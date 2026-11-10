Iarnă complicată pentru România. Ministrul Energiei avertizează asupra prețurilor și alimentării cu energie

România se pregătește pentru o iarnă complicată, pe fondul unor factori interni și externi care influențează sectorul energetic. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat marți că principala preocupare a autorităților este traversarea sezonului rece, în condițiile în care trebuie asigurate atât continuitatea alimentării cu energie, cât și prețuri suportabile pentru populație. Oficialul a subliniat și necesitatea creșterii producției interne de energie electrică și gaze naturale.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat marți, la cea de-a VIII-a ediție a Romanian International Energy Conference (RIEC 2026), organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE), că România se confruntă cu mai multe provocări înaintea sezonului rece.

Potrivit oficialului, dificultățile sunt generate atât de situația din sectorul energetic național, cât și de evoluțiile din afara țării. În acest context, identificarea soluțiilor pentru traversarea iernii reprezintă principala prioritate a ministerului.

„Suntem în situaţia în care, într-adevăr, avem o iarnă complicată pe care o aşteptăm să vină. Şi această iarnă complicată are la bază o serie de elemente care provin din zona noastră, din România, altele sunt tributare unor activităţi din afara României. Practic, suntem în situaţia de a găsi soluţii şi a traversa această iarnă, fiind elementul numărul unu care ne preocupă în momentul de faţă”, a spus Chisăliță.

Ministrul a precizat că autoritățile urmăresc inclusiv evoluțiile internaționale și regionale, care pot influența piața energetică și nivelul prețurilor.

Dumitru Chisăliță a subliniat că majorarea producției de energie reprezintă un element important pentru acoperirea cererii și pentru evoluția prețurilor de pe piață.

Ministrul a făcut referire atât la producția de energie electrică, cât și la cea de gaze naturale, arătând că măsurile adoptate trebuie să se reflecte în condițiile de viață ale populației.

„Cred că este foarte important să înţelegem că avem nevoie de mai multă producţie de energie. Vorbim de energie electrică, vorbim de gaze naturale. Această producţie vine să asigure cererea de energie şi de aici şi evoluţiile în ceea ce priveşte preţurile pe această piaţă. Cred că este foarte important ca tot ceea ce facem, într-un final, să se regăsească la nivelul modului în care persoanele, familiile din România îşi desfăşoară activitatea. Până la urmă, la nivelul unei persoane este foarte important să existe energie, să existe această continuitate în alimentarea cu energie, dar să existe şi o suportabilitate a preţului”, a subliniat ministrul Energiei.

Astfel, printre preocupările autorităților se numără asigurarea continuității alimentării cu energie și menținerea costurilor la un nivel pe care populația să îl poată suporta.

Pe lângă situația consumatorilor casnici, ministrul Energiei a atras atenția asupra provocărilor cu care se confruntă societățile comerciale.

Dumitru Chisăliță a explicat că este importantă identificarea unor măsuri care să permită companiilor să își continue activitatea în perioada următoare.

Oficialul a arătat că Ministerul Energiei poartă discuții atât la nivel interguvernamental, cât și cu participanții de pe piața energetică, pentru a identifica soluțiile care pot fi aplicate.

„Toate aceste elemente sunt în momentul de faţă în atenţia noastră. Avem întâlniri atât în zona interguvernamentală, dar şi cu participanţi de piaţă, tocmai pentru a identifica acele măsuri pe care putem să le aplicăm. Sunt cele mai bune măsuri, ţinând seama de ceea ce în momentul de faţă se poate aplica şi, nu în ultimul rând, respectând legislaţia românească şi europeană în domeniul gazelor naturale şi energiei electrice”, a punctat Chisăliță.

Ministrul Energiei a reiterat că pregătirea pentru iarnă reprezintă principala preocupare a instituției în această perioadă.

Discuțiile cu reprezentanții Guvernului și cu participanții de pe piața energetică urmăresc identificarea măsurilor care pot fi puse în aplicare în actualul cadru legislativ.

Potrivit declarațiilor lui Dumitru Chisăliță, autoritățile trebuie să țină cont atât de necesitatea asigurării energiei pentru populație și companii, cât și de evoluțiile prețurilor și de respectarea legislației naționale și europene.

Ministrul nu a prezentat, în declarațiile citate, un calendar concret pentru adoptarea unor noi măsuri.