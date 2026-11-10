România pregătește închiderea PNRR. Luca Niculescu anunță mobilizarea autorităților și atenție sporită din partea Comisiei Europene

Premierul Luca Niculescu a declarat marți că închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a reprezentat una dintre temele discutate cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul întâlnirii de luni, de la Palatul Victoria. Șeful Executivului a precizat că există o mobilizare importantă a autorităților române, dar și o atenție sporită din partea Comisiei Europene. Discuțiile au vizat și securitatea la Marea Neagră, precum și viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Premierul Luca Niculescu a oferit marți detalii despre întrevederea pe care a avut-o luni, la Palatul Victoria, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Una dintre temele abordate a fost finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în contextul în care autoritățile române și Comisia Europeană acordă o atenție deosebită acestui proces.

Șeful Guvernului a precizat că există o mobilizare importantă la nivelul instituțiilor românești pentru închiderea PNRR.

„Am vorbit, de asemenea, despre închiderea PNRR, şi aici va fi o mobilizare mare, şi este o mobilizare mare din partea autorităţilor române şi o atenţie sporită şi din partea Comisiei Europene”, a declarat Luca Niculescu.

Un alt subiect important al întâlnirii a fost securitatea în regiunea Mării Negre și dezvoltarea hubului de securitate construit de România și Bulgaria.

Premierul a precizat că a mulțumit președintei Comisiei Europene pentru cele 50 de milioane de euro care vor fi oferite de Executivul european pentru acest proiect.

Discuțiile au vizat și posibilitățile de consolidare a cooperării în domeniul securității, în condițiile în care situația regională reprezintă o preocupare pentru Uniunea Europeană.

„Am vorbit despre hubul de securitate de la Marea Neagră, i-am mulţumit pentru cele 50 de milioane de euro care vor fi oferite de Comisia Europeană pentru acest hub, pe care, după cum ştiţi, îl construiesc România şi Bulgaria. Este o mare preocupare la nivelul întregii Uniuni Europene cu situaţia de securitate, am vorbit despre cum putem să lucrăm mai bine împreună pentru întărirea securităţii, am vorbit despre viitorul exerciţiu bugetar multianual, pentru că sperăm ca România să aibă acces la fonduri consistente, inclusiv, sau poate în primul rând, pentru ceea ce ne interesează în mod direct, coeziunea şi agricultura, dar nelăsând deoparte celelalte teme de priorităţi ale Uniunii Europene. Am vorbit, de asemenea, despre închiderea PNRR, şi aici va fi o mobilizare mare, şi este o mobilizare mare din partea autorităţilor române şi o atenţie sporită şi din partea Comisiei Europene”, a afirmat premierul.

Luca Niculescu a explicat că discuțiile cu Ursula von der Leyen au vizat și viitorul exercițiu bugetar multianual al Uniunii Europene.

Premierul a subliniat că România își dorește să beneficieze de fonduri europene consistente, în special pentru domeniile considerate prioritare la nivel național.

Printre acestea se numără politica de coeziune și agricultura, fără a exclude celelalte priorități ale Uniunii Europene.

Șeful Executivului a arătat că România urmărește să își susțină interesele în cadrul negocierilor privind viitorul buget european.

Premierul a precizat că întrevederea de luni a reprezentat prima sa întâlnire cu Ursula von der Leyen.

În cadrul discuțiilor, acesta i-a transmis președintei Comisiei Europene angajamentul proeuropean al actualului Guvern, instalat după o perioadă de aproape șase luni de instabilitate politică.

„Vă daţi seama că era prima oară când ne întâlneam, i-am vorbit despre angajamentul proeuropean al acestui guvern, care a fost instalat după o perioadă de aproape şase luni de instabilitate politică. A fost o discuţie pe mai multe subiecte, o discuţie foarte bună, pe care o vom continua în timpul unei viitoare vizite pe care o fac la Bruxelles”, a spus şeful Executivului.

Declarațiile au fost făcute marți, la deschiderea GoTech World 2026, eveniment B2B dedicat soluțiilor IT și digitale din Europa Centrală și de Est, ajuns la cea de-a 15-a ediție.

Cu această ocazie, premierul a vizitat, printre altele, standurile Ministerului Finanțelor și Directoratului Național de Securitate Cibernetică.