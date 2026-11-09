Reactorul 1 de la Cernavodă a fost deconectat din nou de la rețeaua națională, după doar 3 zile. Directorul tehnic al centralei va fi demis

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost deconectată din nou de la Sistemul Energetic Național, la numai câteva zile după ce revenise în funcțiune, în urma unei opriri de aproximativ trei luni și jumătate. Nuclearelectrica susține că defecțiunea a apărut în partea clasică a reactorului și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul. Compania a anunțat și înlocuirea directorului tehnic al centralei.

SN Nuclearelectrica SA a transmis luni seară că echipele tehnice de la CNE Cernavodă lucrează continuu pentru remedierea defecțiunii și repornirea Unității 1, aceasta fiind tratată cu prioritate.

Potrivit companiei, incidentul a fost provocat de o problemă apărută în partea clasică a reactorului, fără legătură cu securitatea nucleară. Deconectarea s-a realizat în conformitate cu procedurile de operare.

„Cauza deconectării Unității 1 CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fără niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare”, a transmis compania într-o informare remisă Bursei de Valori București.

Nuclearelectrica precizează că lucrările de remediere se desfășoară potrivit procedurilor aplicabile și că incidentul nu are consecințe asupra personalului centralei sau asupra mediului înconjurător.

În urma incidentului, compania a anunțat că va interveni și la nivelul conducerii tehnice a centralei de la Cernavodă. Directorul tehnic, responsabil de asigurarea disponibilității echipamentelor necesare funcționării Unității 1, va fi înlocuit începând cu 1 decembrie 2026.

Nuclearelectrica a precizat că va continua investigațiile pentru identificarea cauzei care a stat la baza defecțiunii, urmând să prezinte concluziile într-un document ulterior.

„Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior”, precizează Nuclearelectrica.

În paralel cu intervențiile necesare la Unitatea 1, specialiștii centralei desfășoară lucrări și pentru repornirea Unității 2. Obiectivul companiei este reconectarea ambelor reactoare la Sistemul Energetic Național în cel mai scurt timp posibil.

„SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seară zilei de 9 noiembrie 2026. Cauza deconectării Unității 1 CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fără niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare. Specialiștii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situației și repornirea Unității 1 cu prioritate. În acest context, vor fi luate măsuri la nivelul management-ului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 CNE Cernavodă. Astfel, începând cu dată 01.12.2026, Directorul Tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior. Efectuarea lucrărilor de remediere se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă, fără impact asupra securității nucleare, personalului și mediului înconjurător. De asemenea, specialiștii CNE Cernavodă realizează simultan lucrări de pornire a Unităților 1 și 2 în vederea reconectarii la SEN în cel mai scurt timp. Nuclearelectrica va informa orice modificare în conformitate cu prevederile unei companii listate”, a transmis directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară.

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclearelectrica, a anunțat că monitorizează situația de la centrala nucleară și că ministrul Dumitru Chisăliță se află în contact permanent cu reprezentanții companiei.

Instituția a confirmat că deconectarea Unității 1 a fost provocată de o defecțiune la partea clasică, nenucleară, a reactorului. Ministerul a subliniat că incidentul nu pune în pericol securitatea nucleară și nu afectează personalul sau mediul înconjurător.

„Ministerul Energiei monitorizează permanent situația de la CNE Cernavodă, iar ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se află în contact direct și permanent cu conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., pentru urmărirea evoluției situației și a măsurilor tehnice necesare. Deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național a fost cauzată de o defecțiune la partea clasică, nenucleară, a unității. Evenimentul nu are impact asupra securității nucleare, a personalului centralei sau a mediului înconjurător. Echipele tehnice ale CNE Cernavodă lucrează în prezent la remedierea defecțiunii și desfășoară, în paralel, lucrările necesare pornirii Unităților 1 și 2. Procedurile de repunere în funcțiune și reconectare la Sistemul Energetic Național vor continua în perioada imediat următoare, cu respectarea strictă a procedurilor de operare și a cerințelor de securitate nucleară. Ministerul Energiei menține legătura permanentă cu operatorul centralei și urmărește evoluția lucrărilor până la restabilirea funcționării unităților”, a transmis Ministerul Energiei.

Noua deconectare a reactorului vine la numai câteva zile după ce acesta fusese reconectat la Sistemul Energetic Național. Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată vineri, după o perioadă îndelungată de indisponibilitate.

Reactorul fusese oprit controlat la 28 iulie 2026, în contextul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, Unitatea 2 a fost deconectată treptat de la sistem, începând cu 13 august 2026.

Oprirea ambelor reactoare a determinat întreruperea integrală a producției de energie electrică a centralei nucleare de la Cernavodă. Situația a fost provocată de condițiile hidrologice, respectiv debitul redus al Dunării.

În aceste condiții, Unitatea 1 a revenit în sistem după aproximativ trei luni și jumătate de la oprire, însă a fost deconectată din nou la numai câteva zile de la resincronizare. Între timp, echipele tehnice continuă intervențiile pentru remedierea defecțiunii și repornirea ambelor reactoare.