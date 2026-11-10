Contract semnat pentru vânzarea Șantierului Naval Mangalia. Rheinmetall a achitat integral suma de 138 de milioane de euro

Rheinmetall a achitat integral, pe 9 noiembrie, suma de peste 138 de milioane de euro pentru activele Șantierului Naval Mangalia, iar contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat. CITR, lichidatorul judiciar, anunță astfel o nouă etapă în procesul de valorificare a platformei industriale. Transferul proprietății depinde în continuare de obținerea avizelor și autorizațiilor necesare. Grupul german intenționează să transforme șantierul într-un centru de construcții navale civile și militare, inclusiv pentru proiectele contractate de România.

Tranzacția pentru Șantierul Naval Mangalia a înregistrat un progres important după ce cumpărătorul a achitat, la 9 noiembrie, întreaga sumă de 138.034.320,47 euro, fără TVA, stabilită în urma licitației publice organizate pe 9 octombrie.

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat că plata a fost urmată de semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Potrivit informațiilor prezentate, operațiunea reprezintă cea mai mare tranzacție realizată în România pentru activele unei companii aflate în insolvență sau faliment.

Semnarea documentelor nu echivalează însă cu finalizarea transferului de proprietate. Tranzacția este condiționată de obținerea tuturor aprobărilor prevăzute de legislație, inclusiv a celor din partea Consiliului Concurenței.

Persoane familiarizate cu operațiunea au declarat pentru News.ro că suma a fost depusă într-un cont escrow, mecanism bancar prin care fondurile rămân blocate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.

Într-un asemenea cont, administrat de o parte terță neutră, banii nu sunt eliberați automat vânzătorului, ci numai după respectarea obligațiilor stabilite de părțile implicate.

Printre aprobările necesare se numără cele referitoare la concurență, protecția mediului, gospodărirea apelor și cerințele aplicabile activităților industriale, inclusiv cele care implică ITM și ISCIR.

Solicitată să ofere informații suplimentare despre finalizarea operațiunii, compania germană a transmis că nu comentează procedurile aflate încă în desfășurare.

„Vă rugăm să rețineți că nu facem comentarii cu privire la procedurile aflate în curs. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Rheinmetall.

Transferul efectiv al dreptului de proprietate va putea avea loc numai după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în procedura de vânzare, inclusiv obținerea autorizațiilor și aprobărilor impuse pentru o investiție industrială de importanță strategică.

CITR consideră că achitarea prețului și semnarea contractului reprezintă etape importante pentru viitorul platformei industriale.

„Această evoluție deschide calea către finalizarea transferului și creează premisele pentru revitalizarea activității industriale pe platforma de la Mangalia”, a transmis lichidatorul judiciar.

Repunerea în funcțiune a Șantierului Naval Mangalia nu va putea avea loc imediat după încheierea tranzacției, deoarece infrastructura industrială necesită lucrări de întreținere, investiții și refacerea efectivelor de personal.

Andre Neumann, directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall, a explicat recent că platforma este inactivă și nu dispune în prezent de resursele necesare pentru reluarea producției.

În cadrul expoziției internaționale de apărare navală Euronaval, reprezentantul companiei germane a precizat că, la momentul declarațiilor, Rheinmetall câștigase licitația, dar nu finalizase achiziția.

„Încă nu am cumpărat șantierul naval, am depus o ofertă câștigătoare”, a spus Neumann într-un scurt dialog purtat la standul companiei.

Oficialul a explicat că redeschiderea șantierului presupune atât reabilitarea infrastructurii existente, cât și recrutarea angajaților necesari pentru desfășurarea activităților industriale.

„După cum știți, șantierul naval este insolvabil și inactiv. Nu este funcțional. Așadar, vor fi necesare lucrări semnificative de întreținere. Sunt necesare investiții, pentru a repune șantierul naval în funcțiune. De asemenea, nu mai există forță de muncă. Așadar, trebuie să angajăm oameni, trebuie să aducem personal. Acest lucru va dura ceva timp”, a explicat directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall.

Planurile industriale ale Rheinmetall pentru Șantierul Naval Mangalia prevăd dezvoltarea unei platforme cu dublă utilizare, capabilă să construiască atât nave comerciale, cât și nave militare, în parteneriat cu MSC.

Andre Neumann a precizat că cele două companii urmăresc să combine proiectele din sectorul civil cu cele din industria de apărare, astfel încât activitatea șantierului să beneficieze de comenzi constante.

Potrivit reprezentantului Rheinmetall, această structură ar urma să ofere stabilitate angajaților și furnizorilor implicați în viitoarele proiecte navale.

„În prezent, parcurgem procesele de achiziționare a activelor șantierului naval împreună cu partenerii noștri de la MSC. Împreună, vom înființa un șantier naval cu dublă utilizare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că șantierul naval va putea construi atât nave militare, cât și nave comerciale. Prin această simbioză, vom avea o încărcătură constantă, asigurând stabilitate pentru locurile de muncă, forța de muncă și pentru furnizorii din jur. Așadar, ambele companii au o viziune pe termen lung privind exploatarea șantierului naval”, a concluzionat Neumann.

Strategia prevede organizarea platformei industriale în sectoare distincte, cu zone de securitate separate, pentru a permite desfășurarea simultană a proiectelor civile și militare.

Capacitățile de producție vor fi orientate atât către comenzile de pe piața românească, cât și către contractele internaționale.

Rheinmetall a precizat că prețul de aproximativ 138 de milioane de euro pentru achiziția activelor va fi suportat în comun cu partenerul MSC.

Procesul de valorificare a activelor Șantierului Naval Mangalia a ajuns la desemnarea unui cumpărător pe 9 octombrie, după patru licitații care nu au dus la vânzarea platformei industriale.

Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câștigătoare cu o ofertă de aproximativ 138 de milioane de euro, reprezentând 75% din prețul anterior de pornire, stabilit la 184 de milioane de euro.

Societatea cumpărătoare este o subsidiară a grupului german Rheinmetall, fiind deținută integral de Rheinmetall Liegenschaften Und Vermietung GmbH din Germania.

La momentul adjudecării licitației, compania achitase garanția de participare, reprezentând 10% din valoarea de pornire, fără ca tranzacția să fie finalizată. Ulterior, pe 9 noiembrie, a fost achitat întregul preț și a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare.

Procedura a fost marcată și de o contestație formulată de Damen Holding BV, principalul creditor al Damen Mangalia, împotriva modificării condițiilor de vânzare.

În cadrul procesului de valorificare, CITR a prezentat tranzacția drept o oportunitate pentru reluarea activității industriale.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Șantierul Naval Mangalia este inclus în planurile Rheinmetall pentru realizarea a patru nave militare comandate de Guvernul României, proiecte care ar urma să contribuie la relansarea activității industriale a platformei.

Comenzile cuprind două nave de patrulare maritimă de larg, fiecare cu o lungime de 96 de metri, și două nave de sprijin pentru scafandri, cu lungimea de 43 de metri.

Pentru divizia Naval Systems, platforma de la Mangalia este considerată o componentă importantă în executarea acestor contracte. Compania urmărește, de asemenea, utilizarea infrastructurii pentru alte proiecte militare navale.

„Șantierul va funcționa ca hub pentru alte proiecte de construcții navale militare”, se precizează în comunicatul Rheinmetall.

Grupul german intenționează să dezvolte la Mangalia o capacitate de producție care să poată fi extinsă în funcție de cererea viitoare pentru nave militare în Europa de Sud-Est.

Tim Wagner, CEO al diviziei Naval Systems, a prezentat modernizarea infrastructurii drept una dintre principalele direcții ale investiției.

„Prin această preluare, planificăm o extindere amplă și modernizarea șantierului”, a declarat Tim Wagner.

Potrivit acestuia, proiectul include îmbunătățirea condițiilor de producție, dezvoltarea infrastructurii existente și adaptarea capacităților industriale la cerințele contractelor viitoare.

„Acest lucru va permite șantierului naval să joace, pe termen lung, un rol cheie în implementarea activităților noastre strategice în Europa de Sud-Est și să ne consolidăm prezența industrială în regiune”, a precizat Tim Wagner, CEO al diviziei Sisteme Navale.

Proiectele navale de la Mangalia fac parte dintr-un pachet mai amplu de achiziții militare realizate de România prin mecanismul european SAFE, care include șapte contracte cu societăți din grupul Rheinmetall.

Contractele, semnate înaintea termenului-limită de 30 mai, au o valoare cumulată de aproximativ 6 miliarde de euro și reprezintă cel mai mare pachet de contracte internaționale din istoria recentă a companiei germane.

Unul dintre cele mai importante acorduri vizează furnizarea a 298 de mașini de luptă ale infanteriei și variante derivate, prin Rheinmetall Automecanica SRL din Mediaș. Valoarea contractului este de 3,33 miliarde de euro, fără TVA.

În domeniul naval, România a contractat două nave de patrulare de la NVL B.V. & Co. KG / Rheinmetall Naval Systems, pentru 836 de milioane de euro.

Un alt contract, încheiat cu același constructor, prevede furnizarea a două nave destinate sprijinirii scafandrilor, în valoare de 84 de milioane de euro.

Valoarea totală a celor două proiecte navale ajunge astfel la 920 de milioane de euro. Cele patru nave ar urma să fie construite la Șantierul Naval Mangalia – 2 Mai.

Contractele sunt finanțate prin programul european SAFE, iar termenul prevăzut pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale este anul 2030. Calendarul face ca reluarea activității industriale de la Mangalia să fie importantă pentru executarea comenzilor militare.

În paralel cu procesul de achiziție a Șantierului Naval Mangalia, grupul german Rheinmetall și-a revizuit în scădere estimările privind veniturile și profitabilitatea operațională pentru anul 2026.

Decizia a fost determinată de întârzierile în derularea unor contracte din industria de apărare și în livrările de muniție, care au dus la amânarea recunoașterii unei părți a veniturilor pentru anul următor.

Compania estimează în prezent venituri de aproximativ 13,2 miliarde de euro, echivalentul a 14,82 miliarde de dolari, pentru 2026. Prognoza anterioară indica venituri cuprinse între 13,7 și 14,2 miliarde de euro.

Rheinmetall a redus și estimarea privind marja operațională, de la aproximativ 19% la 18,5%.

Modificarea perspectivelor financiare reflectă transferarea către 2027 a recunoașterii unor venituri aferente contractelor și livrărilor care nu au putut fi realizate conform calendarului inițial.