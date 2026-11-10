Premierul Luca Niculescu anunță schimbări în digitalizarea administrației. Românii ar urma să piardă mai puțin timp în relația cu statul

Premierul Luca Niculescu a declarat marți, la GoTech World 2026, că România trebuie să accelereze procesul de digitalizare și utilizarea inteligenței artificiale. Șeful Guvernului a subliniat că modernizarea administrației nu presupune doar transferarea formularelor de pe hârtie în format electronic, ci și simplificarea procedurilor și interconectarea instituțiilor publice. Totodată, acesta a atras atenția asupra nivelului redus de utilizare a inteligenței artificiale în companiile românești.

Premierul Luca Niculescu a participat marți la GoTech World 2026, unde a vorbit despre digitalizarea administrației publice, dezvoltarea sectorului IT&C și utilizarea inteligenței artificiale în România.

Șeful Executivului a atras atenția că România se află sub media Uniunii Europene în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială de către companii.

Potrivit datelor Eurostat invocate de premier, în 2025 doar 5,2% dintre companiile românești cu cel puțin zece angajați utilizau inteligența artificială, comparativ cu 20% la nivelul Uniunii Europene.

„Aş spune că România trebuie să accelereze ritmul adaptării la această lume care vine sau care a sosit deja. Există nişte cifre Eurostat care spun că, în 2025, doar 5,2 la sută dintre companiile româneşti cu cel puţin zece angajaţi utilizau tehnologii de inteligenţă artificială, faţă de 20 la sută din nivelul Uniunii Europene. Aici nu ştiu dacă domnul ministru al Digitalizării şi Inteligenţei Artificiale va spune ceva, că el are o părere uşor diferită. El spune că în administraţia română se foloseşte inteligenţa artificială, dar nu se foloseşte neapărat într-un mod foarte coordonat”, a declarat premierul Niculescu.

Premierul a evidențiat și evoluția sectorului IT&C, arătând că acesta a înregistrat o creștere semnificativ mai mare decât economia în ansamblu în ultimele două decenii.

Luca Niculescu a făcut referire la cele mai recente rapoarte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în contextul în care România se pregătește să adere la organizație.

„În orice caz, cele mai recente rapoarte OCDE arată că sectorul IT&C a crescut de aproximativ trei ori mai mult decât economia în ansamblu în ultimii douăzeci şi ceva de ani, iar România, după cum ştiţi, se pregăteşte să adere la OCDE, o organizaţie care reuneşte cele mai importante economii dezvoltate ale lumii”, a explicat Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a precizat că tehnologia trebuie să contribuie la dezvoltarea competitivității economice, la creșterea productivității și la extinderea companiilor românești pe piețele internaționale.

„Aş spune, revenind la tema dialogului de azi, că România are toate motivele să fie un actor dinamic, iar prioritatea noastră este ca tehnologia să devină un motor de competitivitate, să sprijine investiţiile, să crească productivitatea, să susţină cercetarea şi inovarea şi să ajute tocmai companiile româneşti să se extindă pe pieţele internaţionale. Avem responsabilitatea de a avea un stat care să ţină pasul cu această transformare şi există câteva idei clare în programul nostru de guvernare în această direcţie”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a explicat că una dintre prioritățile Guvernului este interconectarea sistemelor informatice ale instituțiilor publice, obiectiv care intră și în atribuțiile ministrului delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

Potrivit acestuia, digitalizarea administrației trebuie să presupună simplificarea serviciilor publice, regândirea procedurilor și utilizarea responsabilă a datelor.

Luca Niculescu a subliniat că simpla transformare a formularelor tipărite în documente electronice nu este suficientă pentru modernizarea relației dintre cetățeni și stat.

„În primul rând, faptul că am decis să avem un ministru delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială, care are printre obiectivele principale interconectarea sistemelor guvernamentale, iar digitalizarea administraţiei nu înseamnă doar mutarea formularelor din formatul pe hârtie pe un ecran. Înseamnă servicii publice mai simple, mai accesibile, mai sigure. Înseamnă proceduri regândite, nu doar informatizate, şi înseamnă instituţii care colaborează şi folosesc datele în mod responsabil. Înseamnă, pe scurt, mai puţin timp pierdut de cetăţeni şi de companii în relaţia pe care o au cu statul. Şi aici, da, cred că avem ceva de lucru”, a declarat Niculescu.

Un alt subiect abordat de premier a fost securitatea cibernetică, pe care o consideră esențială în procesul de transformare digitală.

Luca Niculescu a avertizat că atacurile informatice, fraudele și manipularea informațională reprezintă amenințări pentru infrastructurile esențiale, instituții și încrederea publică.

În acest context, șeful Executivului a anunțat că autoritățile urmăresc consolidarea rezilienței cibernetice și întărirea protecției infrastructurilor critice.