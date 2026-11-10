Facturile la energie electrică încep să crească. Românii primesc oferte cu tarife de peste 2 lei/kWh
SURSA FOTO: Dreamstime - Energie electrică
Furnizorii de energie electrică au început să transmită noi oferte consumatorilor casnici ale căror contracte se apropie de expirare. Prețurile finale propuse de unele companii depășesc 2 lei/kWh, după creșterile înregistrate pe piața angro. Energia electrică s-a scumpit cu cel puțin 50% pe bursele de profil, comparativ cu lunile precedente. Reprezentanții furnizorilor avertizează că aceste majorări se vor reflecta în facturile consumatorilor în perioada următoare.
Facturile la energie electrică pot depăși pragul de 2 lei/kWh pentru clienții care își reînnoiesc contractele
Facturile la energie electrică ar putea crește pentru consumatorii casnici care ajung la finalul perioadei contractuale, în condițiile în care furnizorii au început să propună tarife mai ridicate pentru noile contracte.
Una dintre companiile care au transmis astfel de oferte este E.ON Energie. Furnizorul propune un tarif de 1,14 lei/kWh pentru energia activă, însă prețul final suportat de consumator ajunge la 2,02 lei/kWh după includerea taxelor și a tarifelor de rețea.
Ofertele transmise clienților arată că diferența dintre prețul energiei active și suma finală facturată este importantă, întrucât costul total include și celelalte componente tarifare.
Premier Energy Furnizare propune un preț final de 2,03 lei/kWh
Creșterea tarifelor pentru energia electrică se regăsește și în ofertele altor furnizori, care au început să comunice noile condiții contractuale consumatorilor aflați în apropierea datei de expirare a contractelor.
Premier Energy Furnizare a transmis oferte în care energia activă este tarifată la 1,20 lei/kWh. După adăugarea celorlalte costuri incluse în factură, prețul final ajunge la 2,03 lei/kWh.
Prin urmare, ofertele prezentate de E.ON Energie și Premier Energy Furnizare depășesc pragul de 2 lei/kWh la nivelul prețului final, chiar dacă tarifele pentru energia activă sunt diferite.
Prețurile energiei electrice au crescut cu cel puțin 50% pe piața angro
Majorarea tarifelor propuse consumatorilor casnici intervine pe fondul scumpirilor înregistrate pe piețele angro de energie, evoluții care pun presiune asupra costurilor furnizorilor și asupra prețurilor incluse în noile contracte.
Potrivit informațiilor prezentate de Observator News, reprezentanții sectorului energetic avertizează că sezonul rece va aduce facturi mai mari, în contextul creșterilor de preț înregistrate atât la electricitate, cât și la gaze naturale.
Laurențiu Urluescu, reprezentantul Asociației Furnizorilor de Energie, a explicat că prețul energiei electrice pe piața angro a crescut cu cel puțin 50%, în timp ce gazele naturale au înregistrat o scumpire de peste 200%.
„În mod cert, această iarnă nu va fi ieftină pe partea de energie. Avem o creștere pe piața angro a energiei electrice de cel puțin 50% și a gazului de peste 200%. Vrând-nevrând, se va simți cândva și în facturile tuturor consumatorilor”, a declarat Laurențiu Urluescu, reprezentantul Asociației Furnizorilor de Energie.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.