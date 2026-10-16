Raiffeisen Bank a listat obligațiuni de 750 de milioane de lei la Bursa de Valori București. Este cea de-a zecea emisiune de obligațiuni a băncii

Raiffeisen Bank a listat vineri, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), o nouă emisiune de obligațiuni corporative, în valoare de 750 de milioane de lei. Este cea de-a zecea emisiune de obligațiuni a băncii listată la BVB, iar titlurile au scadența în august 2033. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea activității generale a instituției bancare.

Obligațiunile Raiffeisen Bank au intrat vineri la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, sub simbolul RBRO33.

Emisiunea are o valoare totală de 750 de milioane de lei și cuprinde 1.250 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 600.000 de lei.

Titlurile au o maturitate la 13 august 2033 și oferă o dobândă fixă de 7,538% până în anul 2032. Ulterior, dobânda va deveni variabilă și va fi calculată în funcție de ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă de 0,85 puncte procentuale.

ROBOR reprezintă rata de referință a dobânzilor de pe piața monetară interbancară din România.

Emisiunea a fost realizată printr-un plasament privat, la care au participat 12 investitori instituționali.

Sumele obținute în urma operațiunii vor fi folosite pentru finanțarea activității generale a Raiffeisen Bank.

Noua emisiune cuprinde obligațiuni negarantate, senioare și preferențiale, eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile, cunoscută sub acronimul MREL.

Aceste instrumente fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), utilizat pentru emiterea de titluri de datorie pe termen mediu.

Obligațiunile sunt listate concomitent la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Luxemburg.

Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a acordat emisiunii ratingul Baa1, care se încadrează în categoria recomandată pentru investiții, cunoscută drept investment grade.

Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, a declarat că noua emisiune confirmă rolul pieței de capital în finanțarea instituțiilor bancare.

Acesta a amintit că Raiffeisen Bank a fost un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc și că instituția a revenit constant cu emisiuni de obligațiuni la BVB.

„A zecea emisiune de obligațiuni Raiffeisen Bank la BVB arată că piața de capital continuă să fie un canal eficient de finanțare a instituțiilor bancare. Vorbim despre un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc, iar faptul că o instituție financiară de prim rang revine constant în ultimii 13 ani cu emisiuni de obligațiuni la BVB dovedește că Bursa a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative”, a declarat Remus Vulpescu.

Directorul general al BVB a subliniat și rolul infrastructurii bursiere în susținerea operațiunilor de finanțare.

„Ca partener de încredere al sistemului bancar, Bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru finanțări complexe. Ne bucurăm să vedem această nouă emisiune de 750 de milioane de lei a Raiffeisen Bank încheiată cu succes și disponibilă de astăzi la tranzacționare la BVB”, a adăugat acesta.

Romulus Mircea, directorul Direcției Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank, a evidențiat interesul investitorilor instituționali pentru obligațiunile emise de bancă.

Potrivit acestuia, piața locală de capital continuă să ocupe un loc important în strategia de finanțare a instituției.

„Ne bucură interesul constant pe care investitorii îl manifestă pentru emisiunile de obligațiuni ale Raiffeisen Bank și le mulțumim pentru încrederea acordată. Pentru noi, aceasta reprezintă o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri”, a declarat Romulus Mircea.

Reprezentantul băncii a precizat că instituția urmărește diversificarea surselor de finanțare și optimizarea structurii fondurilor proprii și a datoriilor eligibile MREL.

„Prezența activă pe piața locală de capital rămâne un element central al abordării noastre de finanțare. Ne concentrăm pe diversificarea surselor de finanțare și pe optimizarea bazei de fonduri proprii și datorii eligibile MREL. În același timp, contribuim la dezvoltarea pieței locale și ne consolidăm capacitatea de a susține în continuare finanțarea economiei românești”, a spus Romulus Mircea.

Raiffeisen Bank a intrat pe piața obligațiunilor de la Bursa de Valori București în anul 2013.

În cei 13 ani care au trecut de la prima listare, instituția bancară a ajuns la zece emisiuni de obligațiuni listate la BVB.

În prezent, patru dintre acestea sunt disponibile pentru tranzacționare, sub simbolurile RBRO33, RBRO27C, RBRO27B și RBRO28.

Valoarea totală a emisiunilor de obligațiuni Raiffeisen Bank tranzacționate în prezent la Bursa de Valori București depășește 2,3 miliarde de lei.

În anul 2021, Raiffeisen Bank a listat prima sa emisiune de obligațiuni verzi, cu o valoare de peste 400 de milioane de lei.

Operațiunea a reprezentat o premieră pentru sectorul bancar din România.

Ulterior, instituția a continuat să emită și să listeze obligațiuni verzi și sustenabile, extinzându-și activitatea pe acest segment al pieței de capital.

Noua emisiune RBRO33, în valoare de 750 de milioane de lei, este cea de-a zecea listare de obligațiuni realizată de Raiffeisen Bank la Bursa de Valori București din 2013 până în prezent.