit Nataliei Intotero, investițiile anunțate reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea sectorului energetic românesc și pentru consolidarea capacităților de producție a energiei din surse regenerabile.

„România are nevoie de investiții, de mai multă energie produsă în țară și de soluții care să contribuie la reducerea costurilor pentru cetățeni!”, a transmis ministrul Mediului.

Natalia Intotero a subliniat că investițiile anunțate de grupul elen ar putea contribui la dezvoltarea economiei românești, la crearea de locuri de muncă și la consolidarea independenței energetice.

Ministrul consideră că extinderea producției de energie regenerabilă reprezintă un obiectiv important pentru România, atât din perspectiva dezvoltării economice, cât și a protejării mediului.

„1,3 miliarde de euro până în 2030, investiții anunțate pentru dezvoltarea energiei regenerabile în țara noastră. O veste bună pentru economia României, pentru noi locuri de muncă și pentru consolidarea independenței energetice!”, a declarat Natalia Intotero.

Oficialul a precizat că susține proiectele care îmbină dezvoltarea economică și protejarea mediului, cu respectarea biodiversității.

„Ca ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, susțin investițiile care aduc dezvoltare economică, dar și respect pentru natură și biodiversitate. Avem nevoie de energie curată, de investiții responsabile și de rezultate concrete pentru oameni!”, a adăugat aceasta.

Lansarea HELLENiQ Renewables în România marchează o nouă etapă în cooperarea economică dintre România și Grecia, în domeniul energiei regenerabile.

HELLENiQ ENERGY este unul dintre cele mai importante grupuri energetice din Grecia, iar investițiile anunțate vizează dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă pe piața românească.

Natalia Intotero a evidențiat importanța colaborării dintre cele două țări și a investițiilor de amploare în sectorul energetic.

„Mă bucur că parteneriatul dintre România și Grecia se consolidează prin proiecte de asemenea anvergură”, a transmis ministrul Mediului.

Investițiile de 1,3 miliarde de euro sunt planificate până în anul 2030, potrivit anunțului făcut de Natalia Intotero.