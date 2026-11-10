Facturile la energie electrică încep să crească. Românii primesc oferte cu tarife de peste 2 lei/kWh

Furnizorii de energie electrică au început să transmită noi oferte consumatorilor casnici ale căror contracte se apropie de expirare. Prețurile finale propuse de unele companii depășesc 2 lei/kWh, după creșterile înregistrate pe piața angro. Energia electrică s-a scumpit cu cel puțin 50% pe bursele de profil, comparativ cu lunile precedente. Reprezentanții furnizorilor avertizează că aceste majorări se vor reflecta în facturile consumatorilor în perioada următoare.

Facturile la energie electrică ar putea crește pentru consumatorii casnici care ajung la finalul perioadei contractuale, în condițiile în care furnizorii au început să propună tarife mai ridicate pentru noile contracte.

Una dintre companiile care au transmis astfel de oferte este E.ON Energie. Furnizorul propune un tarif de 1,14 lei/kWh pentru energia activă, însă prețul final suportat de consumator ajunge la 2,02 lei/kWh după includerea taxelor și a tarifelor de rețea.

Ofertele transmise clienților arată că diferența dintre prețul energiei active și suma finală facturată este importantă, întrucât costul total include și celelalte componente tarifare.

Creșterea tarifelor pentru energia electrică se regăsește și în ofertele altor furnizori, care au început să comunice noile condiții contractuale consumatorilor aflați în apropierea datei de expirare a contractelor.

Premier Energy Furnizare a transmis oferte în care energia activă este tarifată la 1,20 lei/kWh. După adăugarea celorlalte costuri incluse în factură, prețul final ajunge la 2,03 lei/kWh.

Prin urmare, ofertele prezentate de E.ON Energie și Premier Energy Furnizare depășesc pragul de 2 lei/kWh la nivelul prețului final, chiar dacă tarifele pentru energia activă sunt diferite.

Majorarea tarifelor propuse consumatorilor casnici intervine pe fondul scumpirilor înregistrate pe piețele angro de energie, evoluții care pun presiune asupra costurilor furnizorilor și asupra prețurilor incluse în noile contracte.

Potrivit informațiilor prezentate de Observator News, reprezentanții sectorului energetic avertizează că sezonul rece va aduce facturi mai mari, în contextul creșterilor de preț înregistrate atât la electricitate, cât și la gaze naturale.

Laurențiu Urluescu, reprezentantul Asociației Furnizorilor de Energie, a explicat că prețul energiei electrice pe piața angro a crescut cu cel puțin 50%, în timp ce gazele naturale au înregistrat o scumpire de peste 200%.