Prognoza meteo ANM pentru 10–22 noiembrie 2026. Temperaturi de până la 21 de grade, urmate de o răcire accentuată. Unde va ninge

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 10–22 noiembrie 2026. Meteorologii anunță o încălzire semnificativă în următoarele zile, cu temperaturi care vor ajunge până la 20–21 de grade în unele regiuni ale țării. Ulterior, vremea se va răci accentuat, iar maximele vor coborî până la 6–9 grade în mai multe zone. La munte sunt prognozate inclusiv lapoviță și ninsori.

În Banat, temperaturile maxime vor fi apropiate de valorile obișnuite la începutul intervalului, cu medii de 9–12 grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar în zilele de 12 și 13 noiembrie maximele vor ajunge în jurul valorii de 20 de grade, cu mult peste normalul perioadei.

Între 14 și 16 noiembrie, temperaturile vor scădea semnificativ, până la medii de 8–10 grade. După acest interval, este posibilă o nouă încălzire, cu maxime de aproximativ 14 grade, urmată de o ușoară răcire spre finalul perioadei.

Temperaturile minime vor crește de la aproximativ 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8–10 grade în nopțile din perioada 12–14 noiembrie. Ulterior, vor coborî spre 2 grade, iar între 16 și 22 noiembrie vor oscila între 4 și 6 grade.

Ploile vor apărea temporar în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datelor de 11 și 14 noiembrie pot fi moderate cantitativ, cu acumulări de peste 10–15 litri pe metru pătrat.

În Crișana, temperaturile maxime vor crește până la 18–19 grade în zilele de 12 și 13 noiembrie, valori mult mai ridicate decât cele normale. Ulterior, vremea se va răci, iar maximele vor coborî spre 9 grade.

Din 16 noiembrie, este posibilă o nouă creștere a temperaturilor, până la 13–14 grade, urmată de o scădere ușoară în ultimele zile ale intervalului.

Minimele vor crește de la 2–3 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8–10 grade în perioada 12–14 noiembrie, apoi vor coborî spre 1–2 grade. În perioada 16–22 noiembrie, valorile nocturne vor oscila între 4 și 6 grade.

Temporar vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datelor de 11 și 14 noiembrie cantitățile de apă pot depăși local 10–15 litri pe metru pătrat, potrivit ANM

În Transilvania, până pe 11 noiembrie, temperaturile maxime vor fi apropiate de cele normale, cu medii de 9–11 grade. În zilele de 12 și 13 noiembrie, vremea se va încălzi, iar maximele vor ajunge la 15–18 grade.

Între 14 și 16 noiembrie, temperaturile vor scădea semnificativ, până la medii de 6–8 grade. Ulterior, este posibilă o nouă încălzire, cu maxime de 11–12 grade, urmată de o ușoară răcire.

Minimele vor porni de la valori cuprinse între minus 2 și 0 grade în noaptea de 10 noiembrie și vor crește până la 6–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După aceea, vor coborî spre 0 grade, iar în perioada 18–22 noiembrie vor oscila între 2 și 4 grade.

Ploi slabe sunt prognozate local și temporar în intervalele 11–15 și 19–22 noiembrie, dar izolat pot apărea precipitații și în restul perioadei.

În Maramureș, temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 10 grade până pe 11 noiembrie, apoi vor crește până la 16–17 grade pe 13 noiembrie.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar în perioada 14–16 noiembrie maximele vor coborî la 8–9 grade. După 16 noiembrie, temperaturile ar putea crește din nou spre 12 grade, înaintea unei ușoare scăderi.

Minimele vor crește de la minus 1 grad în noaptea de 10 noiembrie până la aproximativ 8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, vor coborî spre 0 grade, iar în perioada 17–22 noiembrie vor oscila între 3 și 5 grade.

Ploile vor apărea temporar în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datei de 14 noiembrie pot fi moderate cantitativ, cu acumulări de peste 10–15 litri pe metru pătrat.

În Moldova, temperaturile vor crește treptat în următoarele zile, ajungând la o medie a maximelor de aproximativ 18 grade pe 13 noiembrie, valori mult mai ridicate decât cele obișnuite.

Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar în perioada 14–16 noiembrie maximele vor coborî la 6–7 grade. După acest interval, este posibilă o nouă încălzire, până la 11–12 grade, urmată de o scădere ușoară spre finalul perioadei.

Temperaturile minime vor crește de la minus 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 7–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie, apoi vor coborî spre 0 grade. Între 18 și 22 noiembrie, minimele vor oscila între 3 și 5 grade.

Ploi slabe și trecătoare sunt așteptate pe alocuri în intervalele 11–15 și 19–22 noiembrie. În restul perioadei, probabilitatea de ploaie va fi redusă.

În Dobrogea, vremea se va încălzi considerabil, iar pe 13 noiembrie temperaturile maxime vor ajunge la o medie de 21 de grade, mult peste valorile normale ale perioadei.

După această dată, temperaturile vor scădea accentuat, până la 9–10 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. Din 17 noiembrie, este posibilă o nouă încălzire, cu maxime de 14–15 grade, urmată de o scădere ușoară.

Minimele vor crește de la 5 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 10–12 grade în nopțile de 12 și 13 noiembrie. Ulterior, vor coborî la 3–5 grade, iar după 17 noiembrie vor crește spre 7–8 grade.

Ploi slabe sunt prognozate pe arii restrânse în zilele de 11 și 12 noiembrie, în jurul datei de 15 noiembrie și după 18 noiembrie.

În Muntenia, temperaturile maxime vor fi inițial apropiate de cele obișnuite, cu medii de 9–12 grade. Vremea se va încălzi treptat, iar pe 13 noiembrie maximele vor ajunge în jurul valorii de 20 de grade.

Ulterior, temperaturile vor scădea semnificativ, iar în zilele de 15 și 16 noiembrie maximele vor fi de 8–9 grade. După această perioadă, este posibilă o nouă încălzire, până la aproximativ 14 grade, urmată de o scădere ușoară spre finalul intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la aproximativ 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, vor coborî spre 2–3 grade, iar între 18 și 22 noiembrie vor oscila între 4 și 6 grade.

Ploi slabe și trecătoare sunt posibile pe alocuri în jurul datei de 15 noiembrie și după 19 noiembrie. În restul perioadei, probabilitatea de ploaie va fi redusă.

În Oltenia, temperaturile maxime vor crește treptat de la medii de 7–10 grade la începutul intervalului până la aproximativ 18 grade pe 13 noiembrie.

În zilele de 15 și 16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar maximele vor coborî la aproximativ 8 grade. Ulterior, temperaturile ar putea crește din nou spre 13–14 grade, înaintea unei ușoare scăderi.

Minimele vor crește de la 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie, apoi vor coborî spre 2 grade. În perioada 16–22 noiembrie, valorile nocturne vor crește ușor, spre 4–5 grade.

Ploile slabe vor apărea temporar în cea mai mare parte a intervalului, pe arii mai extinse în zilele de 14 și 15 noiembrie, precum și în perioada 19–22 noiembrie.

La munte, vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime medii de 2–4 grade. Ulterior, se va încălzi, iar în zilele de 12 și 13 noiembrie maximele vor ajunge la 10–11 grade, valori peste cele normale pentru această perioadă.

După 13 noiembrie, temperaturile vor scădea accentuat, astfel că în zilele de 15 și 16 noiembrie maximele vor fi cuprinse între 1 și 3 grade.

Ulterior, este posibilă o nouă creștere a temperaturilor, până la 5–6 grade, urmată de o ușoară răcire în ultimele zile ale intervalului.

Temperaturile minime vor crește de la minus 3 – minus 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 5–6 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi vor coborî spre minus 4 grade, iar în perioada 18–22 noiembrie vor crește spre 0–2 grade.

Potrivit ANM, precipitațiile vor apărea temporar în cea mai mare parte a intervalului și vor fi, în general, slabe cantitativ.

La altitudini de peste 1.500 de metri, în general, sunt prognozate lapoviță și ninsori pe 10 noiembrie, precum și în perioada 14–15 noiembrie.