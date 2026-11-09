Boeing va concedia 5% dintre angajații diviziei de avioane comerciale. Compania a amânat obiectivul de producție pentru modelul 737 Max

Boeing pregătește o reducere cu 5% a personalului diviziei de avioane comerciale, pe fondul întârzierilor în creșterea producției. Concedierile vor începe în decembrie și vor fi însoțite de plecări voluntare. Producătorul american întâmpină dificultăți în stabilizarea fabricației modelului 737 Max și amână până în 2027 atingerea obiectivului de 52 de aeronave produse lunar.

Boeing a anunțat luni, 9 noiembrie, că intenționează să reducă cu 5% personalul diviziei sale de avioane comerciale, în condițiile în care procesul de creștere a producției avansează mai lent decât anticipase compania.

Reducerile vor fi realizate printr-o combinație de plecări voluntare și concedieri, a transmis Stephanie Pope, șefa diviziei de avioane comerciale, într-un mesaj adresat angajaților.

Pope a reiterat că producătorul american continuă să lucreze pentru stabilizarea ritmului de fabricație a avioanelor 737 Max, cele mai bine vândute modele ale companiei, produse în afara orașului Seattle.

Directorul general al Boeing, Kelly Ortberg, le-a spus investitorilor luna trecută că firma nu va majora semnificativ producția avioanelor Max înainte de a doua jumătate a anului viitor. El a explicat că fabricarea aripilor a înregistrat întârzieri față de calendarul anticipat.

„Ajustarea programelor de producție și reducerea numărului de avioane fabricate ne plasează într-o situație în care avem mai mulți angajați decât este necesar. Din păcate, acest lucru înseamnă că trebuie să adaptăm nivelul personalului la planul nostru de afaceri revizuit, ceea ce va duce la o reducere de aproximativ 5%, printr-o combinație de plecări voluntare și concedieri involuntare, notificările urmând să înceapă în decembrie”, a declarat Stephanie Pope în mesajul transmis luni.

Ea a adăugat că Boeing trebuie să „recalibreze ritmul de creștere a producției, pentru a le oferi fabricilor noastre și partenerilor din lanțul de aprovizionare mai mult timp pentru a ajunge la stabilitate”.

Compania vizează atingerea unui ritm de producție de 52 de avioane pe lună în a doua jumătate a anului 2027. Ortberg a declarat că Boeing încearcă în prezent să stabilizeze producția la aproximativ 47 de aeronave 737 Max lunar.

Potrivit CNBC, reducerile de personal vor fi realizate atât prin plecări voluntare, cât și prin concedieri, iar angajații vizați vor fi informați începând din decembrie. Divizia de avioane comerciale avea 50.494 de angajați în decembrie 2025.

Acestea sunt primele reduceri de personal anunțate de companie de când Kelly Ortberg a preluat funcția de director general, în 2024.

În același an, acesta a eliminat 17.000 de posturi, în contextul unei greve a mecanicilor și al consecințelor incidentului în care un panou de obturare a unei uși s-a desprins în timpul zborului unui avion 737 Max 9 operat de Alaska Air Group.

Boeing întâmpină dificultăți și în creșterea producției modelului 787, de la opt la zece aeronave pe lună, potrivit Reuters.

Luna trecută, Ortberg a stabilit ca obiectiv fabricarea a 52 de avioane 737 Max lunar în a doua jumătate a anului 2027. Producția aripilor reprezintă însă un factor care limitează viteza cu care compania poate crește ritmul de fabricație.

Boeing a transmis că programul 737 se îndreaptă spre un nivel stabil de producție de 47 de aeronave lunar, pe care compania estimează acum că îl va atinge la începutul anului 2027. În luna mai, reprezentanții conducerii anunțaseră că acest obiectiv urma să fie atins în vara anului 2026.

Ortberg a explicat că producția de aeronave înregistrează îmbunătățiri, dar compania trebuie să demonstreze că poate menține acest ritm și să se asigure că are un plan solid pentru următoarea etapă de creștere a producției.

„Producția noastră de aripi se îmbunătățește, dar trebuie să demonstrăm că putem menține performanța la acest nivel și să ne asigurăm că avem un plan pe care îl putem urma cu încredere pentru a trece la ritmul de 52 de aeronave, atunci când întregul sistem va fi pregătit”, a declarat Ortberg în cadrul teleconferinței privind rezultatele financiare ale companiei.

Directorul financiar al Boeing, Jay Malave, a declarat în aceeași discuție că producătorul american nu își va atinge obiectivul de a livra 500 de avioane 737 în cursul acestui an.